Lời kể của hàng xóm về vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong 05/02/2026 08:23

Đến sáng 5-2, toàn bộ con hẻm 17 đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ), TP.HCM vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt để điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một căn nhà khiến 3 mẹ con tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định là chị PTML (44 tuổi), con gái NPMNh (14 tuổi, đang học lớp 8) và con trai nhỏ NPMNg (6 tuổi). Tại hiện trường, thi thể chị L và con gái được cho là tìm thấy trong nhà vệ sinh, riêng bé trai tử vong trong phòng ngủ.

Không còn nghe tiếng kêu cứu bên trong

Nhiều người dân sống tại hẻm 17 đường Tô Ký vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút lửa bùng phát. Bà H, một hàng xóm sống sát căn nhà gặp nạn, bàng hoàng: "Lúc đó hơn 12 giờ đêm, tôi đang say ngủ thì nghe tiếng chuông báo cháy của khu phố vang lên dồn dập. Ngay sau đó là tiếng hô hoán, kêu cứu vang động cả con hẻm nhỏ. Tôi chạy ra thì thấy khói đen đã bao trùm nhà chị L".

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo bà H, lúc này các thanh niên trong xóm đã huy động bình chữa cháy mini, xô chậu tạt nước nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Do căn nhà là dạng nhà cấp 4 nhỏ hẹp, cửa rào và cửa chính đều khóa chặt nên người dân không thể tiếp cận bên trong. "Mọi người đập cửa, la lớn gọi tên ba mẹ con nhưng không hề nghe tiếng trả lời từ bên trong căn nhà đang đóng kín" – bà H xót xa kể lại.

Đám cháy khiến mái tôn căn nhà đổ sập. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Anh T, một trong những người đầu tiên phát hiện đám cháy và trực tiếp tham gia dập lửa, cho biết thời điểm đó không gian vô cùng hỗn loạn. Anh cùng một số người khác kéo vòi nước, leo mái nhà, dùng bình cứu hỏa mini để tiếp cận nhưng sức nóng quá lớn.

Đến gần sáng, thi thể của ba nạn nhân trong vụ cháy nhà được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Anh Toàn nhớ lại: "Do không gian chật hẹp, khói lửa bên trong bốc ra dữ dội, lọt ra cả ngoài mái tôn và tạo sức nóng ghê gớm nên tiếp cận rất khó. Bên trong căn nhà có nhiều tiếng nổ vang lên như nổ điện. Lửa dường như xuất phát từ khu vực sảnh, nơi chị L để hàng hóa, đồ đạc".

Căn nhà diện tích khoảng 4x8m. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cũng theo các nhân chứng, căn nhà nơi xảy ra sự việc có diện tích khá khiêm tốn, bề ngang khoảng ba đến bốn mét, dài chưa đến 10 mét. Bên trong được chia làm hai phần: Một phần gồm nhà vệ sinh, bếp, phòng ngủ, phòng khách và một phần hiên nhà để xe máy, có gác lửng. Điều đáng nói, giữa các phần này đều có cửa ngăn cách và lớp cửa chính bằng gỗ, bên ngoài là cửa sắt nên việc tiếp cận rất khó khăn.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường từ xa. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Một hàng xóm nhận định: "Nhà này có hai lớp cửa, giữa là sân để xe máy. Lửa bùng phát từ khu vực sau lớp cửa gỗ, nơi có phòng khách chứa đồ chứ không phải cháy từ khu vực để xe. Chính cấu trúc hai lớp cửa đóng kín đã khiến khói độc tích tụ nhanh chóng, chặn đứng đường thoát thân của các nạn nhân".

Khoảng 15 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC chuyên nghiệp đã có mặt để khống chế ngọn lửa, nhưng khi vào bên trong, ba mẹ con chị L đều đã tử vong.

Thương cảm cho gia đình nạn nhân

Đứng lặng lẽ phía ngoài hàng rào phong tỏa, nhiều người hàng xóm không khỏi đau lòng nhắc về gia đình chị L. Gia đình chị đã sinh sống tại đây hơn 10 năm, làm nghề bỏ mối trà và cà phê cho các đại lý. Trong mắt hàng xóm, đây là một gia đình hiền lành, các con đều ngoan ngoãn.

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường. Ảnh: NGUYỄN TÂN

"Trời ơi, thằng bé 6 tuổi đẹp trai lắm, giống bố và rất ngoan, ai ở đây cũng cưng nó hết" – một người phụ nữ sống gần hiện trường nghẹn ngào. Bà cho biết thêm, bình thường gia đình có bốn thành viên. Chồng chị L thường ngủ ở bộ salon ngoài phòng khách, nếu có anh ở nhà vào đêm đó, có lẽ anh đã phát hiện kịp thời để cứu vợ con ra ngoài.

Tuy nhiên, vào thời điểm định mệnh đó, chồng chị L đang đi công tác tại tỉnh Lâm Đồng. Một thông tin khiến những người chứng kiến thêm xót xa là trước đó vài ngày, cả gia đình đã rủ nhau đi lên Di Linh chơi. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, cuối cùng chỉ có người chồng đi, còn ba mẹ con chị L ở lại nhà. Sau khi nghe hung tin, người chồng đã quay lại TP.HCM.

Những người hàng xóm không giấu nổi bàng hoàng khi hay tin. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Ghi nhận tại hiện trường sáng 5-2, con hẻm dẫn vào căn nhà cháy rất nhỏ hẹp và ngoằn ngoèo. Một số đoạn chỉ rộng khoảng một mét, lại có nhiều khúc cua khuỷu tay. Thậm chí, một số hộ dân còn để thùng rác hoặc xây bậc tam cấp lấn ra hẻm.

"Căn nhà nằm sâu trong hẻm cụt, cách đường Nguyễn Văn Quá chừng 30 mét nhưng càng đi vào trong càng hẹp. Khi xe chữa cháy chuyên dụng đến, họ phải kéo vòi rồng rất xa mới tiếp cận được hiện trường" – một người dân cho hay.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đến khoảng 5 giờ sáng, thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác pháp y.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để nghiệm nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như các yếu tố liên quan đến an toàn PCCC của căn nhà.

Vụ việc một lần nữa là lời cảnh tỉnh đau lòng về hiểm họa cháy nổ trong các khu dân cư có hẻm nhỏ và nhà cửa bị vây kín bởi các lớp cửa sắt kiên cố.