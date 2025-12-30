Bốc thăm vòng 16 đội AFC Champions League 2: CLB CA. Hà Nội sáng cửa đi tiếp, tính đường Quang Hải đối đầu Ronaldo 30/12/2025 15:06

(PLO)- CLB CA. Hà Nội rất may mắn khi gặp đại diện Singapore - Tampines Rovers khả năng đi tiếp rất cao.

AFC vừa tiến hành bốc thăm vòng 16 đội giải đấu hạng hai châu lục, AFC Champions League 2. Theo đó CLB CA. Hà Nội sáng cửa đi tiếp vào tứ kết.

Đối thủ của CA. Hà Nội là Tampines Rovers của Singapore. Nếu so sánh với TX. Nam Định ở giải này mùa trước thì thầy trò HLV Mano Polking của CLB CA. Hà Nội may mắn hơn rất nhiều.

Mùa 2024-2025, ngay vòng 16 đội, TX. Nam Định đã gặp “ông kẹ” Nhật Bản-Sanfrecce Hiroshima và kết quả là đại diện Nhật Bản thắng 7-0 qua lượt đi và về.

Tám cặp đấu vòng 16 đội AFC Champions League 2, CLB CA. Hà Nội chạm trán Tampines Rovers.

Nay CA. Hà Nội gặp “đồng hương Đông Nam Á” Tampines Rovers, cơ hội đánh bại đại diện Singapore là không hề nhỏ.

Lá thăm vòng 16 đội đã đưa hai ông lớn của giải đấu là Pohang Steelers của Hàn Quốc chạm trán với Gamba Osaka của Nhật Bản. Trong khi Ratchaburi của Thái Lan gặp Persib Bandung của Indonesia, còn đại diện Thái Lan khác là Bangkok Utd gặp Macarthur FC của Úc, “kèo” Macarthur rất khó cho thầy trò HLV Tawan Sripan.

Nếu Quang Hải và đồng đội xuất sắc trở thành nhà vô địch Đông Á, khả năng cao sẽ có cơ hội chạm trán với Ronaldo của Al Nassr. Ảnh:AFC

Và với kết quả bốc thăm này coi như CA. Hà Nội ổn nhất trong số các đại diện Đông Nam Á khi may mắn gặp đối thủ không đến nỗi quá mạnh.

Tuy nhiên, đội không nên xem thường hay đánh giá thấp Tampines Rovers vì họ hành trình vào vòng 16 đội với ngôi nhất bảng, trong khi CA. Hà Nội nhì bảng E.

Rất may cho các đại diện Đông Nam Á là hai ông lớn Đông Á là Pohang Steelers và Gamba Osaka chạm mặt nhau nên một ông lớn phải rời giải sau vòng 16 đội này, điều này làm tăng cơ hội cho các đại diện Đông Nam Á trong đó có CA. Hà Nội.

Khu vực Tây-Trung Á, đáng nói nhất là Ronaldo cùng Al Nassr chạm trán với CLB Arkadag của Turkmenistan. Arkadag chính là nhà đương kim vô địch giải này mùa rồi khi họ đánh bại Lion City Sailors của Singapore 2-1 ngay trên sân Bishan của Singapore ở chung kết. Cần nói thêm Lion City Sailors lần đó gặp may vì bán kết Sanfrecce Hiroshima dùng cầu thủ bị treo giò vì thẻ nên bị xử thua 0-3.

CA. Hà Nội chạm trán với Tampines Rovers là “kèo thơm nhất” rồi. Tuy nhiên, đại diện của Việt Nam cũng gặp đầy thách thức vì đại diện Singapore có rất nhiều tuyển thủ và ngoại binh rất chất lượng như Taufik Suparno, tay săn bàn Faris Ramli, tiền vệ cánh Glenn Kweh, Jacob Mahler, Amirul Haikal, nhiều ngoại binh đến từ Nhật Bản... Đặc biệt ban huấn luyện gồm những cựu danh thủ Singapore như Duric, Mustafic, Ridhuan Baruwan...

S-League đi được 4 vòng đấu, hiện nay Tampines Rovers đang thứ 3 với 8 điểm qua 2 thắng, 2 hòa.

Theo như lịch đấu của AFC đối với khu vực Đông Á, vòng 16 đội sẽ diễn ra vào tháng 2-2026 với lượt đi vào ngày 11 và 12-2, lượt về ngày 18 và 19-2.