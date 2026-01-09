Solskjaer hủy bỏ mọi kế hoạch sau biến cố ở MU 09/01/2026 07:01

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) khi MU đang đàm phán để đưa Ole Gunnar Solskjaer trở lại Old Trafford thêm một nhiệm kỳ nữa với tư cách HLV tạm quyền, sau khi sa thải Ruben Amorim hồi đầu tuần này. Solskjaer hủy bỏ mọi kế hoạch sau biến cố ở MU có thể mang lại cho ông cơ hội khác tại Old Trafford.

Theo đó, Ole Gunnar Solskjaer dự định tiếp tục kỳ nghỉ của mình cho đến khi ông được Manchester United liên hệ. Solskjaer, 52 tuổi, đã nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu để tạm thời thay thế Ruben Amorim trên băng ghế chỉ đạo tại Old Trafford.

Chiến lược gia người Na Uy sẽ đảm nhận công việc tại MU dưới tư cách HLV tạm quyền, giống như ông đã làm bảy năm trước, trước khi được bổ nhiệm chính thức. Manchester United muốn chờ đến mùa hè để quyết định người kế nhiệm lâu dài cho Amorim, người đã bị ban lãnh đạo sa thải vào thứ Hai.

Darren Fletcher được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng trong chuyến làm khách đến Burnley mà hai đội hòa nhau 2-2 ở vòng 21 Premier League vào hôm nay 8-1, cùng ngày Solskjaer gặp gỡ ban lãnh đạo cấp cao của "quỷ đỏ" để thảo luận về vai trò này. Cựu cầu thủ và huyền thoại của MU, Michael Carrick, cũng đã có cuộc gặp tương tự và không thể loại trừ khả năng cả hai sẽ hợp tác cùng nhau, bởi họ đã làm việc chung trong suốt ba năm Solskjaer dẫn dắt MU, kết thúc vào tháng 11 năm 2021.

Solskjaer (trái) rất háo hức được trở lại dẫn dắt MU. ẢNH: Michael Regan

Cho đến khi được bổ nhiệm làm HLV của Besiktas vào tháng Giêng năm ngoái, Solskjaer đã không có bất kỳ vai trò nào trên băng ghế chỉ đạo kể từ khi rời Old Trafford. Cựu tiền đạo của Manchester United, người đã có 366 lần ra sân cho "quỷ đỏ", trước đó từng làm việc cho liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) với tư cách là quan sát viên kỹ thuật.

Nhưng thời gian của Solskjaer tại Besiktas đã kết thúc vào tháng 8 khi CLB Thổ Nhĩ Kỳ không đủ điều kiện tham dự Conference League, thua Lausanne-Sport - trùng hợp thay lại thuộc sở hữu của INEOS, một trong những cổ đông chính của Manchester United - trong vòng play-off. Sau khi bị Besiktas sa thải, Solskjaer không có kế hoạch trở lại nghiệp huấn luyện trong thời gian gần đây.

Nhưng tờ The Sun (Anh) đưa tin, cuộc gọi từ phía Manchester United đã thay đổi mọi thứ. Solskjaer, người mới chuyển đến Cheshire (Manchester), được cho là đã nói với một người thân cận vào tuần trước rằng ông không có ý định trở lại nghiệp huấn luyện trong thời gian gần.

Tuy nhiên, HLV 52 tuổi này rất muốn trở lại ghế nóng của Manchester United. Solskjaer và vợ, Silje, hiện đang sống ở Cheshire, trong khi các con của họ vẫn ở nhà tại Na Uy. Con trai cả của họ, Noah, chơi cho Stjordals-Blink, còn con gái Karna chơi cho Aalesunds.

Năm 2014, Solskjaer xác nhận ông sẵn sàng trở lại Manchester United. "Nếu gia đình (Manchester United) hỏi, tôi sẽ nói có mỗi ngày trong tuần", Solskjaer nói trong một buổi hỏi đáp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Oslo (Na Uy), "Tôi cảm thấy không đúng khi nói về những công việc mà người khác đang làm, nhưng tất nhiên tôi sẽ nói có nếu Manchester United muốn tôi".

Sau khi tiếp quản vị trí từ Jose Mourinho vào tháng 12 năm 2018, Solskjaer đã dẫn dắt Quỷ đỏ có một chuỗi phong độ đáng kinh ngạc. Manchester United thắng 14 trong số 17 trận đấu khi Solskjaer làm HLV tạm quyền, và ông đã giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ sáu, thứ ba và thứ hai Premier League trong 3 mùa giải sau khi được bổ nhiệm làm HLV chính thức, trước khi bị sa thải sau khởi đầu tệ hại ở mùa giải 2021 - 2022.