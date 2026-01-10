Kịch bản xấu nhất khiến U-23 Việt Nam bị loại 10/01/2026 12:14

(PLO)- Chiến thắng nghẹt thở U-23 Kyrgyzstan 2-1 đêm 9-1 giúp tuyển U-23 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A giải vô địch U-23 châu Á 2026, nhưng cục diện bảng đấu vẫn tiềm ẩn nhiều biến số khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik chưa thể sớm nghĩ đến vòng tứ kết.

Trên sân vận động King Abdullah, các tuyển thủ U-23 Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số của Khuất Văn Khang ở phút 19. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung nơi hàng thủ khiến đội bóng áo đỏ phải trả giá khi Marlen Murzakhmatov gỡ hòa cho Kyrgyzstan ở phút 44. Phải đến phút 87, bước ngoặt mới xuất hiện khi Khristiyan Brauzman phản lưới nhà, mang về chiến thắng quý giá cho Việt Nam.

Với kết quả này, U-23 Việt Nam có 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, tạm thời đứng đầu bảng A. Dù vậy, khoảng cách giữa các đội phía sau khiến cánh cửa đi tiếp vẫn chưa khép lại theo cách an toàn nhất. Ở trận đấu diễn ra sau đó, U-23 Jordan gây bất ngờ lớn khi đánh bại chủ nhà Saudi Arabia 3-2 ngay trên sân Hoàng tử Abdullah. Kết quả này đẩy bảng A vào thế “tam mã” khó lường.

Khuất Văn Khang cùng đồng đội có chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở vòng bảng nhưng chưa chắc đi tiếp vào tứ kết. Ảnh: TAFC.

Sau hai lượt trận, Jordan và Saudi Arabia cùng có 3 điểm, trong khi Kyrgyzstan chỉ có chút cơ hội mong manh sau hai thất bại liên tiếp. Điều đó đồng nghĩa với việc ba đội gồm Việt Nam, Jordan và Saudi Arabia vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh hai vé vào tứ kết

Theo đó, chiến thắng của Jordan trước Saudi Arabia khiến các tuyển thủ trẻ Việt Nam rơi vào kịch bản không hoàn toàn dễ thở. Ở lượt trận cuối, Việt Nam sẽ đối đầu trực tiếp với Saudi Arabia, còn Jordan chỉ phải gặp Kyrgyzstan, đội đã cạn động lực thi đấu.

Jordan và chủ nhà Saudi Arabia vẫn còn cơ hội đi tiếp ở vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: TAFC.

Nguy cơ bị loại sẽ xảy ra nếu Việt Nam thua đậm Saudi Arabia từ 3 bàn trở lên, đồng thời Jordan giành chiến thắng cách biệt trước Kyrgyzstan, qua đó khiến hiệu số bàn thắng bại của Việt Nam tụt xuống thấp nhất trong nhóm cạnh tranh.

Dù vậy, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay thầy trò HLV Kim Sang-sik. Một trận hòa Saudi Arabia là quá đủ cho Việt Nam chắc chắn góp mặt ở tứ kết. Ngay cả trong trường hợp thất bại, đội bóng áo đỏ vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu giữ được hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Jordan. Chính vì thế, trận đấu cuối vòng bảng được xem là thử thách lớn cho Việt Nam ở sân chơi châu lục.