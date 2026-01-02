Chelsea bổ nhiệm HLV mới thay Maresca 02/01/2026 11:10

Chelsea bổ nhiệm HLV đội U-21 đối đầu với Manchester City sau khi sa thải HLV Enzo Maresca vào đêm qua 1-1-2026, đúng vào ngày đầu năm mới. Hôm nay 2-1, Chelsea xác nhận HLV đội U-21, Calum McFarlane sẽ dẫn dắt khi họ đối đầu với Manchester City tại Premier League vào Chủ nhật tuần tới.

Quyết định này được đưa ra sau khi ban lãnh đạo Chelsea chính thức chấm dứt hợp đồng với Enzo Maresca vào ngày đầu năm mới, sau một cuộc xung đột được cho là đã đến mức không thể hàn gắn với ban lãnh đạo cấp cao của đội chủ sân Stamford Bridge.

Việc Maresca bị sa thải diễn ra trong bối cảnh tình hình bất ổn tại Chelsea. Mặc dù phong độ của đội bóng được đánh giá là không ổn định, nhưng yếu tố chính dẫn đến việc chấm dứt hợp tác này được cho là không chỉ nằm ở kết quả trên sân cỏ, mà còn là sự xấu đi trong giao tiếp và mối quan hệ giữa HLV và ban lãnh đạo CLB.

Do quyết định này, Chelsea giờ đây phải đối mặt với trận đấu quan trọng gặp Man City mà không có HLV chính thức. Trận đấu này rất quan trọng, xét đến tham vọng cạnh tranh chức vô địch ngoại hạng Anh và phong độ ổn định của Man City tại giải đấu hàng đầu mùa này, bất chấp thầy trò HLV Pep Guardiola vừa bị Sunderland cầm hòa 0-0.

Chelsea bổ nhiệm HLV mới là Calum McFarlane với tư cách tạm quyền. ẢNH: CHELSEA FC

Calum McFarlane tạm quyền dẫn dắt Chelsea

Theo một báo cáo của nhà báo Ben Jacobs, ban lãnh đạo Chelsea đã bổ nhiệm Calum McFarlane làm HLV tạm quyền để dẫn dắt đội bóng trong trận đấu khó khăn với đội bóng của Pep Guardiola. McFarlane trước đây từng dẫn dắt đội U-21 Chelsea và được biết đến với sự am hiểu về triết lý của CLB cũng như khả năng phát triển các cầu thủ trẻ của The Blues.

Việc Chelsea bổ nhiệm McFarlane được xem là giải pháp khả thi nhất trong ngắn hạn, xét đến thời gian chuẩn bị hạn chế trước các trận đấu cuối tuần. Một thách thức đáng kể đang chờ đợi McFarlane ngay lập tức, khi ông sẽ phải đối đầu với Pep Guardiola, một trong những HLV có tầm ảnh hưởng và thành công nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại.

Trong khi đó, Chelsea được cho là đang chuẩn bị một giải pháp lâu dài cho vị trí HLV trưởng. HLV Liam Rosenior của Strasbourg được cho là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này. Chelsea hy vọng quá trình bổ nhiệm HLV chính thức mới có thể hoàn tất trong vài ngày tới để tránh kéo dài sự không chắc chắn.

Thông cáo của Chelsea

Chelsea đã đưa ra thông báo chính thức về việc chấm dứt hợp tác với HLV Enzo Maresca.

Enzo Maresca đã bị Chelsea sa thải. ẢNH: AFP

"CLB bóng đá Chelsea và HLV trưởng Enzo Maresca đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp tác," thông cáo chính thức của Chelsea cho biết, "Trong thời gian dẫn dắt CLB, Enzo Maresca đã đưa đội bóng đến thành công, giành chức vô địch UEFA Conference League và FIFA Club World Cup. Những thành tích này sẽ luôn là một phần quan trọng trong lịch sử gần đây của CLB, và chúng tôi cảm ơn ông vì những đóng góp của mình cho Chelsea Football Club".

"Với một số mục tiêu quan trọng vẫn đang bị đe dọa ở bốn giải đấu, bao gồm cả việc giành vé tham dự Champions League, Enzo Maresca và CLB tin rằng những thay đổi này sẽ mang lại cho đội bóng cơ hội tốt nhất để đưa mùa giải trở lại đúng hướng. Chúng tôi chúc Enzo Maresca mọi điều tốt đẹp nhất trong sự nghiệp tương lai của ông ấy", thông cáo kết luận.