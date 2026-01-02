Sir Alex Ferguson bị tống vào tù và ngã rẽ cuộc đời 02/01/2026 06:39

(PLO)- Sự nghiệp bóng đá của Sir Alex Ferguson có thể đã rẽ sang một hướng rất khác sau khi ông sa vào rượu chè và mâu thuẫn với cha mình.

Trong bài viết với tựa đề, "Sir Alex Ferguson bị tống vào tù sau khi mất kiểm soát trong một vụ ẩu đả do say rượu", tờ Mirror (Anh) mô tả, sự nghiệp của cựu HLV huyền thoại người Scotland của Manchester United có thể đã rẽ sang một hướng rất khác sau khi ông sa vào rượu chè và mâu thuẫn với cha.

Sir Alex Ferguson từng phải ngồi tù sau một vụ ẩu đả trong lúc say xỉn, vào thời điểm ông mâu thuẫn với gia đình và "mất kiểm soát". Huyền thoại của Manchester United đã đón sinh nhật lần thứ 84 vào đêm giao thừa chuyển giao giữa năm cũ 2025 và năm mới 2026.

Những thành tựu của Fergie đã giúp MU vượt qua Liverpool để trở thành CLB bóng đá giàu thành tích nhất nước Anh, trước khi ông giải nghệ sau chức vô địch Premier League năm 2013 và sự sa sút sau đó của "quỷ đỏ". Tuy nhiên, Sir Alex đã thừa nhận sự nghiệp của mình có thể đã đi theo một con đường rất khác sau một sự kiện đáng tiếc vào những năm 1960.

Thời điểm đó, Fergie là tiền đạo của St Johnstone và thừa nhận đã tìm đến rượu chè khi phải vật lộn với việc bị loại khỏi đội hình chính. Fergie làm việc theo hợp đồng bán thời gian, vừa làm việc tại một xưởng đóng tàu ở Govan vừa tham gia các buổi tập luyện buổi tối ở Perth.

Sir Alex Ferguson đã lấy lại được phong độ trong sự nghiệp và làm lành với cha mình sau cú hat-trick vào lưới Rangers. Ảnh: Mirrorpix

Trong bộ phim tài liệu về cuộc đời mình, "Sir Alex Ferguson: Never Give In", ông đã trải lòng về sự việc và mối quan hệ với cha mình. Sir Alex nhớ lại: "Tôi đã cảm thấy chán nản với bóng đá vì không phải lúc nào cũng được ra sân trong đội hình chính. Sự nghiệp của tôi đang xuống dốc không phanh và tôi đã đi chệch hướng một chút. Tôi bắt đầu đi chơi thâu đêm suốt sáng, thậm chí cả tối thứ Sáu, ngày trước trận đấu.

Cha của tôi thường nói, "Nếu ngày mai con có trận đấu thì không được đi khiêu vũ". Đó là lúc chúng tôi bất hòa. Mọi chuyện đến mức ông ấy nói, "Con cứ đi đường riêng của mình rồi xem sao", và thế là chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa.

Trong hai năm, từ năm 1961 đến năm 1963, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Một đêm nọ, tôi ra ngoài và say xỉn, rồi đánh nhau và bị bắt vào tù. Tôi ra tòa và bị phạt 3 bảng Anh. Tôi trở thành một kẻ lạc loài trong gia đình. Giai đoạn đó luôn ám ảnh trong tâm trí tôi và tôi luôn hối hận. Tôi với xuất thân và hoàn cảnh được nuôi dạy như vậy, vậy mà tôi lại đầu hàng".

Sir Alex là HLV huyền thoại của Manchester United. ẢNH: CLIVE MASON

Vận mệnh của Ferguson đã thay đổi ngoạn mục khi ông lập hat-trick vào lưới Rangers, điều này đã hàn gắn mối quan hệ với cha của ông và đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp cầu thủ của ông..

Sir Alex nói thêm: "Đó là trận đấu quan trọng nhất trong đời tôi. Tôi muốn về nhà gặp cha vì tôi biết ông ấy sẽ tự hào. Tôi hỏi, "Cha nghĩ sao?". Ông ấy nói, "Cũng được đấy,' rồi ông ấy bắt đầu nói, "Đó là cậu con trai mà cha từng có".

"Chúng tôi đã trở lại với mối quan hệ như trước kia. Điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi, đó là bước ngoặt lớn nhất trong đời tôi và là điều quan trọng nhất đối với tôi. Đó là trận đấu quan trọng nhất trong cuộc đời tôi".