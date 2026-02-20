5 trận tiếp theo của cuộc đua vô địch Premier League giữa Arsenal và Man City 20/02/2026 07:09

Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với khoảng cách 5 điểm với đội xếp thứ hai Manchester City sau trận hòa thất vọng 2-2 với Wolves, nhưng Manchester City còn một trận chưa đấu. 5 trận tiếp theo của 2 đội sẽ định đoạt cuộc đua vô địch Premier League.

Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với Man City trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Pháo thủ đã bị Wolves cầm hòa 2-2 từ thế dẫn trước 2-0 trong trận đấu diễn ra vào sáng 19-2 tại sân Molineux ở vòng 27.

Đội bóng của HLV Mikel Arteta đã dẫn trước đội chủ nhà đang xếp cuối bảng Premier League Wolves với tỉ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Bukayo Saka và Piero Hincapie, giúp Arsenal tiến gần hơn đến việc giành được ba điểm quý giá.

Các cầu thủ Arsenal thất vọng sau trận hòa 2-2 với đội cuối bảng Wolves. ẢNH: MIRROR/GETTY

Hugo Bueno ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 cho đội chủ nhà, trước khi trong nỗ lực phá bóng, Calafiori vô tình "đốt lưới nhà" giúp Wolves gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ 90+4, khiến Arsenal phải chấp nhận kết quả hòa trong chuyến làm khách đến West Midlands. Kết quả này đồng nghĩa với việc Arsenal hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với khoảng cách 5 điểm, trong khi Man City vẫn đứng thứ hai dù đã chơi ít hơn một trận.

Trận đấu giữa Arsenal và Wolves ban đầu được lên lịch diễn ra cùng cuối tuần với trận chung kết Carabao Cup, nơi họ cũng sẽ gặp Man City tại sân vận động Wembley. Trận đấu của Man City vào cuối tuần đó là gặp Crystal Palace, nhưng ngày diễn ra trận đấu vẫn chưa được xác nhận, vì vậy đội bóng của Pep Guardiola sẽ có một trận đấu bù trong thời gian này.

Nếu Man City thắng trận đấu bù trước Crystal Palace, họ sẽ chỉ còn kém Arsenal hai điểm và sẽ đón tiếp Pháo thủ trên sân nhà Etihad vào một thời điểm khác trong mùa giải. Cả Arsenal và Man City đều trở lại thi đấu tại Premier League cuối tuần này, sau khi tạm nghỉ thi đấu ở giải đấu cao nhất nước Anh tuần trước để tham gia vòng 4 FA Cup.

Tuy nhiên, cuối tuần này cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục, với một số trận đấu quan trọng đáng mong chờ trong những tuần tới. Dưới đây, tờ Mirror Sport điểm qua lịch thi đấu sắp tới của Arsenal và Manchester City trong bối cảnh cuộc đua giành chức vô địch Premier League đang vô cùng căng thẳng và hấp dẫn.

HLV Mikel Arteta đang chịu áp lực lớn sau 2 lần Arsenal liên tiếp về nhì vì hụt hơi trước Man City trong giai đoạn cuối mùa giải. ẢNH: Jacob King/PA Wire

Năm trận đấu tiếp theo của Arsenal tại Ngoại hạng Anh

Tottenham (sân khách) - Ngày 22-2 (giờ Anh)

Chelsea (sân nhà) - Ngày 1-3

Brighton (sân khách) - Ngày 4-3

Everton (sân nhà) - ngày 15-3

Bournemouth (Sân nhà) - Ngày 11-4

Năm trận đấu tiếp theo của Manchester City tại Ngoại hạng Anh

Newcastle (Sân nhà) - Ngày 21-2

Leeds United (sân khách) - ngày 28-2

Nottingham Forest (sân nhà) - ngày 4-3

West Ham (sân khách) - ngày 14-3

Crystal Palace (sân nhà) - Chưa xác định thời gian