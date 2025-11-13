Djokovic nói tiếp về vụ Sinner dính doping 13/11/2025 12:20

Tay vợt người Ý, Jannik Sinner. Ảnh: ATP

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Piers Morgan, tay vợt người Serbia khẳng định vụ Sinner dính doping sẽ ám ảnh tay vợt người Ý như một đám mây trong suốt phần còn lại của sự nghiệp.

Vào tháng 2, tay vợt số 1 thế giới Sinner đã bị cấm thi đấu ba tháng, sau khi anh đạt được thỏa thuận với Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) xác nhận, chất đồng hóa - clostebol xâm nhập vào cơ thể mình một cách vô tình, thông qua các buổi xoa bóp của chuyên viên vật lý trị liệu của anh tại Indian Wells vào tháng 3-2024.

Djokovic khẳng định, không tin Sinner cố tình vi phạm. Tuy nhiên anh cho rằng, tranh cãi về “khoảng chênh” trong cách xử lý giữa Sinner và các vận động viên ít tên tuổi sẽ tiếp tục bám theo tay vợt người Ý. Tương tự như vụ Djokovic bị trục xuất khỏi Úc năm 2022, do từ chối tiêm vắc xin COVID-19 vẫn còn là “cái bóng” trong sự nghiệp.

Djokovic trả lời phỏng vấn với Piers Morgan: “Đám mây đó sẽ luôn đi theo anh ấy, giống như ‘đám mây COVID’ luôn theo tôi, suốt phần còn lại của sự nghiệp của anh ấy hay của tôi trong trường hợp này. Đó là chuyện quá lớn, dù theo thời gian nó có thể phai dần, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ biến mất hoàn toàn. Sẽ luôn có một nhóm người tìm cách khơi lại chuyện đó”.

Trong khi đó, Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA) vẫn khẳng định mọi vụ việc đều được giải quyết dựa trên chứng cứ và dữ kiện, không phụ thuộc vào tên tuổi, quốc tịch hay thứ hạng của tay vợt.

Sau khi tay vợt 24 tuổi Sinner được phép trở lại thi đấu vào tháng 5 mà không bỏ lỡ bất kỳ giải Grand Slam nào, Djokovic đặt câu hỏi về cách xử lý vụ việc của Sinner?

Djokovic nói, có sự thiếu minh bạch trong án phạt Sinner dính doping. Ảnh: ATP

“Có sự thiếu minh bạch, thiếu nhất quán, lẫn sự thuận tiện đến đáng ngờ: án phạt rơi đúng vào thời điểm giữa các giải Grand Slam, nên anh ấy không bỏ lỡ giải nào. Thật sự rất, rất kỳ lạ.

Tôi thực sự không thích cách vụ việc được xử lý, và bạn có thể nghe thấy rất nhiều tay vợt khác (cả nam lẫn nữ) từng gặp tình huống tương tự lên tiếng trên truyền thông, phàn nàn rằng Sinner được đối xử ưu ái hơn”, Djokovic nhấn mạnh.

Trước Djokovic, Piers Morgan – người được biết đến nhờ các cuộc phỏng vấn “nảy lửa”, thường đặt câu hỏi trực diện và thách thức khách mời từ chính trị gia, ngôi sao thể thao đến người nổi tiếng từng gây “bão mạng toàn cầu” sau cuộc phỏng vấn siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo.