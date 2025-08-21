King’s Cup 2025 được FIFA công nhận ra sao? 21/08/2025 10:26

(PLO)- Vì sao King's Cup 2025 được FIFA công nhận? Làm thế nào để được FIFA công nhận?

Hôm 17-8, FIFA đã gửi văn bản công nhận giải truyền thống Thái Lan King’s Cup 2025 được tính điểm vào hệ thống xếp hạng hàng tháng.

Cũng cần nhớ rằng, việc FIFA chỉ công nhận giải đấu này của năm 2025 chứ không phải mãi mãi từ nay về sau.

Tại King's Cup 2025, nếu tuyển Thái Lan và Iraq vào chung kết, chủ giải đánh bại được Iraq có thứ hạng 58 thế giới, Thái Lan sẽ cải thiện mạnh trên bảng xếp hạng. Ảnh: AFC

Hai yếu tố chính để King’ Cup 2025 của Thái Lan được FIFA công nhận vào nhóm các trận quốc tế hạng A bởi tuyển Thái Lan tham dự với thành phần những tuyển thủ mạnh nhất của đội tuyển, cùng với đó là các đội dự giải. Thứ hai, đó là giải đấu rơi vào đúng lịch tập trung đội tuyển của FIFA.

Việc FIFA công nhận King’s Cup 2025 là theo từng giải đấu cụ thể chứ không phải công nhận vĩnh viễn. Khi tuyển chủ nhà Thái Lan không quy tụ được thành phần giỏi nhất của đội tuyển mà thay vào đó là đội hình B, hoặc nhiều tuyển thủ trẻ được bất ngờ đôn lên thì không được. FIFA đã gửi công văn chấp nhận nhưng Thái Lan cũng phải sẽ gửi lại báo cáo, danh sách trận đấu tại King’s Cup 2025.

King’s Cup 2025 diễn ra ở tỉnh Kanchanaburi, là giải đấu truyền thống lần thứ 51 gồm tuyển Thái Lan (thứ hạng 102 FIFA), cùng ba khách mời Iraq (58), Fiji (150) và Hong Kong (147).

Hai cặp đấu ngày 4-9, Thái Lan - Fuji, Iraq - Hong Kong. Hai đội thắng của hai cặp đấu tranh ngôi vô địch, hai đội thua tranh hạng ba vào ngày 7-9.

Bốn đội tham dự giải đấu đều được FIFA tính điểm để đưa vào xếp hạng hàng tháng. Tuy nhiên nhìn vào bảng xếp hạng FIFA cho thấy Fuji và Hong Kong có thứ hạng quá thấp nên việc thắng những này được cộng rất ít điểm, khả năng cải thiện thứ hạng FIFA là không cao.

Nếu Thái Lan thắng Fiji, còn Iraq thắng Hong Kong, hai đội thắng tranh ngôi vô địch mà chủ nhà Thái Lan đánh bại được Iraq đang có thứ hạng 58 FIFA thì lúc đó, thứ hạng của Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA mới được cải thiện nhiều. Và ngược lại nếu Fuji thắng Thái Lan và Hong Kong thắng Iraq, thậm chí một trong hai đội kèo dưới này thắng đối thủ và lên ngôi vô địch thì thứ hạng FIFA của họ sẽ có những bước nhảy vọt. Bóng đá Thái Lan cũng đã bật khỏi tốp 100 thế giới, cụ thể là 102 khi lần xếp hạng mới nhất (tháng 7) họ bị tuột 3 bậc.

Ngày nay việc tính điểm của FIFA sát sườn và liên tục hoàn thiện hơn để các trận giao hữu, tranh giải chất lượng hơn.