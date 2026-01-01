Cuộc sống mới của Sir Alex Ferguson: Sự kiên cường, tình yêu và buông bỏ 01/01/2026 13:52

(PLO)- Cuộc sống mới của Sir Alex Ferguson sau khi vợ của ông qua đời và ông bị xuất huyết não.

Kể từ khi giải nghệ khỏi vị trí HLV trưởng của Manchester United năm 2013, Sir Alex Ferguson đã phải đối mặt với không ít khó khăn, trong đó ông bị xuất huyết não và sự ra đi của vợ ông, Cathy, là những thử thách khó khăn nhất ông phải vượt qua.

Đối với người hâm mộ Manchester United, Sir Alex Ferguson luôn là một biểu tượng của sức mạnh và sự kiên cường. Tuy nhiên, giai đoạn kể từ khi ông thầy huyền thoại người Scotland nghỉ hưu năm 2013, ông đã rơi vào những thử thách mà bóng đá chưa bao giờ gây ra.

Bước ngoặt lớn đầu tiên đến vào tháng 5 năm 2018, khi Sir Alex bị xuất huyết não đột ngột, cần phải phẫu thuật để cứu tính mạng. Trong thời gian nằm viện, Sir Alex đã tự hỏi "mình còn được thấy bao nhiêu ngày nắng nữa". Trong hoàn cảnh đó, sự bi quan của ông là điều dễ hiểu. Các nhân viên y tế tin rằng cơ hội sống sót của Sir Alex khi đến Bệnh viện Hoàng gia Salford chỉ là 20%.

Sir Alex Ferguson và người vợ quá cố Cathy. ẢNH: EPA

"Hôm đó có năm người bị xuất huyết não", Sir Alex Ferguson, khi đó 79 tuổi, nói trong bộ phim tài liệu năm 2021 "Sir Alex Ferguson: Never Give In", "Ba người chết. Hai người sống sót. Bạn biết đấy, tôi thật may mắn. Tôi nhớ đó là một ngày đẹp trời. Tôi tự hỏi mình còn bao nhiêu ngày nắng đẹp nữa. Tôi thấy điều đó thật khó khăn".

Trong giai đoạn đầu hồi phục, nhà vô địch Premier League 13 lần này lo lắng rằng mình có thể mất trí nhớ vĩnh viễn sau một sự cố khiến ông không thể nói chuyện rõ ràng. "Tôi đã cố gắng nói nhưng không thể", Fergie giải thích, "Một trong những bác sĩ bước vào và tôi đã khóc vì cảm thấy bất lực".

Nhớ lại khoảnh khắc gục ngã ở nhà, Sir Alex Ferguson thú nhận cảm giác "cô đơn" và nỗi sợ cái chết đã xâm chiếm tâm trí ông. "Những lúc bạn ở một mình, nỗi sợ hãi và sự cô đơn sẽ len lỏi vào tâm trí bạn", ông nói, "Bạn không muốn chết. Đó là cảm giác của tôi lúc đó. Những điều này cứ thoáng qua trong đầu tôi rất nhiều".

Mặc dù cuối cùng Ferguson đã hồi phục hoàn toàn, nhưng những năm sau đó đã mang đến những thay đổi đáng kể trong cuộc sống cá nhân của ông. Vào cuối năm 2023, Sir Alex đã vô cùng đau buồn trước sự ra đi của người vợ 57 năm chung sống, Lady Cathy, người mà ông thường mô tả là "nền tảng" của cuộc đời mình.

Ông cũng từng nói bà Cathy là người duy nhất ông không bao giờ cãi lại - một lời thú nhận đáng chú ý từ một người nổi tiếng với việc sử dụng "phương pháp sấy tóc" đáng sợ đối với những cầu thủ thi đấu kém hiệu quả.

Hai người gặp nhau lần đầu vào năm 1964 khi cùng làm việc tại một nhà máy sản xuất máy đánh chữ và kết hôn hai năm sau đó. Cathy có ảnh hưởng quan trọng đến sự nghiệp của Ferguson, mang lại sự ổn định và hỗ trợ, đồng thời định hình những khoảnh khắc quan trọng, bao gồm cả việc thuyết phục ông thay đổi quyết định nghỉ hưu vào năm 2002.

Sau khi vợ qua đời, Sir Alex thừa nhận rằng ông đã "rất khó khăn để rời khỏi nhà". Đau buồn khôn xiết, ông chọn cách đi du lịch để khuây khỏa, đến thăm những nơi như Saudi Arabia, Hồng Kông và Bahrain.

Sau khi trở về nhà, ông tham gia một nhóm hỗ trợ người mắc chứng mất trí nhớ và sau đó quyết định bán căn nhà trị giá 3,25 triệu bảng Anh ở Cheshire, nơi ông và bà Cathy đã sống từ năm 2010. Hiện tại, Sir Alex đang sống tại làng Goostrey, gần Knutsford, cạnh nhà con trai Darren của mình.

Kể từ khi rời khỏi vị trí HLV, Manchester United vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của Ferguson. Vị HLV huyền thoại người Scotland vẫn thường xuyên đến xem các trận đấu, thường ngồi ở khu vực dành cho ban giám đốc. Tuy nhiên, vai trò đại sứ của Manchester United được trả lương của ông đã kết thúc vào năm ngoái như một phần của các biện pháp cắt giảm chi phí sâu rộng do chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe đưa ra.

Sir Jim Ratcliffe, người đã mua 25% cổ phần của MU vào tháng 2 năm 2024, đã giám sát hàng trăm vụ sa thải nhân viên tại Old Trafford nhằm cắt giảm chi phí. Theo các nguồn tin, Ferguson được cho là kiếm được 2 triệu bảng mỗi năm với vai trò đại sứ của MU. Và mặc dù bị Ratcliffe mô tả là "khó tính" khi được thông báo về việc chấm dứt vị trí, cuối cùng Ferguson đã phản ứng một cách đàng hoàng.

"Tôi ngả mũ kính phục Sir Alex Ferguson", Sir Jim Ratcliffe nói vào tháng Ba, "Tôi ngồi xuống nói chuyện với Sir Alex, chỉ có hai chúng tôi trong phòng. Và tôi nói, "Nghe này, CLB không được như ông nghĩ đâu. Nó đang chi tiêu nhiều hơn thu nhập và chúng ta sẽ gặp một số khó khăn. Thành thật mà nói, chúng ta không đủ khả năng để tiếp tục trả cho ông 2 triệu bảng mỗi năm".

Tôi nói, "Tôi sẽ để anh tự quyết định". Có lẽ lúc đầu Sir Alex hơi cáu kỉnh một chút, nhưng rồi ông ấy hiểu. Ba ngày sau, sau khi nói chuyện với con trai, ông ấy quay lại và nói, "Được rồi, tôi sẽ rút lui. Đó là quyết định của tôi"". Sir Jim Ratcliffe tiếp tục, "Tôi nghĩ điều đó thể hiện rất tốt về Sir Alex vì ông ấy luôn đặt CLB lên trên lợi ích cá nhân".

Fergie là HLV huyền thoại của Manchester United. ẢNH: EPA

Đối với một người mà bản sắc được hình thành từ quyền lực, sự thống trị và thành công liên tục, những khó khăn trong những năm gần đây đã bộc lộ một khía cạnh khác của Sir Alex Ferguson - một khía cạnh được định nghĩa bởi sự dễ tổn thương, khiêm nhường và quyết tâm thầm lặng.

Trước đây, bóng đá từng khuất phục trước ý chí của ông, nhưng bệnh tật, mất mát và những biến động của cuộc đời đã đòi hỏi một sức mạnh hoàn toàn khác. Đối với vô số người hâm mộ, Sir Alex Ferguson sẽ mãi là một nhân tố bất khuất trên đường biên. Nhưng có lẽ những chiến thắng vĩ đại nhất của ông lại đến từ những điều ít người biết đến - từ sự kiên cường, từ tình yêu và từ việc học cách buông bỏ.