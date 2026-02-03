Nước cờ độc của tuyển Việt Nam cho trận sinh tử với Indonesia 03/02/2026 09:59

(PLO)- Trước thềm trận tứ kết đầy áp lực với đội chủ nhà Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã khiến nhiều người bất ngờ khi lựa chọn một cách chuẩn bị rất khác thường khi rời sân tập để… đi dạo và mua sắm tại một trung tâm thương mại ở Jakarta.

Quyết định của tuyển Việt Nam như một đòn độc diễn ra chỉ hai ngày trước cuộc đối đầu được xem là thử thách lớn nhất của thầy trò HLV Diego Giustozzi kể từ đầu giải.

Trong bối cảnh các trận đấu knock out luôn mang tính căng não, ban huấn luyện futsal Việt Nam xác định yếu tố tinh thần đóng vai trò lớn. Thay vì nhồi nhét thêm giáo án chiến thuật, HLV Giustozzi cho phép các cầu thủ có một buổi “xả hơi” đúng nghĩa sau buổi tập nhẹ tại phòng gym của khách sạn. Chuyến đi đến trung tâm mua sắm vừa để giải trí, vừa là một phần trong chiến lược tâm lý nhằm giúp toàn đội giải tỏa áp lực, duy trì trạng thái tinh thần cân bằng trước giờ G.

Cách làm này càng trở nên đặc biệt nếu nhìn vào lịch thi đấu dày đặc mà tuyển Việt Nam đã trải qua. Ở vòng bảng, đội bóng áo đỏ đã phải thi đấu liên tiếp ba trận, giành hai chiến thắng trước Kuwait và Lebanon trước khi để thua sát nút Thái Lan 0-1 ở lượt cuối bảng B. Với 6 điểm, Việt Nam khép lại vòng bảng ở vị trí nhì bảng và giành quyền vào tứ kết gặp thử thách mang tên Indonesia đang chờ sẵn.

Thịnh Phát cùng đồng đội đã sẵn sàng nghênh chiến chủ nhà Indonesia ở tứ kết giải futsal châu Á. Ảnh: TAFC.

Phía bên kia chiến tuyến, chủ nhà Indonesia bước vào vòng knock out với vị thế đầy tự tin khi đứng đầu bảng A. Đội chủ nhà mang về 7 điểm sau các chiến thắng trước Hàn Quốc và Kyrgyzstan, cùng trận hòa với Iraq. Phong độ ổn định, lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả biến Indonesia trở thành đối thủ vô cùng khó chịu.

Dù vậy, HLV Diego Giustozzi tin rằng sự chênh lệch giữa hai đội là không lớn. Nhà cầm quân người Argentina nhận định Việt Nam và Indonesia có nhiều nét tương đồng về lối chơi do cùng đến từ khu vực Đông Nam Á. Theo ông, việc các tuyển thủ trẻ Việt Nam tiến sâu đến tứ kết là kết quả của quá trình thi đấu nghiêm túc và sự tiến bộ rõ rệt qua từng trận.

Các tuyển thủ Việt Nam tự tin trước trận đấu lớn. Ảnh: XHN.

HLV Giustozzi khẳng định các học trò đang có trạng thái tốt cả về thể chất lẫn tinh thần, và chuyến đi thư giãn tại trung tâm mua sắm Jakarta chính là cách để duy trì điều đó. Ông tin rằng khi bước vào sân Indonesia Arena vào đêm 3-2, các cầu thủ Việt Nam sẽ đủ tỉnh táo và tự tin để tạo ra một trận đấu khó lường cho đội chủ nhà.

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 19 giờ. Đội giành chiến thắng sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Nhật Bản và Afghanistan ở vòng bán kết, trong khi các cặp tứ kết còn lại là Thái Lan gặp Iraq và Iran đối đầu Uzbekistan.