Người dân rời TP.HCM về quê ăn Tết, cửa ngõ phía Tây ùn ứ

(PLO)- Ngày 24 tháng Chạp, người dân rời TP về quê ăn Tết giữa cơn mưa trái mùa.
Sáng 11-2 (24 tháng Chạp), dù TP.HCM bất ngờ xuất hiện cơn mưa trái mùa nhưng dòng người về quê ăn Tết vẫn rất đông khiến quốc lộ 1 - khu vực cửa ngõ phía Tây TP rơi vào tình trạng ùn ứ.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau về quê ăn Tết sớm.

Cụ thể, Quốc lộ 1 đoạn đường Lê Khả Phiêu hướng từ vòng xoay An Lạc đi đến nút cầu vượt nút giao thông Bình Thuận hướng về các tỉnh miền Tây chật kín người và phương tiện. Nhiều thời điểm dòng xe chen chúc, nhích từng chút một.

Tại đây, lực lượng CSGT túc trực, liên tục điều tiết, phân luồng và điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu nhằm giải tỏa dòng xe nhanh nhất.

Anh Nguyễn Văn Hòa (quê Đồng Tháp) cho biết: "Năm nay tôi tranh thủ về quê ăn Tết sớm nhưng không ngờ trời mưa, xe cộ đông đúc. Tôi chạy từ Bình Tân ra Quốc lộ 1 mất gần gấp đôi thời gian so với ngày thường".

TP.HCM xuất hiện cơn mưa trái mùa.
Dòng người rời TP về quê ăn Tết
Nhiều người về quê bằng xe cá nhân.
Càng về trưa, lượng phương tiện trên Quốc lộ 1 càng đông đúc.
Phương tiện nhích từng chút trên đường Lê Khả Phiêu (đoạn qua phường An Lạc, TPHCM).
Những ngày tới, dự báo người dân về quê sẽ càng nhiều.
Mặc cơn mưa trái mùa, người dân vẫn rời TP.
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về quê.
ĐÀO TRANG
