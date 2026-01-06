Bruno Fernandes và Maguire phá vỡ im lặng về việc MU sa thải Amorim 06/01/2026 12:44

Cựu đội trưởng Harry Maguire là cầu thủ đầu tiên của "quỷ đỏ" lên tiếng về việc MU sa thải Amorim và đã gửi một thông điệp tới HLV cũ của mình. Ngay sau đó, đội trưởng Bruno Fernandes cũng có những chia sẻ tương tự như Maguire.

Hậu vệ Harry Maguire của Manchester United đã phải rời sân vì chấn thương trong trận đấu với Tottenham và vẫn chưa thể ra sân trở lại. Bây giờ, Harry Maguire đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Ruben Amorim sau khi HLV người Bồ Đào Nha bị Quỷ Đỏ sa thải vào ngày 5-1.

Sáng thứ Hai (giờ Anh), sau trận hòa với Leeds United ở Premier League, Manchester United đã xác nhận quyết định chia tay với Amorim. Buổi họp báo sau trận đấu của HLV người Bồ Đào Nha đã hé lộ những căng thẳng nghiêm trọng với ban lãnh đạo "quỷ đỏ".

Harry Maguire và Bruno Fernandes đã lên tiếng về việc MU sa thải Amorim. ẢNH: EPA

MU vẫn còn cơ hội giành một suất tham dự Champions League mùa tới và đang kém đội xếp thứ tư Liverpool ba điểm. MU cho biết quyết định sa thải Amorim nhằm mục đích đảm bảo "cơ hội tốt nhất để đạt được vị trí cao nhất có thể tại Premier League".

Cựu đội trưởng Maguire chỉ có bốn lần đá chính ở Premier League mùa này và chưa ra sân kể từ khi dính chấn thương gân kheo trong trận đấu với Tottenham vào ngày 8-11 năm ngoái. Hậu vệ kỳ cựu người Anh này đã có lời cảm ơn dành cho Amorim. "Cảm ơn sếp vì tất cả mọi thứ", Harry Maguire viết trên story Instagram của mình, "Chúc sếp mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai".

Tương lai của Maguire giờ đây càng trở nên bất định hơn. Cựu ngôi sao của Leicester chỉ còn sáu tháng nữa là hết hợp đồng tại Old Trafford. Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, Manchester United đã nhận được năm lời đề nghị chiêu mộ Maguire nhưng đều từ chối. Thay vào đó, Amorim đã kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một năm với Maguire vì đội hình của MU "thiếu những thủ lĩnh".

Maguire chúc Amorim những điều tốt đẹp nhất trong tương lai. ẢNH: INSTAGRAM

Vào thời điểm đó, Maguire tỏ ra quyết tâm ở lại. "Tôi chắc chắn trong vài tháng tới chúng ta sẽ phải thảo luận về việc chúng ta muốn đi đâu và liệu họ có muốn gia hạn hợp đồng hay không," anh nói.

Tương tự như Maguire, đội trưởng Bruno Fernandes cũng gửi thông điệp đầy xúc động tới Ruben Amorim sau vụ sa thải gây sốc tại MU.

Đội trưởng Manchester United, Bruno Fernandes, đã lên tiếng sau khi Ruben Amorim bị Quỷ đỏ sa thải hôm thứ Hai, gửi một thông điệp tới người đồng hương của mình. Người đồng hương Bồ Đào Nha của Amorim đã cảm ơn người thầy cũ và gửi lời chúc tốt đẹp nhất. "Cảm ơn ông! Tôi chúc ông và đội ngũ của ông mọi điều tốt đẹp nhất", Bruno Fernandes viết trên Instagram.

Bruno Fernandes từng nhiều lần bày tỏ sự thất vọng với ban lãnh đạo MU. Tháng trước, tiền vệ người Bồ Đào Nha cáo buộc các ông chủ của MU cố gắng ép buộc anh rời Old Trafford sau khi nhận được lời đề nghị khủng từ Saudi Arabia. Cầu thủ 31 tuổi này đã được Al Hilal theo đuổi vào mùa hè năm ngoái, nhưng anh quyết định từ chối và ở lại Old Trafford. Theo các nguồn tin, Al Hilal sẵn sàng trả cho Fernandes 700.000 bảng mỗi tuần.

Manchester United lẽ ra đã thu về 100 triệu bảng Anh từ việc bán đội trưởng của họ, và Bruno Fernandes thất vọng lên tiếng, trong khi Amorim muốn anh ở lại, ban lãnh đạo MU lại muốn bán anh để thu tiền.

Bruno Fernandes đã gửi lời chia tay đến Amorim. ẢNH: INSTAGRAM

Bruno Fernandes nói, "Đến một lúc nào đó, đối với họ, tiền bạc quan trọng hơn bất cứ thứ gì. CLB muốn tôi ra đi, tôi hiểu điều đó. Tôi đã nói với ban giám đốc điều này, nhưng tôi nghĩ họ không đủ can đảm để đưa ra quyết định đó.

Tôi quyết định ở lại, một phần vì lý do gia đình, nhưng phần khác là vì tôi thực sự yêu thích Manchester United. Cuộc nói chuyện với HLV cũng là lý do khiến tôi quyết định ở lại. Nhưng, về phía CLB, tôi cảm thấy như thể họ đang nói: "Nếu cậu ra đi, điều đó cũng không sao cả". Điều đó làm tôi rất đau lòng.

Điều đó không chỉ làm tôi đau lòng mà còn khiến tôi buồn bã, bởi vì tôi là một cầu thủ mà họ không có gì để chỉ trích. Tôi luôn sẵn sàng, luôn ra sân thi đấu, dù trận đấu hay hay dở. Tôi luôn cống hiến hết mình. Rồi bạn lại thấy những điều này xung quanh mình - những cầu thủ không được CLB coi trọng và không được CLB bảo vệ một cách đúng mực. Và điều đó khiến bạn buồn".