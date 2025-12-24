U-23 Thái Lan không mạnh nhưng đặt mục tiêu cao ở giải U-23 châu Á 24/12/2025 12:16

(PLO)- U-23 Thái Lan không có lực lượng mạnh như SEA Games 33 nhưng muốn bay cao ở giải châu Á.

U-22 Thái Lan có một cuộc mổ xẻ triệt để sau khi thua U-22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 và bây giờ họ hướng đến thành tích cao ở VCK U-23 châu Á là vào bán kết, chung kết.

Thực ra trong cuộc hành trình vào đến chung kết SEA Games, HLV Thawatchai Ongtrakul còn có sự hỗ trợ của hai “quân sư” rất giỏi là giáo sư Chanvit Phochiveen (hiện là Phó chủ tịch LĐBĐ Thái Lan-FAT) và huyền thoại tuyển Thái Lan Piyapong On- Mo cùng Tổng thư ký FAT Ekpol Polnavi. Chưa kể trong trận chung kết với U-22 Việt Nam trên sân Rajamangala còn HLV Kiatisak ngồi phía dưới khu khán đài gần với ban huấn luyện U-22 Thái Lan.

U-22 Thái Lan gãy hai mục tiêu Đông Nam Á, bây giờ nêu mục tiêu cao ở U-23 châu Á. Ảnh: CTP

Vấn đề quan trọng nhất là U-22 Thái Lan không quá mạnh, không có nhiều cá nhân xuất sắc như những thế hệ trước. Trong đội này chỉ có mỗi Yotsakon (giỏi sút phạt) và Saksan Satree.

Hơn nửa năm trước, HLV Takayuki Nishigaya dẫn dắt U-23 Thái Lan nhưng không vực dậy được và bị sa thải. HLV Thawatchai Ongtrakul lên thay chuẩn bị cho giải U-23 Đông Nam Á. HLV nội này tuyên bố đưa U-23 Thái Lan lên ngôi vô địch Đông Nam Á... Tại giải này U-23 Thái Lan vào bán kết và thua chủ nhà Indonesia 0-1.

HLV Thawatchai Ongtrakul tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 33 và tiếp tục nêu mục tiêu vô địch, nhưng lần này lại bị U-22 Việt Nam đánh bại ở chung kết.

Sau 2 lần “ước mong” đều gãy, lần này Thái Lan mục tiêu cao ở VCK U-23 Asian Cup khai mạc vào ngày 6-1-2026. U-23 Thái Lan ở bảng D cùng Iraq, Úc và Trung Quốc, rất dễ thấy trong bảng này Iraq và Úc vượt đẳng cấp rất xa. Nhưng U-23 Thái Lan vẫn mơ cao vào sâu giải.

Có điều thực trạng lực lượng của U-23 Thái Lan dự VCK U-23 châu Á tới đây có thể vắng nhiều gương mặt giỏi vì CLB không nhả quân, cùng với tình trạng chấn thương.

Thầy trò HLV Thawatchai Ongtrakul của U-22 Thái Lan thắp nhang trước trận chung kết SEA Games 33. Ảnh: CTP

Ba trụ cột của U-23 Thái Lan là Chanapach Buaphan, Thawatchai Inprakhon và Chinngern Pootanyong đang chấn thương nặng do làm nhiệm vụ CLB, một số trụ cột khác sẽ khó lên U-23 dự U-23 châu Á vì CLB không nhả quân.

HLV Thawatchai Ongtrakul quyết định đến từng CLB thương lượng. Tuy nhiên cái khó là U-23 Thái Lan ở bảng D có Úc và Iraq quá mạnh, các HLV cấp CLB nhìn ra vấn đề và không cho quân lên U-23. Điều này có nghĩa thành phần U-23 Thái Lan sẽ còn yếu hơn SEA Games 33, nhưng họ lại mục tiêu lại cao, vào bán kết, chung kết.