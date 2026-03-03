Tránh chiến sự Trung Đông, khách Việt bay châu Âu thế nào? 03/03/2026 11:09

(PLO)- Nhiều chuyến bay từ Việt Nam bị hủy hoặc điều chỉnh, hành khách đi châu Âu cần chủ động chuyển hướng sang các lộ trình bay thẳng hoặc quá cảnh tại các cửa ngõ an toàn.

Xung đột leo thang tại Trung Đông đang tác động khá lớn đến hoạt động hàng không quốc tế. Nhiều chuyến bay từ Việt Nam đi và quá cảnh qua khu vực này buộc phải hủy hoặc điều chỉnh lịch khai thác. Các hãng hàng không đang gấp rút triển khai phương án đảm bảo an toàn và quyền lợi cho hành khách.

Cục Hàng không Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến, phối hợp với các hãng để kịp thời cập nhật phương án khai thác, bảo đảm an toàn cho hành khách.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng đã chủ động điều chỉnh lộ trình các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu nhằm tránh các vùng trời bị ảnh hưởng. Hãng tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chuẩn bị sẵn sàng các phương án khai thác linh hoạt nhằm duy trì hoạt động bay ổn định, an toàn và hiệu quả.

Hiện toàn bộ chuyến bay đi và đến châu Âu vẫn được duy trì an toàn. Tuy nhiên, việc bay vòng tránh khu vực chiến sự có thể khiến thời gian hành trình kéo dài và tác động dây chuyền đến lịch khai thác. Hãng khẳng định yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để điều hành linh hoạt.

Các hãng điều chỉnh lộ trình chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu nhằm tránh vùng trời bị ảnh hưởng. Ảnh: VIẾT LONG.

Trong bối cảnh một số đường bay quá cảnh Trung Đông bị xáo trộn, hành khách từ Việt Nam đi châu Âu vẫn có nhiều lựa chọn thay thế.

Một phương án thuận tiện là bay thẳng cùng Vietnam Airlines tới các cửa ngõ lớn như Frankfurt, Munich (Đức) hoặc Paris (Pháp). Sau đó, khách tiếp tục di chuyển bằng tàu hỏa, xe buýt hoặc các chuyến bay nội khối châu Âu đến điểm cuối. Cách này giúp du khách hạn chế quá cảnh qua khu vực xung đột.

Turkish Airlines vẫn khai thác ổn định, cho phép hành khách nối chuyến tại Istanbul với thời gian chờ ngắn để bay tiếp tới Praha (Cộng hòa Séc) và nhiều thành phố khác.

Ngoài ra, các hãng châu Á cũng là lựa chọn an toàn giai đoạn này. China Airlines và EVA Air khai thác các chuyến quá cảnh tại Đài Bắc trước khi sang Đức, Áo.

Các hãng Hàn Quốc như Korean Air và Asiana Airlines trung trung chuyển tại Seoul để nối chuyến đi châu Âu. Trong khi đó, Cathay Pacific duy trì mạng bay châu Âu qua điểm dừng tại Hồng Kông.

Các hãng Trung Quốc như Air China và China Southern Airlines cũng cung cấp phương án trung chuyển tại Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc Quảng Châu.

Hành khách được khuyến nghị chủ động theo dõi thông tin từ hãng bay, lựa chọn điểm trung chuyển phù hợp để đảm bảo chuyến đi an toàn.