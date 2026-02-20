Thần đồng 15 tuổi chịu áp lực phá kỷ lục tồn tại 70 năm của MU 20/02/2026 06:39

(PLO)- Thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel đang chịu áp lực rất lớn để phá kỷ lục của Manchester United sau khi chưa được phép thi đấu tại Premier League.

Ngôi sao trẻ của học viện đào tạo của Manchester United, thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel chưa được phép thi đấu tại Premier League mùa này do quy định về độ tuổi. JJ Gabriel có thể phá vỡ kỷ lục của Manchester United, một kỷ lục đã tồn tại gần 70 năm, nhưng anh chịu áp lực lớn, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

JJ Gabriel được ca ngợi là một trong những tài năng xuất chúng nhất trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của MU trong thời gian gần đây. Cầu thủ 15 tuổi này được dự đoán sẽ có một tương lai tươi sáng tại Old Trafford. Rất nhiều người hâm mộ đã và đang mong muốn Gabriel được ra mắt đội một của MU sau những màn trình diễn xuất sắc liên tục của anh ở các đội trẻ.

Nếu JJ Gabriel thi đấu cho Manchester United ngày nay, anh sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất từng khoác lên mình chiếc áo đỏ huyền thoại ở cấp độ chuyên nghiệp. Kỷ lục hiện tại thuộc về cựu thủ môn của MU, David Gaskell, người chỉ mới 16 tuổi và 19 ngày khi ra mắt trong trận tranh Siêu cúp Anh năm 1956.

Thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel chịu áp lực phá kỷ lục tồn tại 70 năm của MU. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Tuy nhiên, thành công sớm trong sự nghiệp của JJ Gabriel - điều đã giúp anh có cơ hội tập luyện cùng đội một của MU - lại trớ trêu thay gây bất lợi cho anh theo quy định về độ tuổi của Premier League.

Theo quy định hiện hành, tất cả các cầu thủ đủ điều kiện tham gia giải đấu cao nhất nước Anh phải tròn 15 tuổi vào hoặc trước ngày 31-8 của mỗi mùa giải. Vì Gabriel chỉ mới tròn 15 tuổi vào tháng 10 (năm 2025), điều này có nghĩa là anh không được phép tham gia Premier League mùa này.

Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng thời gian rất ngắn để JJ Gabriel có thể tạo nên màn ra mắt lịch sử ở MU trong mùa giải tới. Gabriel sẽ gần tròn 16 tuổi khi mùa giải 2026 - 2027 bắt đầu. Như vậy, chỉ còn khoảng tám tuần nữa để tiền đạo trẻ tài năng này có cơ hội ra mắt đội một MU và vượt qua kỷ lục của Gaskell. Tuy nhiên, anh cũng cần rất nhiều may mắn trong khoảng thời gian từ giờ đến lúc đó.

Dù còn rất trẻ, JJ Gabriel đã thể hiện phong độ xuất sắc cho đội U-18 của Manchester United trong suốt mùa giải này. Thần đồng 15 tuổi này cần duy trì phong độ trên để có cơ hội được triệu tập vào đội một lần đầu tiên, đồng thời tránh những chấn thương hoặc vấn đề về thể lực có thể xảy ra vào tháng tám tới.

Ngoài ra còn có vấn đề đáng kể về tình hình HLV hiện tại của MU. Michael Carrick sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng dưới tư cách tạm quyền cho đến khi mùa giải kết thúc, và hiện chưa có dấu hiệu chắc chắn nào cho thấy liệu Carrick có được MU bổ nhiệm chính thức hay không.

JJ Gabriel đang chơi rất hay ở đội U-18 MU. ẢNH: MANCHESTER UNITED

HLV Michael Carrick đã có mặt theo dõi JJ Gabriel ghi bàn trong chiến thắng 3-1 gần đây của U-18 MU trước đội U-18 Manchester City. Con trai của Carrick là Jacey cũng thi đấu trên sân bên cạnh khi đội U-16 của MU chịu thất bại 4-2 cũng trước U-16 Manchester City vào cùng ngày.

JJ Gabriel hiện đã có 15 bàn thắng sau 20 lần ra sân cho đội U-18 Manchester United trên mọi đấu trường mùa này. Anh cũng đã có 3 lần khoác áo đội tuyển U-16 Anh nhưng vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

Sự háo hức chờ đợi màn ra mắt đội một Manchester United của JJ Gabriel ngày càng tăng cao, khi anh đặt mục tiêu noi gương ngôi sao Max Dowman của Arsenal. Lịch sử đang chờ đợi cầu thủ trẻ này ở mùa giải sắp tới, mặc dù JJ Gabriel sẽ cần nhiều hơn một chút may mắn và vượt qua áp lực để ghi tên mình vào lịch sử của Manchester United.