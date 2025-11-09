Vượt mặt Federer, Djokovic bất ngờ rút lui khỏi ATP Finals 09/11/2025 12:28

(PLO)-Novak Djokovic rút lui khỏi ATP Finals sau khi lội ngược dòng thắng Lorenzo Musetti 4-6, 6-3, 7-5 tại chung kết giải Hellenic ở Athens (Hy Lạp).

Cùng với niềm vui vô địch ở Athens, Djokovic buộc phải rút lui khỏi giải đấu danh giá cuối mùa. Ảnh: ATP

Ở tuổi 38 tuổi, Djokovic đã lập kỷ lục với danh hiệu thứ 72 trên mặt sân cứng, nhiều hơn Roger Federer một danh hiệu, cùng với suất dự tranh ATP Finals.

Djokovic vô địch sau chiến thắng ngược dòng trước Musetti.

“Một trận chiến đáng kinh ngạc. Ba giờ đồng hồ thi đấu đầy thử thách về mặt thể lực. ... Tôi rất tự hào về bản thân khi đã vượt qua được trận đấu này”, Djokovic nhấn mạnh.

Set cuối có đến năm lần bẻ giao bóng, trước khi Djokovic ấn định chiến thắng bằng một cú giao bóng quyết định trong khi Musetti hiện đã thua sáu trận chung kết gần nhất.

Ngay sau khi giành được danh hiệu thứ 101 trong sự nghiệp không lâu, nhà vô địch Grand Slam 24 lần xác nhận rút lui khỏi ATP Finals vì chấn thương vai.

Suất đấu của tay vợt người Serbia tại Bảng Jimmy Connors sẽ được thay thế bởi Lorenzo Musetti, người đã bị Djokovic đánh bại trong trận chung kết ở Athens.

Chia sẻ trên mạng xã hội, Djokovic tiết lộ: “Tôi thực sự mong chờ được thi đấu ở Turin và cống hiến hết mình nhưng sau trận chung kết hôm nay tại Athens, tôi rất buồn khi phải chia sẻ rằng tôi phải rút lui vì chấn thương dai dẳng. Tôi thực sự xin lỗi những người hâm mộ đã mong đợi được xem tôi thi đấu, sự ủng hộ của các bạn có ý nghĩa rất lớn. Tôi chúc tất cả các tay vợt một giải đấu tuyệt vời, và tôi rất mong sớm được trở lại sân đấu cùng tất cả các bạn!”.

Djokovic hiện giữ kỷ lục bảy lần vô địch ATP Finals, đã được sắp xếp để đối đầu với Carlos Alcaraz tại sự kiện cuối mùa giải, khai diễn vào vào hôm nay (9-11) tại Turin (Ý).

Dù đã đủ điều kiện tham dự từ lâu nhưng cho đến đầu tuần này, Djokovic vẫn khiến mọi người phải đoán già đoán non về việc anh có tham gia giải đấu danh giá này hay không.

Cách đây chưa lâu, người đứng đầu liên đoàn quần vợt Ý - Angelo Binaghi khẳng định, Djokovic đã xác nhận rằng anh sẽ dự tranh giải.

Tay vợt Ý Musetti sẽ thế chỗ của Djokovic. Ảnh: ATP

Việc Djokovic rút lui là tin tốt cho Musetti, người trước đó cần phải đánh bại tay vợt người Serbia tại Athens để tranh suất đến Turin với Felix Auger-Aliassime.

Lần đầu tiên vòng chung kết có sự góp mặt của hai tay vợt người Ý là nhà vô địch Jannik Sinner trong Bảng Bjorn Borg cùng với Auger-Aliassime, Ben Shelton và Alexander Zverev. Tay vợt Musetti sẽ ra mắt giải đấu và sẽ đấu với Taylor Fritz trong trận mở màn vào thứ Hai (10-11).

Năm ngoái, Djokovic cũng đã bỏ lỡ giải này do chấn thương. Anh đã giành chiến thắng trong lần xuất hiện gần nhất vào năm 2023, khi đánh bại Sinner để đăng quang.