Sir Alex Ferguson cảnh báo khi MU lên danh sách chuyển nhượng 8 cầu thủ 06/01/2026 07:29

Trong thời gian dẫn dắt Manchester United, HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đã bày tỏ rõ quan điểm của mình về kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vào đầu năm mới. Sir Alex đã cảnh báo các CLB không nên sử dụng kỳ chuyển nhượng tháng Giêng để tìm kiếm giải pháp nhanh chóng.

Manchester United đã được liên hệ với một số thương vụ trong năm mới 2026, nhưng vị HLV huyền thoại người Scotland khuyên các đội nên tránh những thương vụ tốn kém trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. "Quỷ đỏ" đang nỗ lực giành lại suất tham dự Champions League nhưng hiện đang kém đội xếp thứ tư Premier League là Liverpool 3 điểm.

Mặc dù đã có những dấu hiệu cải thiện trong suốt mùa giải, trận hòa 1-1 gần đây của Manchester United trước đội cuối bảng Wolves trên sân nhà Old Trafford đã nhắc nhở người hâm mộ về những điểm yếu của đội bóng. Kỳ chuyển nhượng tháng giêng mang đến cho MU cơ hội để tăng cường đội hình, cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Tuy nhiên, Ferguson trước đây đã giải thích lý do tại sao ông tin rằng việc chiêu mộ những cầu thủ lớn vào tháng Giêng không đáng để mạo hiểm.

Năm 2012, Fergie tuyên bố rằng chưa từng có bản hợp đồng bom tấn nào được ký kết vào tháng Giêng mà thành công ngay lập tức. "Tôi chưa từng thấy điều đó xảy ra, một cầu thủ đến vào tháng Giêng, ký hợp đồng với mức giá cao và ổn định đội hình trước khi mùa giải tiếp theo bắt đầu", Fergie nói với tờ The Independent (Anh) Ông nói thêm: "Vào tháng Giêng, khi tham gia thị trường, bạn sẽ không bao giờ nhận được giá trị trọn vẹn, mọi người nghĩ bạn đang tuyệt vọng nên sẽ đòi giá cao hơn".

Sir Alex Ferguson không tin vào kỳ chuyển nhượng tháng giêng có thể thay đổi 1 đội bóng. ẢNH: SHAUN BOTTERILL

Ferguson phần lớn vẫn giữ nguyên lời khuyên của mình trong suốt thời gian dẫn dắt MU, mặc dù hai trong số những bản hợp đồng xuất sắc nhất của ông đều đến vào tháng 1 năm 2006. Nemanja Vidic và Patrice Evra có giá tổng cộng 12,5 triệu bảng nhưng không ngay lập tức khẳng định được vị thế ngôi sao, cần thời gian để hòa nhập tại Old Trafford.

Mặc dù tỷ lệ thành công của các bản hợp đồng lớn trong tháng Giêng khá trái chiều, vẫn có những ngoại lệ đáng chú ý, trong đó có đội trưởng của MU, Bruno Fernandes. Tập trung vào kỳ chuyển nhượng hiện tại, MU được cho là đã lập danh sách rút gọn gồm tám tiền vệ trung tâm để tăng cường sức mạnh cho đội hình.

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin Elliot Anderson của Nottingham Forest đứng đầu danh sách mục tiêu chuyển nhượng của MU, mặc dù thương vụ này khó có thể thành công khi đội bóng của anh vẫn đang phải vật lộn trụ hạng. Carlos Baleba tài năng của Brighton và Adam Wharton của Crystal Palace đều được liên hệ mạnh mẽ với MU trong mùa hè năm ngoái.

Trước đây, tuyển thủ quốc tế người Anh Conor Gallagher từng được đồn đoán sẽ rời Atletico Madrid để đến Old Trafford. Trong khi đó, James Garner của Everton cũng được cho là sẽ trở lại CLB thời thơ ấu của mình.

Những lựa chọn khác của MU được đề cập trong báo cáo là Tyler Adams của Bournemouth, tiền vệ Joao Gomes của Wolves và tuyển thủ Bồ Đào Nha Ruben Neves, hiện đang chơi cho Al Hilal. Tuy nhiên, MU có khả năng lớn không chi mạnh tay trong tháng Giêng vì họ vừa bất ngờ sa thải HLV Ruben Amorim vào hôm qua 5-1, trừ khi họ có HLV chính thức mới trong vài ngày tới.

Elliot Anderson của Nottingham Forest đứng đầu danh sách chuyển nhượng của MU. ẢNH: MB MEDIA

Chấn thương của Bruno Fernandes và Kobbie Mainoo khiến MU phải ra sân với Casemiro và Manuel Ugarte ở hàng tiền vệ trong trận đấu với Wolves, cùng với việc cầu thủ trẻ Jack Fletcher được tung vào sân ở hiệp hai. Sir Alex Ferguson ủng hộ việc MU sử dụng tài năng trẻ từ học viện đào tạo để giải quyết vấn đề tuyến giữa của CLB, thay vì tìm kiếm một giải pháp tốn kém vào tháng Giêng.

Một trong số ít ngoại lệ mà Ferguson thực hiện trong suốt triều đại của mình là việc chiêu mộ Louis Saha từ Fulham vào đầu năm 2004, người ngay lập tức chứng tỏ xứng đáng với số tiền 12,85 triệu bảng bằng 7 bàn thắng trong 14 trận đấu. Tiền đạo giàu kinh nghiệm Henrik Larsson cũng được đưa về Old Trafford theo dạng cho mượn ngắn hạn khi Ferguson tìm kiếm sự tăng cường lực lượng ngay lập tức vào năm 2007. Tuy nhiên, phần lớn các thương vụ chuyển nhượng tháng Giêng của ông đều tập trung vào những cầu thủ triển vọng dài hạn.

Wilfried Zaha trở thành bản hợp đồng cuối cùng trong kỷ nguyên Sir Alex Ferguson khi anh hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 10 triệu bảng từ Crystal Palace vào tháng 1 năm 2013. Được xem là một cầu thủ triển vọng, Zaha được MU cho mượn trở lại Crystal Palace. Trong mùa giải tiếp theo, Zaha chỉ có bốn lần ra sân trong mùa giải duy nhất khoác áo MU, trước khi trở lại Crystal Palace vĩnh viễn vào mùa hè năm đó.