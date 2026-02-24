Lộ diện 3 khu công nghiệp tỉ đô sát cao tốc Bắc – Nam, đường sắt tốc độ cao 24/02/2026 17:46

Ngày 24-2, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết ban đã làm việc với đại diện các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương liên quan nhằm rà soát, bổ sung định hướng phát triển ba khu công nghiệp (KCN) mới Thuận Nam, Gia Huynh 1 và Gia Huynh 2, báo cáo UBND tỉnh.

Ông Hồ Văn Mười,Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đoàn công tác đang tham quan mô hình của khu công nghiệp Hàm Kiệm II.

Các KCN này được hy vọng sẽ mở ra không gian phát triển công nghiệp quy mô lớn cho vùng Bình Thuận cũ – khu vực đang nổi lên như điểm đến đầu tư đầy hấp dẫn của khu vực phía nam.

Lợi thế: cao tốc – đường sắt – cảng biển

Điểm chung nổi bật của cả ba KCN là vị trí chiến lược hiếm có: nằm sát tuyến cao tốc Bắc – Nam, kết nối trực tiếp với dự án đường sắt tốc độ cao, tiếp cận nhanh hệ thống cảng biển nước sâu, đồng thời nằm sát TP.HCM, Đồng Nai như một tam giác vàng logistics mà rất ít địa phương sở hữu trọn vẹn.

KCN Thuận Nam có quy mô 850 ha, chỉ cách cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây 500 m, gần Quốc lộ 1, lại tiếp giáp hồ Đu Đủ và hệ thống kênh Sông Móng – Đu Đủ, bảo đảm nguồn nước dồi dào. Trong khi đó, hai KCN Gia Huynh 1 và Gia Huynh 2, mỗi khu rộng 1.600 ha, trải dài dọc trục Bà Tá – Gia Huynh – Trà Tân, kết nối đa hướng ra Quốc lộ 1, cao tốc, sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất, cảng Cái Mép – Thị Vải, đồng thời liên thông trực tiếp với tuyến đường sắt Bắc – Nam tại ga Gia Huynh.

Với lợi thế nằm sát cao tốc Bắc- Nam, các khu công nghiệp ở khu vực Bình Thuận cũ đều có lợi thế rút ngắn đáng kể chi phí vận chuyển.

Việc đặt các KCN tại đây không chỉ tận dụng tối đa lợi thế giao thông đa phương thức, mà còn tạo ra cực tăng trưởng mới, giúp rút ngắn đáng kể chi phí logistics yếu tố sống còn với nhà đầu tư công nghiệp. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ liên hoàn, gắn kết chặt chẽ với vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Thay đổi để bứt phá

Một điểm then chốt trong đề xuất lần này là điều chỉnh khoảng 3.455 ha đất rừng sản xuất ra khỏi quy hoạch ba loại rừng, để chuyển mục đích phát triển KCN.

Xây dựng nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp Hàm Kiệm II.

Trong bối cảnh quỹ đất công nghiệp sạch ngày càng khan hiếm, việc chủ động tạo lập mặt bằng quy mô lớn, gắn với hạ tầng giao thông chiến lược là lựa chọn mang tính đột phá. Không chỉ mở đường cho công nghiệp hiện đại, động thái này còn tạo dư địa phát triển đô thị, logistics, dịch vụ và việc làm, qua đó chuyển hóa giá trị sử dụng đất từ thấp sang cao, gia tăng nguồn thu ngân sách, nâng cao đời sống người dân.

Neotek Việt Nam đang triển khai xây dựng.

Nếu trước đây, vùng đất Bình Thuận cũ được biết đến với nắng, gió, biển, thì hôm nay, nơi ấy đang lặng lẽ chuyển mình thành trung tâm công nghiệp – logistics mới của phía nam.

Thực tiễn đã chứng minh, các KCN hiện hữu tại đây đã thu hút 93 dự án với tổng vốn hơn 17.415 tỉ đồng, 328 triệu USD, tạo việc làm cho khoảng 11.000 lao động. Đó là chưa kể các siêu dự án năng lượng, cảng biển trị giá hơn 5,4 tỉ USD tại Sơn Mỹ. Đối với ba KCN mới, với quy mô hơn 4.000 ha, sẽ là mảnh ghép chiến lược hoàn thiện bức tranh công nghiệp ven biển, công nghiệp logistics của Lâm Đồng mới.

Trong bản đồ cạnh tranh thu hút FDI toàn cầu hiện nay, vốn liếng lớn nhất của một địa phương không chỉ là đất đai, mà là khả năng kết nối nhanh nhất con đường từ nhà máy ra đến đại dương.

Hồ Đu Đủ dự kiến sẽ cung cấp nước cho khu công nghiệp Thuận Nam.

Khi những con đường nhánh nối thẳng từ KCN ra cao tốc Bắc - Nam được trải nhựa, khi tiếng còi tàu hàng cất lên từ Ga Gia Huynh, mọi người sẽ chứng kiến sự trỗi dậy của một trung tâm logistics, một cực tăng trưởng công nghiệp mới đầy quyền lực của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cơ hội không gõ cửa hai lần, và Lâm Đồng đang mở toang cánh cửa ấy…