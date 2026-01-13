Đáng gờm 2 tài năng triển vọng nhất của U-23 Nhật Bản 13/01/2026 11:19

Với đội hình toàn những cầu thủ sinh viên và U-21, Nhật Bản vẫn tỏ ra “out trình” tại giải U-23 châu Á với 2 chiến thắng dễ dàng 5-0 trước Syria và 3-0 trước UAE để trở thành đội đầu tiên vào tứ kết và chắc chắn giành ngôi đầu bảng B. Đáng chú ý nhất trong đội hình U-23 Nhật Bản là Yuto Ozeki và Ryunosuke Sato.

Yuto Ozeki tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những tài năng triển vọng nhất của Nhật Bản với màn trình diễn xuất sắc, ghi bàn trong chiến thắng trước UAE. Trước đó, anh cũng ghi 1 bàn vào lưới Syria.

Màn trình diễn xuất sắc tại giải U-20 châu Á, nối tiếp bằng vai trò quan trọng trong chiến thắng nghẹt thở 3-2 của CLB Kawasaki Frontale trước Al Nassr ở bán kết AFC Champions League Elite 2025, cùng với 2 bàn sau 2 trận ở giải U-23 châu Á, cho thấy không có gì là Ozeki không thể làm được.

Yuto Ozeki đã ghi được 2 bàn thắng cho U-23 Nhật Bản ở giải U-23 châu Á. ẢNH: AFC

Trong trận đấu với UAE, Ozeki là trung tâm của lối chơi tấn công của Nhật Bản - ghi bàn thắng tuyệt đẹp từ xa để nhân đôi lợi thế cho Nhật Bản, sau quả phạt đền mở tỉ số của Brian Nwadik. Sau pha lập công tuyệt vời đó, Shusuke Furuya đã ghi thêm một bàn thắng nữa, giúp nhà đương kim vô địch Nhật Bản giành vé vào tứ kết.

Sau trận đấu, Ozeki khiêm tốn cho biết đội bóng vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Yuto Ozeki, 20 tuổi, người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, chia sẻ, “Mặc dù chúng tôi thắng với cách biệt ba bàn, nhưng chúng tôi vẫn mắc sai lầm và có những lĩnh vực cần phải cải thiện.

Chúng tôi cần phải khắc phục những sai lầm đó và tôi cảm thấy con đường trở thành nhà vô địch vẫn còn dài. Tôi dự đoán UAE sẽ gây sức ép từ tuyến trên, nhưng thực tế họ lại lùi sâu hơn chúng tôi tưởng. Đặc biệt là trong hiệp một, chúng tôi có rất nhiều thời gian để triển khai lối chơi, vì vậy tôi cảm thấy có nhiều cơ hội tấn công hiệu quả hơn mình mong đợi.

Về bàn thắng, Kanta Sekitomi đã dẫn bóng lên phía trước rất tốt, cho phép tôi có được vị trí thuận lợi. Tôi đã có thể xoay người hướng về phía trước, giữa hàng phòng ngự và tuyến giữa của họ, điều này giúp tôi dễ dàng tung ra cú sút. Tôi cảm thấy mình có thể tung cú sút với toàn bộ sức mạnh”.

Không chỉ Yuto Ozeki, đội hình U-23 Nhật Bản còn có rất nhiều ngôi sao khác, tiêu biểu là Ryunosuke Sato. Sato đã lập cú đúp bàn thắng và có thêm 2 pha kiến tạo trong trận mở màn thắng Syria 5-0. Sau khi kiến ​​tạo bàn mở tỷ số cho Yuto Ozeki, cầu thủ của FC Tokyo này đã ghi hai bàn thắng và sau đó kiến ​​tạo cho Sena Ishibashi, cuối cùng Yutaka Michiwaki ấn định chiến thắng từ chấm phạt đền.

Ryunosuke Sato là tương lai của bóng đá Nhật Bản. ẢNH: AFC

Đáng chú ý, dù mới 19 tuổi, Sato đã góp mặt trong đội hình tuyển Nhật Bản. Anh ra mắt tuyển Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2026. Sato, 19 tuổi, bắt đầu sự nghiệp tại Hekizan SC năm 2013 trước khi chuyển đến JACPA Tokyo và sau đó gia nhập học viện FC Tokyo ba năm sau.

Ryunosuke Sato có trận ra mắt chuyên nghiệp cho FC Tokyo vào tháng 3 năm 2023, trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân cho CLB, phá kỷ lục của Takefusa Kubo. Anh tiếp tục làm nên lịch sử vào năm ngoái, khi ra mắt trong trận đấu với Indonesia, giúp Nhật Bản giành chiến thắng 6-0 tại vòng loại vòng loại World Cup 2026 và qua đó phá kỷ lục của Shinji Kagawa về cầu thủ trẻ nhất đại diện cho Nhật Bản tại vòng loại FIFA World Cup.