5 trọng tài xuất sắc nhất thế giới năm 2025: Fan Indonesia thất vọng 01/01/2026 14:59

(PLO)- 5 trọng tài xuất sắc nhất thế giới năm 2025: Theo bước Pierluigi Collina, một trong số họ khiến người hâm mộ đội tuyển Indonesia thất vọng.

Top 5 trọng tài xuất sắc nhất thế giới năm 2025, những người kế nhiệm Pierluigi Collina đã được tờ Bola (Indonesia) chỉ ra. Làm trọng tài không hề dễ dàng, đặc biệt là trong bóng đá. Không có chuyện "trọng tài cũng là con người". Suy cho cùng, ngay cả một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho một đội bóng.

Gánh nặng lớn mà các trọng tài phải gánh chịu khiến họ dễ trở thành mục tiêu của sự thất vọng từ các đội bóng cảm thấy bị thiệt thòi. Trọng tài là một nghề đòi hỏi khả năng đưa ra quyết định trong tích tắc, không cho phép sai sót, và bất kỳ sai lầm nào cũng có thể dẫn đến sự thất vọng từ phía các cầu thủ.

Bất chấp áp lực, những trọng tài giỏi nhất vẫn tiếp tục xuất hiện. Bạn còn nhớ trọng tài lừng danh người Ý Pierluigi Collina chứ? Ông được coi là một trong những trọng tài xuất sắc nhất trước khi giải nghệ vào năm 2005.

Ông Collina rất kiên quyết, cẩn trọng và không khoan nhượng với bất kỳ cầu thủ nào cố gắng qua mặt ông trong các trận đấu mà ông điều khiển. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều trọng tài muốn noi theo bước chân của ông Collina, và một số người đã thành công.

Một nghiên cứu gần đây của Liên đoàn Lịch sử và Thống kê Bóng đá Quốc tế (IFFHS) đã xếp hạng năm trọng tài giỏi nhất thế giới hiện đang hành nghề.

Trọng tài xuất sắc nhất thế giới Clement Turpin. ẢNH: EPA

Clement Turpin

Là một nhân vật quen thuộc với tất cả người hâm mộ bóng đá, Clement Turpin, một người được kính trọng, đã tìm được sự cân bằng giữa sự thân thiện và sự nghiêm khắc trong cách ông điều khiển trận đấu. Vị trọng tài người Pháp này bắt đầu sự nghiệp ở giải Ligue 1 vào năm 2010, nhanh chóng nổi tiếng nhờ khả năng điều khiển các trận đấu áp lực cao, kể cả ở Champions League.

Turpin, người có ngoại hình giống Leandro Trossard, hầu như luôn là lựa chọn của liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) để điều khiển các trận đấu ở vòng chung kết các giải đấu lớn của châu Âu. Ông thậm chí còn được giao trọng trách điều khiển trận chung kết Champions League 2021/22 giữa Liverpool và Real Madrid. Cho đến nay, ông đã điều khiển hai kỳ World Cup và, điều tuyệt vời nhất là, ông đã tránh được sự chú ý của công chúng, đảm bảo mình luôn thể hiện phong độ tốt nhất.

2. Francois Letexier

Francois Letexier, một trọng tài người Pháp từng điều khiển các trận đấu ở nhiều giải đấu khác nhau, nổi tiếng nhất với sự nghiệp tại Ligue 1 trong những trận đấu đỉnh cao có sự góp mặt của các đội bóng như Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais và AS Monaco.

Ở tuổi 36, Letexier là một trong những trọng tài trẻ nhất trên đấu trường châu Âu, nhưng anh đã được giao nhiệm vụ điều khiển trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp năm 2021. Không chỉ vậy, Letexier, người được bầu chọn là trọng tài xuất sắc nhất Ligue 1 năm 2023, còn điều khiển trận Siêu cúp UEFA mùa giải 2023/24 giữa Real Madrid và Atalanta, nhờ vào kỹ năng điều hành trận đấu xuất sắc của mình.

Trọng tài Francois Letexier không được lòng fan Indonesia. ẢNH: EPA

Điều đáng chú ý là việc Letexier bắt đầu sự nghiệp trọng tài ở tuổi 13 cho thấy ông đã được định sẵn cho nghề này. Tuy nhiên, tờ Bola mô tả, Francois Letexier đã để lại vết sẹo trong lòng người hâm mộ bóng đá Indonesia. Ông đã dập tắt giấc mơ giành vé tham dự Olympic 2024 của đội tuyển U-23 Indonesia.

Tờ Bola chỉ ra cụ thể, "Do một số quyết định không chính xác của ông Letexier, U-23 Indonesia đã thua 0-1 trước U-23 Guinea tại sân vận động Stade Pierre Pibarot, Clairefontaine, Pháp, vào ngày 9-5-2024. Trọng tài Francois Letexier đã thổi hai quả phạt đền gây tranh cãi cho đội U-23 Guinea, một trong số đó dẫn đến bàn thắng và chấm dứt tham vọng tham dự Thế vận hội 2024 của U-23 Indonesia.

Phút thứ 18, tiền đạo Algassime Bah của đội U-23 Guinea ngã xuống trong vòng cấm của U-23 Indonesia. Trọng tài Francois Letexier chỉ tay vào chấm phạt đền. Francois Letexier tin rằng Algassime Bah đã bị Witan Sulaeman phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, các đoạn băng ghi hình cho thấy điều đó không đúng sự thật.

Khi chuẩn bị nhận đường chuyền thấp từ đồng đội, chân của Algassime đã bị chân của Witan chạm vào bên ngoài vòng cấm của U-23 Indonesia. Dù cố ý hay không, tiền đạo của CLB Hy Lạp, Olimpiakos, cũng đã ngã trong vòng cấm địa của U-23 Indonesia".

3. Szymon Marciniak

Trọng tài Szymon Marciniak. ẢNH: EPA

Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2022 đến mùa hè năm 2023, rất ít trọng tài có thể tự nhận mình ở cùng đẳng cấp với Szymon Marciniak. Vị trọng tài 44 tuổi người Ba Lan này từng điều khiển trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp, trước khi cầm còi trong trận chung kết Champions League mà Man City lần đầu tiên vô địch khi đánh bại Inter Milan 1-0.

Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel tin rằng Marciniak đã đưa ra một quyết định rất tồi tệ trong trận đấu tại Champions League năm 2024 giữa Real Madrid và Bayern Munich, nhưng trọng tài người Ba Lan đã liên tục chứng minh được sự tin tưởng mà các cơ quan quản lý bóng đá khác nhau dành cho ông.

Trong các bảng xếp hạng IFFHS trước đây, Marciniak luôn đứng đầu, nhưng lần này thì không.

4. Istvan Kovacs

Trọng tài Istvan Kovacs. ẢNH: EPA

Là một trọng tài luôn tự hào về việc giữ cho trận đấu diễn ra suôn sẻ, trọng tài người Romania, Istvan Kovacs, đã có khởi đầu sự nghiệp đầy ấn tượng (khi đó mới 22 tuổi) bằng việc rút hai thẻ vàng liên tiếp cho Ionel Ganea vào tháng 8-2007.

Được khen ngợi vì tính cách tương đối ôn hòa nhờ sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, ông đã trở thành trọng tài thường xuyên ở châu Âu. Em trai của Kovacs cũng làm trọng tài ở Romania, nhưng chưa đạt được thành công như người anh trai 41 tuổi của mình.

Kovacs đảm nhiệm vai trò trọng tài tại Europa League mùa giải 2021/22, và nhiệm vụ lớn gần đây nhất của ông là điều khiển trận chung kết Champions League năm 2025, trận đấu mà Paris Saint-Germain đánh bại Inter Milan.

5. Michael Oliver

Michael Oliver là trọng tài nổi tiếng nhất ở Anh. ẢNH: EPA

Michael Oliver là cái tên quen thuộc với người hâm mộ giải Premier League, khi ông là trọng tài FIFA từ năm 2012 và gia nhập UEFA Elite năm 2018. Cựu giám đốc cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL), Keith Hackett đã bầu chọn Oliver là trọng tài xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh năm 2022.

Oliver đã có cơ hội điều hành một số trận chung kết trong nước và cũng đã điều hành một số trận đấu tại Champions League. Oliver, sinh ra và lớn lên ở Northumberland, trở thành trọng tài trẻ nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh khi điều khiển trận đấu giữa Birmingham City và Blackburn Rovers ở tuổi 25 năm và 182 ngày, nhưng ông chưa bao giờ để kinh nghiệm (hay sự thiếu kinh nghiệm) của mình ảnh hưởng đến công việc.

Ông Oliver đã vượt qua nhiều thử thách, kiên định với những quyết định gây tranh cãi của mình, và giờ đây đang sánh vai với những người giỏi nhất trong nghề trọng tài đầy rủi ro.