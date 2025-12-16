Sốc: Malaysia nghi bị xử ép, đánh luôn trọng tài 16/12/2025 14:48

(PLO)- Môn Pencak Silat Malaysia tại SEA Games 33 đã trải qua một buổi thi đấu đầy sóng gió khi xảy ra sự cố nghiêm trọng liên quan đến công tác trọng tài, khiến cuộc chơi trở nên căng thẳng và hỗn loạn.

Sự việc trọng tài bị nghi ngờ thiên vị chủ nhà Thái Lan đã ảnh hưởng đến hình ảnh của giải đấu và gây làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ từ phía đoàn thể thao Malaysia. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 15-12, trong trận tứ kết hạng cân B nữ (50-55 kg) giữa võ sĩ Nor Farah Mazlan của Malaysia và đối thủ Chongthima đến từ Thái Lan.

Theo đánh giá từ giới chuyên môn, võ sĩ Nor Farah Mazlan là người nhập cuộc chủ động hơn, liên tục tung ra các đòn đánh hiệu quả và kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên, nhiều tình huống tấn công rõ ràng của võ sĩ đội khách lại không được tổ trọng tài ghi nhận điểm số, trong khi các lỗi của vận động viên Thái Lan bị xử lý khá nhẹ tay.

Trái ngược lại, Nor Farah Mazlan thường xuyên bị thổi phạt ở những tình huống mà phía Malaysia cho rằng không thực sự nghiêm trọng. Sau khi kết thúc trận đấu, bảng điểm được công bố là 60-60, nhưng trọng tài lại đưa ra quyết định truất quyền thi đấu của võ sĩ Malaysia với lý do phạm lỗi nhiều hơn, qua đó trao chiến thắng cho đại diện Thái Lan.

Võ sĩ Nor Farah Mazlan bị nghi ngờ xử ép. Ảnh: TNST.

Quyết định này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ ban huấn luyện và các thành viên đội Pencak Silat đội khách. Trong số này gồm có nữ HLV Siti Rahmah Mohamed Nasir, nhiều quan chức và vận động viên đã lao vào tranh cãi gay gắt với tổ trọng tài, thậm chí xảy ra hành vi hành hung, buộc lực lượng an ninh và cảnh sát phải can thiệp để kiểm soát tình hình.

Sau vài phút hỗn loạn, trật tự mới được lập lại, nhưng kết quả trận đấu vẫn được giữ nguyên. Sự cố này nhanh chóng lan rộng trên truyền thông Malaysia, gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ và làm dấy lên nhiều nghi vấn về tính công bằng, minh bạch trong công tác điều hành và chấm điểm của môn Pencak Silat tại SEA Games 2025.