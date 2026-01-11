Khó thở hơn U-23 Việt Nam, Thái Lan vào cuộc ‘sinh tử’ 11/01/2026 07:37

(PLO)- Cuộc chạm trán giữa U-23 Thái Lan và U-23 Iraq vào đêm 11-1 tại bảng D giải U-23 châu Á được xem như bước ngoặt mang tính quyết định cho số phận của cả hai đội.

Không như U-23 Việt Nam có 2 trận toàn thắng, cả Thái Lan lẫn Iraq sau lượt trận mở màn đầy nuối tiếc đều hiểu rất rõ rằng thêm một cú sảy chân nữa có thể khiến cánh cửa vào vòng knock out khép lại trước mắt.

Người Thái bước vào trận đấu này với tình trạng khó thở. Trước Úc, họ từng nắm lợi thế dẫn bàn nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận thất bại 1-2. Đáng chú ý, đại diện Đông Nam Á đã chơi trong phần lớn thời gian của hiệp hai khi bị mất người, nhưng vẫn thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm và không hề buông xuôi. Dù trắng tay, màn trình diễn đó phần nào giúp người hâm mộ Thái Lan có thêm niềm tin vào khả năng đứng dậy của đội nhà.

HLV trưởng Thawatchai Damrong-Ongtrakul đánh giá cao bản lĩnh và tinh thần của các học trò, đồng thời thừa nhận Iraq là thử thách lớn với nền tảng kỹ thuật và thể lực vượt trội. Ông cho rằng chìa khóa của trận đấu nằm ở việc lựa chọn nhân sự phù hợp với đấu pháp đề ra. Theo chiến lược gia người Thái, chỉ khi đặt đúng cầu thủ vào đúng vai trò, đội bóng mới có thể hướng tới mục tiêu giành điểm và tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.

Người Thái bị thua ngược Úc thật đáng tiếc. Ảnh: TAFC.

Ở chiều ngược lại, Iraq cũng không có khởi đầu như mong đợi. Trận hòa không bàn thắng trước Trung Quốc khiến họ rơi vào thế phải thắng nếu không muốn tự đẩy mình vào tình cảnh nguy hiểm. HLV Emad Mohammed tỏ ra thận trọng khi nhắc đến Thái Lan, đội bóng mà ông đánh giá đã có những bước tiến rõ rệt trong thời gian gần đây.

Ông Emad đặc biệt ấn tượng với tinh thần tập thể và khả năng tổ chức lối chơi của đối thủ, đồng thời khẳng định Iraq sẽ nghiên cứu kỹ cách vận hành của Thái Lan để đưa ra điều chỉnh chiến thuật hợp lý.

Iraq đang rất khát điểm để tìm cách đi vào tứ kết. Ảnh: TAFC.

Lịch sử đối đầu cũng mang lại sự tự tin nhất định cho người Thái khi họ chưa từng thua Iraq tại U-23 châu Á, với một chiến thắng và một trận hòa ở vòng bảng các kỳ trước. Tuy nhiên, thống kê chỉ mang tính tham khảo, bởi áp lực hiện tại là hoàn toàn khác. Iraq vốn không quen với việc tịt ngòi trong hai trận liên tiếp tại giải, và điều đó càng khiến họ quyết tâm tìm kiếm bàn thắng.

Trong bối cảnh bảng D đang rất khó lường, cuộc đấu giữa Thái Lan là đại diện Đông Nam Á thứ hai sau Việt Nam sẽ vào cuộc sinh tử với Iraq. Vì thế, màn đụng độ này sẽ diễn ra căng thẳng, chặt chẽ và giàu toan tính. Một khoảnh khắc sai lầm hay một quyết định chính xác có thể đủ để định đoạt số phận của cả hai đội tại giải đấu năm nay.