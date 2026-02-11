Triệt phá đường dây sản xuất thuốc tăng cân giả cực lớn, khám xét 6 địa điểm 11/02/2026 16:43

Ngày 11-2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đã triệt phá chuyên án sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả quy mô lớn. Các sản phẩm giả được tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Công an phát hiện các công nhân đang sản xuất sản phẩm để bán ra thị trường. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Trước đó, qua nắm tình hình, trinh sát phát hiện nhiều sản phẩm thuốc đông y quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với công dụng “ăn ngon, ngủ ngon, tăng cân nhanh”. Tuy nhiên, người sử dụng phản ánh chỉ sau thời gian ngắn đã ăn khỏe, ngủ sâu và tăng cân bất thường, dấu hiệu không phù hợp với đặc tính tác dụng chậm của thuốc đông y. Lực lượng chức năng nghi vấn các sản phẩm bị pha trộn tân dược, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Trước tình hình sản xuất, buôn bán hàng giả diễn biến phức tạp, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Các tổ công tác được triển khai, áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguồn sản xuất, phương thức hoạt động và các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra xác định trên địa bàn có nhiều cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả, hoạt động độc lập nhưng cùng thủ đoạn.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Thị Dung có hành vi tham gia tiêu thụ thuốc đông y giả. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Cơ sở thứ nhất do Đoàn Thị Lam (54 tuổi) tổ chức, cấu kết với Trần Văn Hợp (49 tuổi). Từ đầu năm 2023, các đối tượng mua nguyên liệu, dụng cụ để sản xuất “Thuốc tăng cân đông y Tiến Hạnh” tại nhà riêng. Thành phần chủ yếu là bột ngô, bột nếp, bột thuốc Bắc không rõ nguồn gốc, trộn với thuốc tân dược rồi vo viên, đóng gói.

Để tạo tác dụng tăng cân nhanh, Lam và Hợp mua số lượng lớn thuốc tân dược chứa Dexamethason cùng một số loại khác, đồng thời thuê nhân công địa phương tham gia sản xuất. Sản phẩm được dán nhãn “Nhà thuốc đông y cổ truyền Tiến Hạnh”, ghi thông tin sai sự thật về thành phần, công dụng, rồi quảng cáo, bán qua Facebook, TikTok, Zalo.

Công an làm việc với Đoàn Thị Lam và những người liên quan. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện thêm cơ sở do Nguyễn Cao Cường (42 tuổi) tổ chức sản xuất thuốc đông y giả với phương thức tương tự: thu mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc, trộn tân dược, đóng gói và đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 20-1, Ban chuyên án đồng loạt bắt giữ các đối tượng, khám xét 6 địa điểm tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Tang vật thu giữ gồm hơn 1 tấn thuốc viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược, hơn 1 tấn nguyên liệu như mật mía, bột ngô, bột nếp, bột thuốc Bắc không rõ xuất xứ; hàng chục nghìn vỏ hộp nhựa cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Thuốc tăng cân giả. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định: các mẫu thuốc không chứa thành phần thảo dược như công bố, có chất không được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế kết luận các sản phẩm có đặc điểm của thuốc theo Luật Dược nhưng chưa được cấp phép lưu hành.

Tại cơ quan điều tra, Hợp, Cường, Đoàn Thị Lam và các nghi phạm đã thừa nhận hành vi. Cơ quan công an nhận định đây là đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả quy mô lớn, hoạt động thời gian dài, đe dọa trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.