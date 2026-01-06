Ngân sách chuyển nhượng khổng lồ của MU trong tháng Giêng 06/01/2026 07:01

Với việc kỳ chuyển nhượng tháng Giêng đã mở cửa (từ 1-1 đến hết ngày 1-2), MU liệu có chiêu mộ thêm ai sau khi HLV Ruben Amorim bất ngờ bị sa thải vào hôm qua 5-1. Tình hình tài chính của MU giờ đây đã được hé lộ. Theo đó, ngân sách chuyển nhượng khổng lồ của MU trong tháng Giêng có thể lên đến 100 triệu bảng Anh.

Theo một chuyên gia tài chính bóng đá, Manchester United có thể chi 100 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng mà không gặp khó khăn về tài chính. Với việc Manchester United đang nỗ lực giành vé tham dự Champions League mùa này, đã có rất nhiều ý kiến ​​cho rằng họ cần tăng cường lực lượng trên thị trường chuyển nhượng, vốn vẫn mở cửa đến đầu tháng Hai.

Manchester United dường như đã bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ tiền vệ cánh tài năng Antoine Semenyo, người sắp gia nhập đối thủ Manchester City từ Bournemouth. Phần lớn các cầu thủ khác được liên hệ với đội chủ sân Old Trafford đều là tiền vệ, bao gồm Carlos Baleba, Elliot Anderson và Conor Gallagher.

MU vừa sa thải HLV Ruben Amorim. ẢNH: Charlotte Wilson/Offside

Việc Manchester United có hoạt động tích cực trong tháng Giêng hay không cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tình hình tài chính của họ. Đã có rất nhiều bàn luận về việc họ thực sự có thể chi bao nhiêu cho các tân binh, dựa trên vị thế của chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe, một trong những người giàu nhất nước Anh với khối tài sản ròng ước tính khoảng 12 tỉ bảng Anh.

Tuy nhiên, ông chủ tập đoàn hóa dầu INEOS Ratcliffe đã vẽ nên bức tranh về một cuộc khủng hoảng tài chính tại MU kể từ khi mua lại cổ phần thiểu số của CLB vào tháng 2 năm 2024, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn do việc "quỷ đỏ" không có suất tham dự các giải đấu châu Âu mùa này. Trong thời gian ngắn Ratcliffe nắm quyền, MU đã sa thải hàng trăm nhân viên và tăng giá vé nhằm duy trì khả năng cạnh tranh của đội bóng trên sân bằng cách chi mạnh tay cho các tiền đạo vào mùa hè năm ngoái.

Nhưng Manchester United cũng ghi nhận lợi nhuận EBITDA (lợi nhuận trước lãi, thuế, khấu hao và phân bổ) cao nhất trong số các CLB tại Premier League, cùng với doanh thu cao thứ hai, trong mùa giải 2023 - 2024.

Chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire khẳng định MU không cần bán cầu thủ nào trong tháng Giêng để tài trợ cho các thương vụ chuyển nhượng tiếp theo, nói rằng tình hình tài chính của họ "ổn định". Ông tin rằng việc bán những cầu thủ như Kobbie Mainoo chỉ giúp giảm bớt khoản nợ, được cho là vào khoảng 748 triệu bảng, trong khi ngân sách chuyển nhượng khoảng 100 triệu bảng trong tháng này sẽ vẫn giữ nguyên.

Kobbie Mainoo là tài sản lớn của MU. ẢNH: AMA

Chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire nói: “Tôi nghĩ vấn đề lớn hơn là Manchester United không có tiền thưởng từ các giải đấu cúp năm nay, họ cũng không có tiền thưởng từ các giải đấu châu Âu. Tại Old Trafford, bạn có thể kiếm được khoảng bảy hoặc tám triệu euro mỗi trận, bởi vì rõ ràng là kể từ khi INEOS tiếp quản, giá vé đã tăng lên đáng kể.

Vì vậy, họ đang vắt kiệt người hâm mộ, và tôi nghĩ đó là lý do tại sao người hâm mộ có lẽ đòi hỏi nhiều hơn bây giờ so với thời điểm INEOS tiếp quản, bởi vì họ đang bị vắt kiệt sức để Manchester United có đủ ngân sách. Một lần nữa, xét từ góc độ SCR (Stack Delivery Credit - Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp), theo các quy định mới sắp có hiệu lực, Manchester United đang chi khoảng một nửa doanh thu cho tiền lương. Vì vậy, họ có năng lực rất lớn.

Vậy thì vấn đề là, liệu MU có đủ tiền để chi tiêu không? Vâng, họ có rất nhiều khoản nợ nhưng vẫn nằm trong giới hạn. Điều mà MU thường làm là mua cầu thủ bằng tín dụng. Vì vậy, họ còn nợ 466 triệu bảng tiền phí chuyển nhượng chưa thanh toán cho những cầu thủ mà họ đã ký hợp đồng trong quá khứ.

Tôi nghĩ đó là vấn đề đáng quan tâm hơn vào mùa hè năm 2026 chứ không phải tháng Giêng. Nếu MU chi 100 triệu bảng Anh vào tháng Giêng, họ sẽ phải dàn trải khoản chi đó trong ba hoặc bốn năm. Vì vậy, xét về mặt tiền mặt, điều đó thực sự sẽ không tạo ra sự khác biệt.

Nếu đó là sự khác biệt giữa việc tham dự Champions League và không tham dự Champions League, họ phải nắm lấy cơ hội để được tham dự giải đó nếu nó giúp cải thiện đội hình. Bởi vì một màn trình diễn tốt ở Champions League, bạn sẽ được đảm bảo bốn trận sân nhà, có thể thêm ba trận nữa. Như vậy, bạn sẽ có bảy trận sân nhà.

Nếu bạn vào vòng play-off, bạn sẽ được chơi tám trận trên sân nhà. Đối với Manchester United, con số đó lên tới 60 triệu bảng Anh. Đó chỉ là tiền thu được từ bán vé. Nếu bạn vào được tứ kết hoặc bán kết, bạn sẽ kiếm thêm 60 triệu bảng từ tiền bản quyền truyền hình. Và sau đó các nhà tài trợ sẽ trả thêm tiền thưởng. Vì vậy, không có lý do gì mà Manchester United không thể kiếm được 150 triệu bảng nếu họ vào chung kết.

Nếu MU thắng, điều đó có nghĩa là họ sẽ đủ điều kiện tham dự FIFA Club World Cup năm 2029, giải đấu trị giá 200 triệu bảng. Nhưng mục tiêu là Champions League hoặc không gì cả. Europa League thì ổn đối với một CLB tầm cỡ như Manchester United. Còn Conference League, chắc chắn là đối với các CLB nhỏ hơn, họ sẽ thua lỗ ở giải đấu này".

Đồng chủ sở hữu Manchester United Sir Jim Ratcliffe. ẢNH: Chris Brunskill/Fantasista

Dựa trên thông tin từ chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire, Manchester United và hoàn toàn có thể chi mạnh tay để chiêu mộ thêm cầu thủ trong tháng Giêng này, nhằm tăng cường chiều sâu đội hình và hỗ trợ mục tiêu giành vé tham dự Champions League mùa giải tới, xét đến lợi ích tài chính lớn hơn mà điều này mang lại. Tuy nhiên, điều này sẽ khó xảy ra sau khi "quỷ đỏ" sa thải Amorim, trừ khi họ sớm công bố HLV chính thức trong vài ngày tới.