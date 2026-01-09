Al Hilal lại phá giấc mơ của Ronaldo 09/01/2026 21:13

(PLO)-Al Hilal lại sẽ làm tan vỡ giấc mơ của Romaldo?

Ronaldo vẫn “nổ súng” đều và đã có 958 bàn, nhưng Al Nassr lại thua Al Qadisiya 1-2, Al Hilal đã cho Ronaldo và Al Nassr ngửi khói sau 13 lượt trận giải Saudi Pro League.

Sau 13 lượt trận, Al Hilal đã bỏ xa Ronaldo và Al Nassr 4 điểm (35 so với 31).

10 lượt trận đầu toàn thắng nhưng sau đó những cú "nấc cụt" Al Nassr bị Al Hilal qua mặt ngay.

Vài tuần trước, khi giải Saudi Pro League đi được 10 lượt trận thì Al Nassr bách chiến bách thắng với số điểm tối đa 30 điểm. Sang vòng đấu thứ 11, Al Nassr thua thì lập tức Al Hilal qua mặt ngay với chiến thắng và đè Al Nassr ngay xuống vị trí thứ nhì. Nay thì Al Hilal đang dần “cắt đuôi" sau 13 lượt trận vượt Al Nassr 4 điểm, rất khó để Al Nassr lấy lại vị trí dẫn đầu từ đối thủ Hilal rất giàu kinh nghiệm, truyền thống và bản lĩnh này.

Và như thế giấc mơ vàng của Ronaldo lại tan vỡ sau sau 3 mùa bóng đá cho Al Nassr.

Lực lượng của Al Nassr không hề mỏng, Ronaldo có rất nhiều đồng đội chất lượng. Ảnh:A.N

Gia nhập Al Nassr giữa mùa 2022, Ronaldo đã muốn vô địch ngay cùng CLB nhưng cứ bị các đại kỳ phùng từ Al Hilal cho đến Al Ittihad lần lượt qua mặt rất ngoạn mục.

Hơn ba mùa bóng về với Al Nassr nhưng Ronaldo chẳng giúp đội thu hoạch được gì từ ba giải nội địa mỗi mùa và các giải châu lục.

Mùa này ở giải AFC Champions League 2, Al Nassr vào vòng 16 đội với ngôi nhất bảng. Tuy nhiên cuộc hành trình còn quá dài để nói rằng Ronaldo có danh hiệu đầu tiên cùng Al Nassr.

Những năm tháng đá ở châu Âu cực kỳ khốc liệt khoác áo các CLB Real Madrid, MU, Juventus, Ronaldo rất dễ chinh phục ngôi vô địch, nhưng khi sang châu Á, cụ thể là Saudi Arabia thì cực kỳ khó để Ronaldo chinh phục. Giải châu lục thì Al Nassr phải xuống đá giải hạng hai.

Al Nassr toàn thắng 10 lượt trận đầu, nhưng sau đó những cú trượt chân lập tức bị Al Hilal qua mặt. Với đà này, coi như giấc mơ vàng Saudi Pro League của Ronaldo mùa này tan vỡ.