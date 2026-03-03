Thủ tướng: Phải tìm ra hướng tốt nhất phát triển đường sắt 03/03/2026 11:06

(PLO)- Nhấn mạnh dự án đường sắt có quy mô lớn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lựa chọn công nghệ phù hợp, phải tìm ra hướng tốt nhất phát triển đường sắt.

Sáng 3-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, chủ trì phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ vai trò của đường sắt trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Ảnh: VGP

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc triển khai các dự án đường sắt sẽ đạt được 5 mục tiêu.

Mục tiêu đầu tiên là tạo nền tảng quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng GDP năm 2026 và những năm tiếp theo đạt 10% trở lên. Cùng với đó, kéo giảm chi phí logistics, tăng cao sức cạnh tranh hàng hóa của Việt Nam; giảm ùn tắc giao thông tại các đô thị.

Đồng thời, tiếp tục mở ra không gian mới để phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế…; thúc đẩy phát triển hệ sinh thái về công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp đường sắt…

Thủ tướng nêu rõ thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư rất quan tâm, chỉ đạo tích cực phát triển công nghiệp đường sắt. Nhờ có chủ trương này, việc phát triển công nghiệp đường sắt được thúc đẩy, có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, các công trình, dự án đường sắt có quy mô lớn, yêu cầu cao về kỹ thuật cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, đồng thời chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn công nghệ phù hợp và đối tác nước ngoài phải chuyển giao công nghệ, tìm ra con đường tốt nhất phát triển đường sắt với tinh thần lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, nguồn lực bên ngoài là đột phá.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lựa chọn công nghệ phù hợp, phải tìm ra con đường tốt nhất phát triển đường sắt. Ảnh: VGP

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu việc triển khai các dự án đường sắt phải theo hướng "5 hóa" gồm: Số hóa, xanh hóa, tối ưu hóa hiệu quả, thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp và ''4 không'': Không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động trong một năm.

Chỉ đạo chấm dứt tâm lý ''tháng Giêng là tháng ăn chơi'', Thủ tướng lưu ý các đại biểu rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là những điểm nghẽn cần tháo gỡ; các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới để thúc đẩy triển khai các dự án.

Bao gồm: Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 2 thuộc dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; việc nối ray, kết nối đường sắt qua biên giới giữa Việt Nam – Trung Quốc; tiến độ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam; tình hình triển khai các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.HCM; việc triển khai các tuyến đường sắt Gia Bình – Hạ Long, Lạng Sơn – Hà Nội; việc xây dựng Tổ hợp công nghiệp đường sắt…