Ngoại hạng Anh đảo chiều kịch tính: MU và Man City sảy chân, Arsenal hưởng lợi lớn 08/01/2026 12:49

(PLO)- Vòng đấu 21 vừa qua của Ngoại hạng Anh mang đến nhiều bất ngờ khi hàng loạt ông lớn không thể giành chiến thắng, trong lúc Arsenal vẫn còn một trận chưa đấu với Liverpool.

Manchester City, Aston Villa, Chelsea và cả Manchester United đều đánh rơi điểm số, khiến cuộc đua Ngoại hạng Anh trở nên khó lường. Tâm điểm của vòng đấu là hai đội bóng thành Manchester kết thúc với tỷ số hòa, qua đó mở ra cơ hội rõ rệt cho Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Sau trận hòa giữa Manchester United (với Burley) và Man City (với Brighton), Arsenal tạm thời giữ vững ngôi đầu bảng với 48 điểm. Kết quả này giúp thầy trò HLV Mikel Arteta phần nào trút bỏ áp lực khi các đối thủ bám đuổi phía sau đều không đạt được kết quả như mong muốn. Pháo thủ sẽ ra sân vào rạng sáng 9-1, và họ hiểu rằng mỗi điểm số lúc này đều mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Việc Arsenal chưa thi đấu vòng này vô tình trở thành lợi thế, đặc biệt trong bối cảnh họ sắp chạm trán Liverpool. Nếu giành trọn ba điểm trước đối thủ giàu truyền thống này, Arsenal sẽ tạo ra khoảng cách an toàn hơn với Manchester City, đội đang gặp nhiều trục trặc trong cuộc đua ngôi vương.

HLV Arteta cùng các học trò Arsenal đang chiếm lợi thế trên đường đua vô địch Premier League. Ảnh: EPA.

Ở vòng đấu vừa qua, Man City không thể vượt qua Brighton & Hove Albion. Dù Erling Haaland có cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền, nhưng Kaoru Mitoma đã kịp thời gỡ hòa, khiến đội bóng của Pep Guardiola chỉ có được 1 điểm.

Aston Villa cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi không thể giành chiến thắng trên sân Crystal Palace. Đội bóng do Unai Emery dẫn dắt thi đấu nỗ lực nhưng chỉ ra về với một điểm, qua đó đứng cùng Man City ở mốc 43 điểm. Cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu vì thế vẫn rất căng thẳng, khi chỉ một cú sảy chân nhỏ cũng có thể khiến cục diện thay đổi.

Haaland và đồng đội lại không thắng ở vòng 21. Ảnh: EPA.

Ở phía sau, Chelsea và Manchester United tiếp tục gây thất vọng. Chelsea để thua Fulham trong một trận đấu thiếu ổn định, còn MU bị Burnley cầm hòa. Kết quả này khiến cả hai đội rơi khỏi tốp 6. MU hiện xếp thứ bảy, trong khi Chelsea đứng thứ tám, đều bị Brentford và Newcastle United vượt lên sau khi hai đội này giành chiến thắng ở vòng 21.

Bảng xếp hạng hiện tại cho thấy sự phân hóa rõ rệt nhưng cũng đầy bất ngờ. Arsenal dẫn đầu với 48 điểm, theo sau là Man City và Aston Villa cùng có 43 điểm. Liverpool đứng thứ tư với 34 điểm, còn Brentford và Newcastle lần lượt chiếm các vị trí tiếp theo. Cuộc đua trụ hạng cũng không kém phần khốc liệt khi Burnley và Wolverhampton đang ngụp lặn ở cuối bảng. Giải Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn tăng tốc rất khó đoán.