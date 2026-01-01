'Tôi phải chia tay Liverpool sau 17 năm' 01/01/2026 14:15

(PLO)- "Tôi phải chia tay Liverpool sau 17 năm, giờ tôi đang rất thích thú ở CLB mới", đó là ai?

Cựu tiền vệ Liverpool, Tyler Morton, đã chia sẻ về việc giành chức vô địch Premier League cùng CLB và quyết định rời đội chủ sân Anfield để gia nhập Lyon trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Morton cho biết, "Tôi phải chia tay Liverpool vì 3 đồng đội, giờ tôi đang rất thích thú ở CLB mới".

Tyler Morton cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chia tay Liverpool vào mùa hè và hiện đang tận hưởng cuộc sống tại Lyon. Tiền vệ trẻ này đã trải qua những cảm xúc trái chiều khi thực hiện được giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh cùng CLB quê hương nhưng lại không thể ra sân nhiều như mong muốn.

Morton, 23 tuổi, rời Anfield sau 17 năm để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn. Vụ chuyển nhượng trị giá 15 triệu bảng Anh đã giúp tiền vệ này ra sân 21 lần cho CLB mới, đá chính trong mọi trận đấu tại Ligue 1 mà anh có mặt, trái ngược hoàn toàn với 11 lần ra sân dưới thời HLV Arne Slot mùa trước tại Liverpool.

Cầu thủ trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của Liverpool này đã bị từ chối chuyển đến Bayer Leverkusen vào mùa hè năm 2024 và không thể chen chân vào kế hoạch của HLV Slot, cũng như gặp một số vấn đề về chấn thương. Morton vẫn tận hưởng những thành công đã đạt được nhưng cũng cảm thấy thất vọng. Morton thừa nhận rằng sự cạnh tranh ở khu vực giữa sân là một vấn đề khó khăn. Và ngôi sao của Lyon rất hài lòng với môi trường hiện tại mà anh đang thi đấu.

Morton chia tay Liverpool sau 17 năm để tìm kiếm cơ hội được ra sân thi đấu nhiều hơn. ẢNH: EURASIA SPORTS

"Năm ngoái thật tuyệt vời", Morton chia sẻ với Mail Online (Anh), "Là một fan của Liverpool và là một người hâm mộ cuồng nhiệt từ nhỏ, nếu hồi nhỏ tôi được bảo rằng mình sẽ là một phần của đội vô địch Ngoại hạng Anh, tôi sẽ ăn mừng bằng mọi giá. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có được điều đó. Thật không thể tin được.

Nhưng đồng thời, điều đó cũng rất khó chịu, rõ ràng là vậy. Tôi rất muốn giành chiến thắng vì đó là CLB của tôi, CLB mà tôi yêu quý. Tôi muốn được là một cầu thủ của Liverpool. Vì vậy, thật khó khăn khi tôi nhận ra mình muốn và cần phải ra đi.

Tôi cảm thấy mình thực sự sẵn sàng thi đấu cho Liverpool. Nhưng mỗi HLV lại có phong cách khác nhau. Tùy thuộc vào những gì ông ấy muốn. Tất nhiên, việc được chơi phía sau những cầu thủ như Ryan (Gravenberch), Dom (Szoboszlai) và Alexis (Mac Allister), tất cả đều là những cầu thủ xuất sắc, khiến tôi rất trân trọng điều đó.

Nhưng hiện tại, ở Lyon, tôi đang rất yêu thích nơi này. Yêu lắm luôn. Đây là một nơi tuyệt vời để sống và chơi bóng đá. Tôi thực sự rất thích được chơi bóng trở lại. Mùa giải trước, rõ ràng là rất khó khăn. Mùa giải này thật tuyệt vời khi được chơi trước người hâm mộ, đặc biệt là những người hâm mộ Lyon này vì họ rất nhiệt huyết."

Đây là một CLB lớn với bề dày lịch sử, một CLB mà tôi không thể từ chối. Một nơi ấm áp, dễ chịu mà gia đình tôi có thể gọi là nhà. Lối chơi bóng đá của HLV (Paulo Fonseca) hoàn toàn phù hợp với tôi. Nó đáp ứng được rất nhiều tiêu chí. Rời xa quê hương và những gì tôi quen thuộc là một quyết định lớn đối với tôi, nhưng tôi đã sẵn sàng".

Morton tin rằng việc anh rời Liverpool để gia nhập Lyon là một quyết định lý tưởng, nhưng anh vẫn được hưởng lợi từ mối liên hệ với Liverpool. "Đối với những cầu thủ ở độ tuổi của tôi, việc được ra ngoài và trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau, những quốc gia khác nhau, những con người khác nhau là điều tuyệt vời", Morton nói thêm, "Đồng đội của tôi, Jarell Quansah (ở Bayer Leverkusen), đang làm rất tốt sau khi ra nước ngoài.

Đôi khi, câu trả lời không phải là ở lại Anh và Premier League, mà là đến một CLB lớn ở một quốc gia khác và học hỏi nhiều điều. Tôi chắc chắn đang tìm thấy chính mình, tôi thực sự hạnh phúc ở đây. Bạn bè và những người tôi lớn lên cùng đều hiểu rằng tôi đã sẵn sàng chơi cho một CLB lớn. Và họ luôn đối xử rất tốt với tôi.

Tôi có những người bạn suốt đời ở Liverpool. Tôi lớn lên cùng Conor Bradley từ năm 11 hay 12 tuổi, tôi biết Jarell từ năm 4 hay 5 tuổi. Và tôi rất, rất thân thiết với Harvey Elliott. Họ là những người bạn thân nhất của tôi và tôi thường đến thăm họ nếu ở nhà. Họ xem các trận đấu của tôi khi có thể và thật tuyệt khi nhận được phản hồi từ những cầu thủ đang thi đấu ở đẳng cấp cao như vậy. Thật tuyệt vời khi có những người bạn trong bóng đá như thế".