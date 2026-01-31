Trước chung kết đơn nam Úc mở rộng, N.Djokovic - C.Alvaraz (15 giờ 30 ngày 1-2) “Chú và cháu” tranh vô địch Úc mở rộng: Sở trường và sức trẻ 31/01/2026 14:22

Trong 24 danh hiệu Grand Slam của Novak Djokovic, 38 tuổi có 10 danh hiệu Úc mở rộng. Sở trường của tay vợt Serbia là mặt sân nhựa tổng hợp của Úc. Còn tay vợt Tây Ban Nha Carlos Alcaraz, 22 tuổi có 6 danh hiệu Grand Slam nhưng chưa đủ bộ sưu tập ở bốn thể loại mặt sân. Đây là cuộc chạm trán giữa "chú và cháu" về mặt tuổi tác.

Tay vợt Carlos Alcaraz thoạt nhìn qua gương mặt là đã thấy sức mạnh cơ bắp như con... bò tót rồi. Còn “ông chú” Djokovic lại hội tụ nhiều phẩm chất, nhiều người đã nói vui là Djokovic là sự pha trộn “tinh thần chiến binh” của Nadal và sự hào hoa tinh tế của Federer.

Djokovic đánh bại Sinner 3-2 ở bán kết qua 90 phút. Ảnh:A.O

Djokovic có tinh thần thi đấu rất mãnh liệt, bản lĩnh. Trên sân thi đấu, Djokovic luôn có rất ít fan, thậm chí là không có ngoại trừ người thân của anh. Bởi vấn đề đơn giản Serbia là quốc gia thân Nga. Bố của Djokovic mỗi khi đi cổ vũ con trai là ông đi cùng đoàn fan Nga cổ vũ cho VĐV của mình.

Mặt sân Úc là sân sở trường của Djokovic, trong số 24 Grand Slam, anh có đến 10 danh hiệu vô địch Úc mở rộng. Trong khi đó tay vợt trẻ Tây Ban Nha đang nắm rất nhiều kỷ lục, nếu chiều 1-2, Alcaraz đánh bại “ông chú” Djokovic thì bộ sưu tập danh hiệu của tay vợt Tây Ban Nha sẽ đủ 4 loại sân.

Alcaraz tốn 5 giờ 15 phút để loại tay vợt Đức Zverev ở bán kết. Ảnh:A.O

Trong số 6 Grand Slam của Alcaraz thì có 2 Pháp mở rộng (Roland Garros), 2 Mỹ mở rộng và 2 Anh mở rộng (Wimbledon). Năm 2024, Alcaraz vào chung kết Úc mở rộng nhưng thua Sinner.

Nếu chiều 1-2, Alcaraz đánh bại Djokovic thì anh trở thành tay vợt trẻ tuổi nhất đủ bộ sưu tập bốn chức vô địch ở 4 giải Grand Slam khác nhau.

Djokovic hiện nay đang độc chiếm danh hiệu Grand Slam với con số 24, bây giờ nếu vô địch nữa sẽ lên 25 và khó ai đuổi kịp.

Sự kiện Úc mở rộng năm 2022 cũng để lại kỷ niệm buồn cho Djokovic. Anh không chích ngừa vaccine COVID-19, lúc đầu trong ban tổ chức hứa là anh vẫn được đến Úc thi đấu. Đại diện của Djokovic đã làm việc nhiều lần và tưởng chừng dàn xếp xong xuôi. Cuối cùng Djokovic đến thì chính quyền bang của Úc lại giam lỏng anh trong khách sạn. Djokovic không được dự giải năm đó. Lần đó Nadal lên ngôi và vượt số lần giành Grand Slam của Djokovic. Nhưng rồi tay vợt Serbia đuổi kịp và vượt qua Nadal.

Vào trận chung kết Úc mở rộng 2026 này, Djokovic cũng phải cần đến 5 set mới hạ gục được Sinner 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 và 6-4) ở bán kết, tuy nhiên tổng thời gian trận đấu chỉ 1 giờ 30 phút.

Còn Alcaraz tốn 5 giờ 27 phút để hạ Zverev 3-2 (6-4, 7-6, 6-7, 6-3, 7-5), đây là trận bán kết dài nhất lịch sử Úc mở rộng.

Hãng tin AFP viết vui “Chẳng ai biết ở Melbourne Park (nơi diễn ra Úc mở rộng), có ai đã thắng Djokovic chưa, chỉ thấy có tay vợt này ở chung kết là... đăng quang”.

Chiều 1-2, hãy chờ tay vợt trẻ Alcaraz tràn trề sức mạnh cơ bắp xóa sổ thói quen lịch sự này trước ông chú 38 tuổi.