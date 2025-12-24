FIFA đẩy bóng đá Malaysia xuống hạng và chờ trả lại ngôi đầu bảng cho Việt Nam 24/12/2025 13:16

(PLO)- Những hệ lụy từ các án phạt của FIFA đang dần bộc lộ rõ tác động tiêu cực đối với bóng đá Malaysia cùng nguy cơ lớn sẽ trả lại ngôi nhất bảng F cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Trong bảng xếp hạng FIFA mới nhất được công bố, bóng đá Malaysia đã tụt 5 bậc, rơi xuống vị trí thứ 121 thế giới sau khi bị tước điểm từ ba trận giao hữu quốc tế.

Cụ thể, Malaysia bị trừ tổng cộng 22,52 điểm do FIFA hủy bỏ kết quả của các trận đấu diễn ra trong năm nay. Sau quá trình điều tra, cơ quan quản lý bóng đá thế giới kết luận đội tuyển Malaysia đã sử dụng 7 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Hệ quả là FIFA trao chiến thắng với tỷ số 3-0 cho các đối thủ gồm Cape Verde, Singapore và Palestine.

Ba trận đấu bị hủy kết quả gồm trận hòa 1-1 với Cape Verde trên sân KLFA ở Cheras ngày 29-5, chiến thắng 2-1 trước Singapore tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil ngày 4-9 và trận thắng tối thiểu 1-0 trước Palestine trên sân Sultan Ibrahim ở Iskandar Puteri ngày 8-9. Việc mất điểm đã khiến Malaysia tụt sâu trên bảng xếp hạng FIFA và cũng chấm dứt chuỗi trận bất bại của đội tuyển này trong năm.

FIFA kết luận đội tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ trong một số trận đấu quốc tế khiến bị trừ điểm. Ảnh: CCT.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Yusoff Mahadi, thừa nhận việc tụt hạng là điều không thể tránh khỏi. Ông cho biết FAM buộc phải chấp nhận quyết định của FIFA, bởi điểm số từ ba trận đấu nói trên đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Theo ông Yusoff, ưu tiên của FAM lúc này là hướng về phía trước và tiếp tục theo đuổi vụ việc tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) với hy vọng tìm được một phán quyết có lợi hơn.

Vị trí thứ 121 hiện tại khiến Malaysia chỉ còn xếp trên đối thủ quen thuộc Indonesia đúng một bậc, trong bối cảnh bóng đá khu vực Đông Nam Á đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Trong khi đó, các đội được hưởng lợi từ phán quyết của FIFA đều cải thiện đáng kể thứ hạng. Cape Verde - đội đã giành vé dự World Cup - tăng một bậc lên hạng 68, Singapore vươn lên vị trí 148, còn Palestine nhảy vọt lên hạng 95 thế giới.

Chưa dừng lại ở đó, bóng đá Malaysia còn đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt tiếp từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Cơ quan này được cho là đang xem xét khả năng trừ điểm Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, sau khi đội tuyển tiếp tục sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong các trận thắng Nepal 2-0 ngày 25-3 và chiến thắng đậm Việt Nam 4-0 ngày 10-6. Và như vậy, ngôi nhất bảng F giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam.

Holgado ghi bàn trong trận thắng đậm tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: TNST.

Hiện tại, Malaysia đang dẫn đầu bảng F với 15 điểm sau 5 lượt trận và chỉ đội đứng nhất bảng mới giành quyền góp mặt tại Asian Cup 2027. Khi bị trừ điểm, cục diện bảng đấu sẽ đảo chiều hoàn toàn.

Trước đó, ủy ban phúc thẩm của FIFA đã chính thức bác bỏ đơn kháng cáo do FAM và bảy cầu thủ liên quan đệ trình. Các cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đều bị ủy ban kỷ luật FIFA xử phạt.

Liên đoàn bóng đá Malaysia bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ phải nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và chịu án treo giò kéo dài 12 tháng. Những án phạt này đang đặt làng bóng Malaysia trước một giai đoạn đầy sóng gió và thử thách.