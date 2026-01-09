MU thối nát từ trên xuống dưới 09/01/2026 07:29

(PLO)- MU thối nát từ trên xuống dưới - những kẻ giật dây ở Old Trafford phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn này.

MU không phải là một CLB có thể sửa chữa nhanh chóng và những người đưa ra tất cả các quyết định sai lầm phía sau hậu trường cần phải chịu trách nhiệm. Nhưng chúng ta chẳng bao giờ nghe thấy họ lên tiếng, tờ Mirror (Anh) cho biết trong bài viết với dòng tít rất nặng nề, "MU thối nát từ trên xuống dưới".

Có một lý do khiến HLV Ruben Amorim thu dọn hành lý và rời khỏi sân tập của Manchester United với nụ cười trên môi. Ông ấy đã mất việc. Nhưng HLV 40 tuổi Bồ Đào Nha này cũng đã trút bỏ được gánh nặng khổng lồ đè nặng lên vai mình tại Old Trafford. Đó là gánh nặng đến từ việc quản lý một trong những CLB bóng đá rối loạn nhất hành tinh.

Đó là thực tế phũ phàng mà chế độ của đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe và INEOS đang càng làm trầm trọng thêm vấn đề kể từ khi mua cổ phần của "quỷ đỏ" gần hai năm trước. Những HLV như Amorim sẽ mất việc khi mọi thứ không suôn sẻ. Đó là quy luật của bóng đá.

Trong khi đó, những người nắm giữ quyền lực và tầm ảnh hưởng ở vị trí cao hơn lại được phép mắc sai lầm nhưng vẫn không bị trừng phạt. Điều này dẫn chúng ta đến với Omar Berrada (giám đốc điều hành MU) và Jason Wilcox (giám đốc bóng đá MU).

Trong 18 tháng qua, hai "ngọn lửa" này đã cho phép HLV Erik Ten Hag chi 300 triệu bảng Anh cho các bản hợp đồng mới, rồi lại sa thải ông ta chỉ vài tháng sau đó. Chế độ của Ratcliffe đã bổ nhiệm và sa thải Dan Ashworth khỏi vị trí giám đốc thể thao chỉ trong vòng sáu tháng, bởi vì những lời tư vấn của ông ta không được ủng hộ.

Amorim được bổ nhiệm sau khi Ratcliffe cố gắng nhưng không thành công trong việc chiêu mộ Thomas Tuchel. Amorim là HLV ưa thích sơ đồ 3-4-3, nhưng lại không có đủ tài năng để vận hành nó, hoặc MU không có đủ con người để phù hợp sơ đồ đó. Vì vậy, Amorim bị MU sa thải sau 14 tháng. Và đừng để người hâm mộ MU bàn tán về việc ban lãnh đạo đã ký hợp đồng với những cầu thủ như Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte và Benjamin Sesko.

Số tiền hàng triệu bảng Anh mà Manchester United đã lãng phí vào việc bồi thường và những cầu thủ bất tài là một con số đáng kinh ngạc. Điều này càng khó chấp nhận hơn khi nó xảy ra vào thời điểm Ratcliffe quyết định sa thải hàng trăm nhân viên để cắt giảm chi phí.

Vậy tất cả những điều này đã đẩy CLB được cho là "lớn nhất thế giới" vào thế khó như thế nào? Họ đang phải chứng kiến ​​những người có tầm ảnh hưởng và những "sát thủ thầm lặng" ở Old Trafford yêu cầu Ole Gunnar Solskjaer hoặc Michael Carrick tạm thời dẫn dắt đội bóng.

Solskjaer đã có cơ hội dẫn dắt Manchester United nhưng không đủ năng lực. Trong khi đó, Carrick, người thay thế Solskjaer trên cương vị HLV tạm quyền trong ba trận đấu khi HLV người Na Uy bị sa thải vào tháng 11 năm 2021, cũng không thể trụ vững ở vị trí HLV trưởng tại đội bóng Middlesbrough đang chơi ở giải Championship.

Thật không thể tin nổi. Việc những người như Wilcox và Berrada được phép đưa ra những quyết định chấn động như vậy mà không hề có lời giải thích hay biện minh nào là điều khó hiểu.

Đừng hiểu nhầm. Amorim không bị sa thải vì kết quả thi đấu, như trận thua trước Grimsby Town hay không thắng được Wolves và West Ham. Ông bị sa thải sau khi từ chối trở thành con rối của Wilcox, Berrada và Ratcliffe. Đó là lý do tại sao ông đã chỉ trích gay gắt tất cả bọn họ trong bài phát biểu chấn động sau trận MU hòa Leeds United tại Elland Road.

Và nếu điều đó không khiến mọi người nhận ra rằng HLV không phải là vấn đề ở Manchester United thì CLB được cho là lớn nhất nước Anh này sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại thành công mà họ tin rằng mình xứng đáng có được.