Mỗi tuần đá 1 trận, Man United đủ sức vô địch Ngoại hạng Anh 02/02/2026 17:22

(PLO)- Man United đang có một nghịch lý thú vị ở Ngoại hạng Anh mùa này, sau khi thay tướng đã giành chiến thắng như chẻ tre dưới thời tân HLV Carrick và thừa khả năng làm xáo trộn bảng xếp hạng.

Hiện tại, Man United đang kém Arsenal 12 điểm, ít hơn Manchester City 6 điểm và thua Aston Villa 5 điểm. Khoảng cách ấy nhìn qua tưởng như quá lớn để mơ mộng, nhưng trong bối cảnh hiện tại, Quỷ đỏ lại là đội có điều kiện đặc biệt để tạo nên bất ngờ.

Phong độ gần đây của Manchester United đang đi lên rõ rệt. Ba chiến thắng liên tiếp tại Premier League đã giúp thầy trò HLV Michael Carrick lấy lại sự tự tin, đồng thời tích lũy được 41 điểm sau giai đoạn đầu mùa nhiều biến động. Quan trọng hơn cả, MU đang bước vào phần còn lại của mùa giải với lịch thi đấu “dễ thở” hơn hẳn so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Việc bị loại sớm khỏi League Cup và FA Cup, cộng thêm chuyện không phải chinh chiến ở đấu trường châu Âu, khiến Man United chỉ còn duy nhất Ngoại hạng Anh để tập trung. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi tuần họ chỉ phải đá một trận. Với các cầu thủ, đây là lợi thế cực lớn về mặt thể lực, thời gian hồi phục và cả sự chuẩn bị chiến thuật.

HLV Carrick có 3 trận thắng liên tiếp ở Premier League. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Arsenal và Manchester City vẫn đang bị cuốn vào guồng quay khắc nghiệt của bốn đấu trường. Ngoài Premier League, hai đội bóng này còn phải căng sức cho League Cup, FA Cup và Champions League. Lịch thi đấu dày đặc khiến việc xoay tua đội hình trở thành bắt buộc, kéo theo nguy cơ sụt giảm phong độ ở giải quốc nội.

Ngay trong tuần này, Arsenal phải chạm trán Chelsea, còn Man City gặp Newcastle ở bán kết League Cup, trước khi bước vào các trận cầu quan trọng tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần. Aston Villa cũng không khá hơn là bao khi vẫn phải chia sức cho FA Cup và Europa League.

Man United đang có phong độ tốt ở duy nhất đấu trường Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Ngược lại, MU có trọn một tuần để nghiên cứu Tottenham, mổ xẻ đối thủ và điều chỉnh từng chi tiết nhỏ nhất. Sự chênh lệch về mức độ tập trung đang thể hiện rõ qua kết quả gần đây, khi Arsenal và Man City chỉ giành được 4 điểm trong 3 trận gần nhất, còn Aston Villa có vỏn vẹn 3 điểm.

Nếu duy trì được nhịp độ hiện tại và tận dụng tốt lợi thế “đá ít, nghỉ nhiều”, Manchester United hoàn toàn có thể rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh vì thế vẫn chưa hề an bài, và MU trong vai kẻ âm thầm bám đuổi, đang sẵn sàng tạo ra cú sốc lớn nhất mùa giải để đăng quang.