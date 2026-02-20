Baleba thừa nhận về vụ chuyển nhượng đến MU 20/02/2026 14:59

Tờ Mirror (Anh) đưa tin, tiền vệ Carlos Baleba của Brighton đã thẳng thắn chia sẻ những tin đồn về vụ chuyển nhượng đến MU đã ảnh hưởng như thế nào đến phong độ của anh trong nửa đầu mùa giải. MU đã nhắm đến ngôi sao người Cameroon vào mùa hè năm ngoái khi họ muốn tăng cường tuyến giữa.

Tuy nhiên, Brighton được cho là đã định giá Baleba ở mức khoảng 100 triệu bảng Anh, điều này cuối cùng đã ngăn cản Manchester United theo đuổi thương vụ chiêu mộ tuyển thủ Cameroon bất chấp những đồn đoán dữ dội, trong đó truyền thông Anh cho rằng Baleba đã đạt được điều khoản cá nhân với "quỷ đỏ". Manchester United vẫn đang tìm kiếm những sự bổ sung cho tuyến giữa, đặc biệt là sau khi Casemiro xác nhận sẽ rời đi khi hợp đồng của anh tại Old Trafford hết hạn vào mùa hè này.

Do đó, những tin đồn liên quan đến việc Baleba chuyển đến MU dự kiến ​​sẽ lại xuất hiện khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa, mặc dù các CLB khác có tham gia cuộc đua giành chữ ký của Baleba hay không vẫn chưa được xác định. Baleba đã trải qua nửa đầu mùa giải khó khăn tại Brighton, nhưng anh đã ra sân trong tất cả các trận đấu tại Premier League, ngoại trừ sáu trận, những lần vắng mặt đó là do anh tham gia Cúp bóng đá châu Phi cùng đội tuyển Cameroon.

Sau khi cả kỳ chuyển nhượng mùa hè và tháng Giêng đều đã khép lại, Baleba đã suy ngẫm về sự không chắc chắn xung quanh tương lai của mình đã ảnh hưởng đến phong độ trên sân như thế nào. "Giờ tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi", Baleba, 22 tuổi, nói với Sky Sports (Anh), "Tôi không hiểu những lời bàn tán về mình bên ngoài. Tôi không xem các trang web đó. Tôi tập trung hơn vào bản thân mình và các đồng đội".

Người ta cho rằng, vì vụ chuyển nhượng đến MU không thành đã khiến phong độ của Baleba sa sút ở mùa này. ẢNH: Mike Hewitt

Brighton đã trải qua một mùa giải khó khăn trên mọi đấu trường cho đến nay, với việc "Chim mòng biển" đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League và chỉ hơn khu vực xuống hạng bảy điểm. Bất chấp những thách thức, Baleba vẫn lạc quan và tập trung tận hưởng những ngày còn lại của mùa giải.

"Tôi cần phải cải thiện tất cả những phẩm chất của mình", Carlos Baleba chia sẻ, "Phẩm chất mà tôi cần cải thiện nhất là tôi cần tận hưởng bóng đá nhiều hơn, bởi vì khi thi đấu, tôi quá nghiêm túc và luôn muốn làm điều đúng đắn trên sân".

Hiện vẫn chưa rõ Manchester United sẽ có kế hoạch gì cho kỳ chuyển nhượng mùa hè về việc bổ sung lực lượng ở tuyến giữa. Baleba không phải là tiền vệ duy nhất được liên hệ chuyển đến Old Trafford trong 12 tháng qua, Elliot Anderson của Nottingham Forest, Sandro Tonali của Newcastle và Adam Wharton của Crystal Palace cũng từng được nhắc đến trong các tin đồn chuyển nhượng về "quỷ đỏ" thành Manchester.