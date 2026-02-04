Thua đau Indonesia ở tứ kết, HLV Giustozzi nói thẳng về tuyển Việt Nam 04/02/2026 07:27

(PLO)- Thất bại trước chủ nhà Indonesia ở tứ kết giải futsal châu Á 2026 đã khép lại hành trình của đội tuyển Việt Nam trong nhiều cảm giác trái chiều.

Sau trận đấu, HLV trưởng Diego Giustozzi cùng các cầu thủ tuyển Việt Nam đã có những chia sẻ thẳng thắn trong tiếc nuối, nhưng cũng tràn đầy niềm tin vào chặng đường phía trước.

Nhà cầm quân người Argentina không giấu được sự tự hào dành cho các học trò, dù kết quả cuối cùng không như mong đợi. Ông nói thẳng đây là một trận đấu khiến bản thân mang nhiều cảm xúc đối lập. Một mặt, ông Giustozzi hài lòng với tinh thần, lối chơi và sự nỗ lực của toàn đội xuyên suốt giải đấu. Mặt khác, ông cảm thấy chưa thể chấp nhận kết quả bị loại, bởi theo ông, futsal Việt Nam có thể giành ít nhất một trận hòa, thậm chí là chiến thắng chủ nhà Indonesia.

HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh rằng đây là trận đấu mà các cầu thủ Việt Nam đã làm mọi thứ trong khả năng để tìm kiếm chiến thắng. Từ cách tiếp cận trận đấu, tổ chức lối chơi cho đến tinh thần thi đấu, đội tuyển đều thể hiện sự tiến bộ rõ rệt. Dù không hài lòng với tỷ số cuối cùng, ông cho rằng màn trình diễn của các cầu thủ, cả về cá nhân lẫn tập thể, là rất đáng ghi nhận và cho thấy đội đang đi đúng hướng trong quá trình xây dựng.

HLV Giustozzi tin tưởng futsal Việt Nam sẽ còn nhiều tiến bộ trong tương lai. Ảnh: VFF.

Nhìn về tương lai, chiến lược gia người Argentina bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng của futsal Việt Nam. Theo ông, đội tuyển hiện tại có nền tảng tốt, nhưng để vươn lên tầm cao hơn, cần những quyết định quan trọng trong thời gian tới. Các cầu thủ cần được thi đấu nhiều hơn, tích lũy thêm kinh nghiệm quốc tế, đối mặt với áp lực và những hoàn cảnh khắc nghiệt để hoàn thiện bản thân. Ông khẳng định Việt Nam là một đội bóng chất lượng và có tương lai nếu đi đúng lộ trình.

Ở góc nhìn của cầu thủ, đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng cho biết cuộc đối đầu với Indonesia là một trải nghiệm khó quên. Thi đấu trên sân của đội chủ nhà, trước bầu không khí cuồng nhiệt với hàng ngàn khán giả, là thử thách lớn nhưng cũng rất đặc biệt. Anh khẳng định toàn đội đã chiến đấu bằng tất cả khả năng trước một đối thủ mạnh và chỉ tiếc rằng không thể đi tiếp. Đội trưởng tuyển Việt Nam gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn sát cánh và tiếp thêm động lực cho toàn đội.

Chia sẻ về điều khiến anh day dứt nhất, Mạnh Dũng thẳng thắn nhìn nhận vấn đề nằm ở khâu tận dụng cơ hội. Việt Nam tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn, nhưng chỉ ghi được hai bàn thắng, trong khi Indonesia tận dụng tốt hơn để có ba lần lập công. Dù vậy, anh hài lòng vì tinh thần thi đấu quyết tâm của toàn đội không hề suy giảm cho đến những phút cuối cùng.

Các tuyển thủ trẻ đã chơi hết mình ở giải châu Á. Ảnh: TAFC.

Trong khi đó, pivo Nguyễn Đa Hải xem trận tứ kết là một bài học lớn. Anh cho rằng việc thi đấu trong bầu không khí sôi động tại Indonesia giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm quý báu. Đội đã triển khai lối chơi đúng với đấu pháp ban huấn luyện đề ra, chỉ thiếu may mắn ở thời điểm quyết định.

Đa Hải đánh giá quá trình chuẩn bị trước giải là tích cực, nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra rằng khả năng dứt điểm là điểm yếu cần cải thiện để hướng đến những giải đấu quan trọng sắp tới.