‘Messi Thái’ Chanathip phá lưới CA Hà Nội và cuộc điện thoại cho mẹ 21/08/2025 17:30

‘Messi Thái’ Chanathip thêm một lần nữa lý giải cho câu hỏi vì sao anh được coi là biểu tượng bóng đá Thái Lan. Trong trận mở màn Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026, tiền vệ nhỏ con nhưng đầy ma thuật này đã trở thành người hùng khi ghi liền hai bàn thắng, giúp BG Pathum United lội ngược dòng ngoạn mục thắng CA Hà Nội 2-1.

Trận đấu khởi đầu với bất lợi dành cho đội chủ nhà. Đại diện đến từ Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số, khiến cổ động viên BG Pathum United chùng xuống. Sóng gió càng chồng chất với BG Pathum United khi trung vệ Matheus Fornazari phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 44, buộc họ phải chơi thiếu người trong suốt gần một hiệp đấu. Trước sức ép ấy, nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh thất bại cho BG ngay trong ngày ra quân.

Nhưng rồi bước ngoặt xảy đến khi ‘Messi Thái’ Chanathip vào sân trong hiệp hai. Sự xuất hiện của chân sút từng đá J-League, giải đấu cao nhất của Nhật Bản, như mang đến luồng sinh khí mới. Ngay phút 58, anh chọn đúng vị trí, tung cú sút hiểm hóc gỡ hòa 1-1, thắp lại hy vọng cho đội bóng áo xanh. Bàn thắng giúp chủ nhà từ chỗ chơi trong thế bị động, BG Pathum United bắt đầu tìm lại sự tự tin để dồn lên tấn công.

2 cú sút hiểm hóc của Chanathip đã mang về 3 điểm trong thế 10 đánh 11 cho đội nhà BG Pathum United. Ảnh: CCT.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút bù giờ 90+7. Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỉ số hòa, thì Chanathip bất ngờ tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm sau một pha bóng bị thủ môn Nguyễn Philip cản phá hời hợt. Trái bóng găm thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho BG Pathum United. Cả vận động trường như nổ tung, người hâm mộ hò reo trong niềm phấn khích tột độ.

Màn ăn mừng của ‘Messi Thái’ Chanathip cũng để lại dấu ấn đặc biệt. Anh đưa tay lên tai, giả vờ cầm điện thoại gọi. Sau trận đấu, ngôi sao này giải thích: “Tôi đã lên kế hoạch trước rồi. Nếu ghi bàn, tôi muốn nói với mẹ rằng tôi nhớ bà. Đây là lời nhắn gửi đến mẹ đang ở nhà”.

Điều đáng nói, sự khác biệt mà Chanathip mang lại không chỉ dừng ở hai bàn thắng. Trước khi anh vào sân, BG Pathum United gần như bế tắc trong khâu triển khai tấn công. Chanathip đã mang đến thứ mà họ thiếu: khả năng giữ nhịp, phân phối bóng và tạo ra đột biến. Với lối di chuyển thông minh giữa hai tuyến, anh kéo giãn hàng thủ đối phương, mở ra khoảng trống cho đồng đội.

Ngôi sao của bóng đá Thái Lan làm động tác gọi điện thoại cho mẹ sau khi ghi bàn thắng vào lưới CA Hà Nội. Ảnh: CCT.

Khả năng phối hợp một chạm cùng sự tự tin cầm bóng của ‘Messi Thái’ Chanathip trong những tình huống bị áp sát giúp BG giảm tải áp lực, đặc biệt trong thế trận thiếu người. Dù chỉ vào sân từ ghế dự bị, Chanathip vẫn xoay chuyển được cục diện trận đấu và trở thành chìa khóa của chiến thắng.

Sau trận, anh không quên gửi lời tri ân đến đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ: “Chúng tôi đã bị dẫn trước và mất người, nhưng không ai bỏ cuộc. Chiến thắng này xin gửi tặng tất cả mọi người, đặc biệt là ngài Pavin Bhirombhakdi, Chủ tịch CLB, người luôn đứng sau ủng hộ chúng tôi”.

Ở tuổi 32, ‘Messi Thái’ Chanathip vẫn chứng minh giá trị và tầm ảnh hưởng khổng lồ. Hai pha lập công này cũng là những bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải mới, mở ra một chương đầy hứa hẹn cho hành trình cùng BG Pathum United.

Tiền vệ từng chơi bóng ở giải đấu cao nhất Nhật Bản "gánh team" BG Pathum United. Ảnh: CCT.

Từ thế bị dẫn trước, chơi thiếu người, rồi ngược dòng bằng hai bàn thắng của Chanathip, BG Pathum United đã làm nên một trận đấu đáng nhớ cho màn khởi đầu hoàn hảo tại Cúp C1 Đông Nam Á. Riêng với ‘Messi Thái’ Chanathip Songkrasin, mỗi lần vào sân là một lần tạo nên khoảnh khắc để đời, và trận đấu với CA Hà Nội sẽ còn được nhắc lại lâu dài trong ký ức người hâm mộ.

Chiến thắng ngày ra quân đã mang về 3 điểm quý giá cho BG Pathum United, một đội bóng biết cách đứng dậy trong nghịch cảnh với sự tỏa sáng rực rỡ của ‘Messi Thái’ Chanathip. Thử thách kế tiếp cho anh cùng đồng đội là trận đại chiến với Buriram United vào ngày 24-9, cũng trên sân nhà. Chanathip tự tin khẳng định: “Buriram là một đội bóng rất mạnh, nhưng với tinh thần này, chúng tôi sẽ giành chiến thắng”.