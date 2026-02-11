'Mang Tết về nhà': Đưa 4.230 người con xa xứ về quê đón Tết 11/02/2026 10:56

(PLO)- Chương trình "Mang Tết về nhà" đã dành tặng 4.230 vé xe ô tô cùng các phần quà ý nghĩa đưa sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết cổ truyền.

Sáng 11-2-2026, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Trung ương Đoàn và nhãn hàng Pepsi thuộc Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức lễ tiễn sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động tham gia chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2026.

Người lao động vui khi nhận được vé xe tại chương trình "Mang Tết về nhà". Ảnh: TA

Chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2026 lan tỏa thông điệp “Ngàn khoảnh khắc vàng – Mang Tết về nhà”, dành tặng 4.230 vé xe ô tô cùng các phần quà ý nghĩa đưa sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động đang lao động, học tập tại TP.HCM và Đồng Nai về các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Sau hơn một tháng triển khai, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 7.000 hồ sơ đăng ký. Ban Tổ chức chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2026 đã phối hợp cùng các tỉnh, thành đoàn và các cơ quan, đơn vị tại các địa phương tiến hành rà soát, thẩm định và xét chọn được 4.230 hồ sơ sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để tặng vé xe cùng các phần quà ý nghĩa về quê đón Tết.

Ông Nguyễn Minh Triết – Uỷ viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí Thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam phát biểu tại lễ tiễn sáng nay. Ảnh: TA

Ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, nhấn mạnh: “2025 là một năm đặc biệt về sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước nhưng cũng là năm người dân phải gánh chịu nhiều thiệt hại bởi thiên tai, lũ lụt.

Chương trình 'Mang Tết về nhà' tiếp tục khẳng định truyền thống nhân văn cao đẹp của dân tộc. Những tấm vé không chỉ lan tỏa sự yêu thương, sẻ chia mà còn là sự gắn kết, tiếp thêm động lực để sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết đủ đầy".

Ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cùng các đại biểu trao tặng vé tượng trưng và quà tại chương trình "Mang Tết về nhà". Ảnh: TA

Ba năm chưa được về quê ăn Tết vì hoàn cảnh khó khăn, năm nay khi nhận được tấm vé từ chương trình “Mang Tết về nhà”, ông Hùng, quê ở Gia Lai xúc động khi sắp được đoàn tụ cùng gia đình đón Tết cổ truyền dân tộc.

Nhiều năm không về quê ăn Tết, năm nay, bà Biện Thị Chung hạnh phúc khi được về quê trên chuyến xe nghĩa tình. Bà bị khuyết tật, đi lại vất vả, Ban Tổ chức đã tạo điều kiện để cháu của bà đi cùng nhằm dễ dàng chăm sóc trong suốt hành trình.

Ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lì xì cho sinh viên tại chương trình "Mang Tết về nhà". Ảnh: TA

Trong khi đó, bạn Cao Anh Nguyên, sinh viên năm 4 bộc bạch: “Năm vừa qua quê em bị lũ lụt nên rất khó khăn. Em nghĩ Tết này sẽ không được về quê với ba mẹ và gia đình. Vì thế, khi cầm được tấm vé từ chương trình 'Mang Tết về nhà' em rất xúc động và trân trọng cảm ơn chương trình rất nhiều”.