VCK U-23 châu Á: U-23 Việt Nam có chiến thắng thứ 2 và hồi hộp chờ vé tứ kết 09/01/2026 23:35

(PLO)- U-23 Việt Nam vừa có chiến thắng quả cảm trước Kyrgyzstan và chờ vé vào tứ kết sớm một cách chắn chắn vào rạng sáng 10-1, nếu chủ nhà Saudi Arabia hòa hoặc thắng Jordan.

Một trận thắng hay của U-23 Việt Nam, thậm chí hay hơn cả trận thắng Jordan 2-0, vì đối thủ Kyrgyzstan quá rắn mặt.

Ngay cả chủ nhà Saudi Arabia còn khó khắn lắm mới đánh bại được Kyrgystan 1-0 vào những phút cuối trong thế 11 đánh 10 thì đủ biết đội bóng đến từ Trung Á khó chịu cỡ nào. Một trận đấu mà HLV của Kyrgystan cũng hài lòng với cách học trò thể hiện, còn HLV Biagio của Saudi Arabia thì hú hồn.

Và những gì cả hai nhà cầm quân đánh giá cao Kyrgyzstan ấy vẫn tiếp tục thể hiện trong trận vừa thua tức tưởi Việt Nam 1-2.

Kyrgyzstan lần đầu dự giải, còn Việt Nam góp mặt 5 lần, trong khi Saudi Arabia lẫn Jordan có đủ 6 lần. Tuy nhiên, những gì đội bóng trẻ Trung Á thể hiện không hề cho thấy họ là tay mơ mà ngược lại rất tinh tế và có chiều sâu.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam ra quân 2 trận toàn thắng và chờ vé tứ kết. Ảnh: AFC.

Mỗi cá nhân của Kyrgystan đều rất năng nổ, là một mắt xích kết nối cho tổng thể. Mảng miếng của họ rất rõ ràng, với cấu trúc đội hình vững chãi, khó phá vỡ.

Thế nhưng chiến thắng thuộc về U-23 Việt Nam là xứng đáng vì các học trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc hơn, nhất là những thời điểm cần bùng nổ và ăn bàn. Nhìn chung, Kyrgyzstan có thế trận hơi nhỉnh hơn Việt Nam, mà tiếc cho họ không thể có bàn thắng như đội bạn.

Thực tế hai bàn thắng của Việt Nam ghi vào lưới Kyrgyzstan có phần may mắn hơn so với trận trước thắng Jordan. Nhưng may mắn chỉ đến với những đội biết nỗ lực tột cùng.

Đội trưởng Khuất Văn Khang ghi bàn từ chấm 11m ở phút 19. Ảnh: AFC.

Bàn thắng thứ nhất lại là từ chấm 11m do Khuất Văn Khang ghi phút 19, sau khi Lê Phát bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trước khi hiệp 1 khép lại, Marlen Murzakhmatov có bàn san bằng 1-1, tận dụng pha chuyền bóng hỏng của Hiểu Minh,

Bàn ấn định tỉ số 2-1 ở phút 87 cho Việt Nam là pha đá phản lưới nhà của Khristiyan Brauzman. Một chiến thắng có phần may mắn cho thầy trò Kim Sang-sik, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng vì cách thể hiện của họ.

Kyrgyzstan thể hiện tập thể có lối chơi hiện đại, nhưng đồng nghiệp Việt Nam quá xuất sắc. Ảnh: AFC.

Ra quân hai trận và có hai chiến thắng, U-23 Việt Nam gần như chắc chắn có tấm vé vào tứ kết, trừ trường hợp Jordan thắng đậm Saudi Arabia và lượt cuối U-23 Việt Nam thua đậm Saudi Arabia.

Còn nếu như trận Jordan - Saudi Arabia (23 giờ 30 ngày 9-1), chủ nhà từ hòa tới thắng thì Việt Nam bỏ túi vé vào tứ kết ngay sau lượt trận thứ hai.