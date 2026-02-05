Qua mặt tuyển Việt Nam, chủ nhà Indonesia lại mơ địa chấn 05/02/2026 06:39

(PLO)- Trận bán kết Futsal châu Á 2026 giữa đội tuyển futsal chủ nhà Indonesia và Nhật Bản là cuộc đại chiến đáng chờ đợi nhất của giải đấu vào đêm 5-2 với món nợ khó đòi.

Các tuyển thủ đội chủ nhà Indonesia đang khao khát một chiếc vé chơi chung kết giải châu Á cũng đồng thời khép lại nỗi ám ảnh kéo dài từ năm 2022, khi họ từng gục ngã đầy tiếc nuối trước chính đối thủ lớn Nhật Bản ở tứ kết.

Indonesia không quên món nợ cũ

Ngôi sao Syauqi Saud Lubis là một trong những người còn nhớ rất rõ thất bại cay đắng trước người Nhật. Tại cúp Futsal châu Á 2022 ở Kuwait, đội tuyển Indonesia đã chơi sòng phẳng với đội bóng xứ sở mặt trời mọc nhưng vẫn phải dừng bước sau trận thua sít sao 2-3. Bốn năm trôi qua, ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của Syauqi và nhiều đồng đội khác.

Lần này, kịch bản có nhiều điểm khác biệt. Indonesia không còn là đội bóng “cửa dưới” rụt rè, mà bước vào bán kết với sự tự tin lớn, phong độ ổn định và đặc biệt là lợi thế sân nhà Indonesia Arena, Jakarta. Trận đấu diễn ra vào ngày 5-2 (lúc 19 giờ), dự báo là một đêm không ngủ với người hâm mộ Garuda.

Đội chủ nhà Indonesia vừa có chiến thắng nghẹt thở tuyển Việt Nam ở tứ kết cúp châu Á. Ảnh: TAFC.

“Đúng vậy, đây có thể xem là cơ hội để chúng tôi trả món nợ cũ”, Syauqi chia sẻ đầy quyết tâm. Anh thẳng thắn thừa nhận chủ nhà Indonesia không dám chắc về chiến thắng, nhưng cam kết toàn đội sẽ chiến đấu đến những giây cuối cùng: “Chúng tôi sẽ chơi bằng tất cả những gì mình có, vì làng bóng futsal quốc gia. Đó là lời hứa duy nhất mà chúng tôi có thể đưa ra”.

Con đường vào bán kết của Indonesia mang đậm dấu ấn lịch sử. Ở trận tứ kết, thầy trò HLV Hector Souto đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại đội tuyển futsal Việt Nam với tỷ số 3-2 ngay tại Indonesia Arena vào đêm 3-2.

Trận đấu diễn ra căng thẳng từ đầu đến cuối, với thế trận ăn miếng trả miếng đúng nghĩa. Brian Ick mở tỷ số từ rất sớm, đến lượt Ardiansyah Nur nhân đôi cách biệt, trước khi Reza Gunawan ghi bàn thứ ba. Đội khách Việt Nam cũng cho thấy bản lĩnh khi Đa Hải lập cú đúp khiến những phút cuối trở nên nghẹt thở. Dù vậy, chủ nhà Indonesia vẫn đứng vững để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở bán kết Cúp Futsal châu Á.

Đa Hải lập cú đúp nhưng đã không thể thắng Indonesia. Ảnh: TAFC.

Thủ môn Ahmad Habibie, người có nhiều pha cứu thua quan trọng trước Việt Nam, khẳng định anh và các đồng đội sẽ tiếp tục chơi với tinh thần không khoan nhượng khi đối đầu Nhật Bản: “Điều duy nhất tôi có thể nói là chúng tôi sẽ cống hiến hết mình cho người dân Indonesia”. Habibie cũng kêu gọi người hâm mộ lấp kín khán đài Indonesia Arena, để áp đảo tinh thần cầu thủ đối phương.

Người Nhật không dễ bị khuất phục

Ở băng ghế huấn luyện, HLV Hector Souto không giấu tham vọng lớn với đội tuyển Indoneisa. Với ông, mục tiêu lúc này không còn là việc Indonesia đã đi xa đến đâu, mà chính là phải bước thêm một bước nữa: “Chung kết là đích đến. Tôi có ý tưởng, có kế hoạch, nhưng quan trọng nhất là tinh thần chiến đấu của toàn đội”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thừa nhận Nhật Bản là đối thủ cực kỳ mạnh, có tổ chức và kinh nghiệm dày dạn. Ông cho rằng Indonesia cần chơi tập trung, kéo trận đấu đến những phút cuối và tận dụng tối đa cơ hội nếu có bàn thắng sớm: “Khi chúng tôi gặp khó khăn, sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài Indonesia Arena luôn tạo ra khác biệt. Tôi tin khán giả sẽ lại là cầu thủ thứ sáu của đội bóng”.

Nhật Bản rất đáng gờm với chuỗi trận thắng như chẻ tre. Ảnh: TAFC.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển futsal Nhật Bản không dễ chơi, khi họ bước vào bán kết với hành trang là chuỗi thành tích toàn thắng. Ở tứ kết, người Nhật dễ dàng vùi dập Afghanistan 6-0, cho thấy sức mạnh vượt trội cả về tấn công lẫn phòng ngự. Trước đó, Nhật Bản toàn thắng ở vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, ghi dấu ấn bằng lối chơi kỷ luật và hiệu quả.

Với bản lĩnh của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, Nhật Bản đối đầu Indonesia vẫn được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm và chiều sâu đội hình.

Dẫu vậy, bóng đá futsal luôn chứa đựng bất ngờ, đặc biệt khi Indonesia đang chơi trên sân nhà, với khát vọng viết tiếp trang sử mới. Từ một đội bóng từng dừng bước ở tứ kết năm 2022, thầy trò HLV Souto đứng trước cơ hội chưa từng có để góp mặt ở trận chung kết, với giấc mơ vươn tầm châu lục.