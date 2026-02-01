Ronaldo nổ súng như máy, 1.000 bàn thắng không còn là giấc mơ xa vời 01/02/2026 12:27

(PLO)- Cristiano Ronaldo tiếp tục khiến người hâm mộ phải nhắc tên mình khi ghi bàn mở tỷ số, góp công lớn trong chiến thắng thuyết phục 3-0 của Al Nassr trên sân Al Kholood vào rạng sáng 1-2 tại giải Vô địch quốc gia Saudi Arabia.

Trận thắng của Ronaldo và đồng đội giúp họ tăng tốc mạnh mẽ trên đường cuộc đua vô địch mùa giải năm nay, với Al Nassr là một ứng viên nặng ký.

Trong hiệp hai, khi thế trận vẫn còn giằng co, Ronaldo lên tiếng đúng lúc. Phút 47, từ đường căng ngang sệt của Joao Felix, siêu sao người Bồ Đào Nha băng vào dứt điểm gọn gàng ở cự ly gần, đánh bại thủ môn đối phương. Đó là bàn thắng thứ 17 của anh chỉ sau 18 lần ra sân tại giải quốc nội mùa này, một hiệu suất khiến rất nhiều tiền đạo trẻ cũng phải ngả mũ.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, Al Kholood tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh. Phút 53, từ một quả phạt góc do Felix thực hiện, trung vệ Mohamed Simakan bật cao đánh đầu chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-0. Lợi thế lớn giúp Al Nassr thi đấu ung dung hơn trong phần còn lại của trận đấu.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha là nỗi ám ảnh của các hậu vệ giải Vô địch quốc gia Saudi Arabia, Ảnh: EPA.

Mọi hy vọng của đội chủ nhà gần như chấm dứt khi đội trưởng Hattan Bahebri bị truất quyền thi đấu ở phút 72 vì pha chơi xấu với Simakan. Chơi thiếu người trong gần 20 phút cuối, Al Kholood không thể chống đỡ các đợt lên bóng liên tục của đối thủ. Trước khi trận đấu khép lại, Kingsley Coman ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0, khép lại một buổi tối ác mộng cho đội chủ nhà.

Chiến thắng này giúp Al Nassr vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, vượt qua Al Ahli nhờ hiệu số bàn thắng bại và chỉ còn kém đội đầu bảng Al Hilal đúng ba điểm. Quan trọng hơn, phong độ của Ronaldo đang mang đến niềm tin rất lớn cho người hâm mộ đội bóng áo vàng.

Ronaldo chờ ngày lập cột mốc 1.000 bàn thắng. Ảnh: EPA.

Được thay ra khi trận đấu còn 11 phút, Ronaldo rời sân trong tiếng vỗ tay không ngớt. Bàn thắng vào lưới Al Kholood đã nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp chuyên nghiệp của anh lên con số 961.

Cách đây không lâu, cựu ngôi sao của Manchester United và Real Madrid khẳng định anh chưa nghĩ đến chuyện giải nghệ trước khi chạm mốc 1.000 bàn thắng. Với phong độ hiện tại, cột mốc lịch sử này chỉ còn là vấn đề thời gian.