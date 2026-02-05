Thông tin mới vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong ở phường Đông Hưng Thuận 05/02/2026 11:11

(PLO)- 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy nhà tại hẻm đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, vào rạng sáng trong lúc người chồng đang đi công tác xa.

Ngày 5-2, các cơ quan chức năng TP.HCM đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ).

Theo báo cáo của phường Đông Hưng Thuận, vào khoảng 0 giờ 50 ngày 5-2, người dân sống tại hẻm 17 đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, nghe nhiều tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, khói lửa bốc lên dữ dội từ căn nhà trong hẻm nên lập tức báo cơ quan chức năng.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Nhận tin báo, Công an phường và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 12 đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường dập lửa. Đến 1 giờ 15 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Căn nhà xảy ra hỏa hoạn có diện tích khoảng 32 m2, cấu tạo tường gạch mái tôn; diện tích cháy ghi nhận khoảng 16 m2.

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong gồm: chị PTML (44 tuổi), cháu NPMT (14 tuổi) và cháu NPMN (6 tuổi). Chị L và con gái NPMT tử vong trong nhà vệ sinh, riêng cháu NPMN tử vong trong phòng ngủ. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn các nạn nhân tử vong do ngạt khói.

Được biết, căn nhà trên có 4 nhân khẩu. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh NTT (46 tuổi, chồng chị L) đang đi công tác tại tỉnh Lâm Đồng.

Vụ cháy khiến phần mái tôn của căn nhà bị sập xuống. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Đông Hưng Thuận đã phối hợp với các lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, lập hồ sơ ban đầu phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan CSĐT phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC01), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an TP.HCM đang thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trong sáng 5-2, lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình. Bước đầu, địa phương đã hỗ trợ 100 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Các phòng, ban chức năng cũng đang tích cực phối hợp hỗ trợ thủ tục cần thiết cho gia đình trong lúc tang gia bối rối.