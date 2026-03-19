Thuế TP.HCM phát động tháng cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh

Sáng 19-3, Thuế TP.HCM chính thức tổ chức lễ phát động tháng cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ chính sách thuế, đánh dấu bước ngoặt trọng tâm trong năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện cơ quan thuế, các ngân hàng thương mại cùng đơn vị cung cấp giải pháp số. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý theo dữ liệu và nâng cao tính tuân thủ trên địa bàn TP.
Đồng hành và nâng cao tuân thủ cho hộ kinh doanh
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM nhấn mạnh về định hướng mới trong công tác quản lý thuế. Khu vực hộ kinh doanh vốn là một bộ phận rất năng động, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương. Nhắc lại thành công của chiến dịch "60 ngày cao điểm", ông Dũng cho biết Thuế TP.HCM đã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là việc đưa vào vận hành Cổng thông tin Thuế TP.HCM và Zalo Mini App HCMTax từ ngày 16-11-2025 nhằm số hóa tài liệu cho người nộp thuế.
Ông Dũng khẳng định, từ ngày 1-1-2026, khi áp dụng chính thức chuyển đổi sang phương pháp kê khai, trọng tâm của ngành Thuế không còn là vận động chuyển đổi, mà đã chuyển sang phương châm “Đồng hành – Ổn định – Nâng cao tuân thủ” để đảm bảo thực thi đồng bộ, công bằng và hiệu quả.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Kế hoạch hành động 735 của Thuế TP.HCM đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể. Cơ quan thuế phấn đấu mức độ hài lòng đối với sự phục vụ đạt tối thiểu 90%. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin tuyên truyền qua ít nhất một hình thức hỗ trợ chính thức. Ngoài ra, tỉ lệ khai thuế, nộp thuế đúng hạn, giải quyết vướng mắc hay xử lý hồ sơ bằng phương thức điện tử đều được kỳ vọng đạt tối thiểu 90%.
Triển khai phân loại hộ kinh doanh để hỗ trợ
Điểm nhấn của kế hoạch là sự phân loại yêu cầu đối với từng nhóm hộ kinh doanh. Với nhóm có doanh thu dưới 500 triệu đồng và từ 500 triệu đồng/năm, yêu cầu cơ bản là mở sổ kế toán, có tài khoản kinh doanh và cài đặt eTax Mobile.
Nhóm có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc từ máy tính tiền. Đặc biệt, hộ từ 3 tỉ đồng/năm trở lên phải mở tối thiểu 04 loại sổ kế toán, đăng ký hóa đơn điện tử và lập Bảng kê hàng tồn kho, máy móc làm căn cứ quản lý đầu kỳ.
Tháng cao điểm được phát động từ ngày 10-3 đến 4-5-2026 với trọng tâm ra quân đồng loạt, mở điểm hỗ trợ lưu động tại chợ, trung tâm thương mại. Tại đây, người nộp thuế được hỗ trợ tại chỗ về mở sổ kế toán, cài đặt eTax Mobile, mở tài khoản và đăng ký hóa đơn điện tử.
Lãnh đạo Thuế TP.HCM yêu cầu duy trì cơ chế hỗ trợ “cầm tay chỉ việc”, tổ chức truyền thông theo từng ngưỡng doanh thu và phối hợp với ngân hàng, nhà cung cấp giải pháp công nghệ.
Báo chí là cánh tay nối dài của ngành thuế
Cũng trong sáng 19-3, Thuế TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2026. Tại sự kiện, Trưởng Thuế TP Đoàn Minh Dũng đã gửi lời tri ân sâu sắc, khẳng định báo chí chính là "cánh tay nối dài" đầy sức mạnh giúp đưa chính sách đến gần dân và hỗ trợ người nộp thuế. Nhờ những phản ánh kịp thời từ báo giới, cơ quan thuế có cơ sở để kiến nghị điều chỉnh thủ tục phù hợp với thực tiễn.
Bước sang năm 2026, ngành thuế thành phố đối mặt với mục tiêu thu ngân sách đầy thách thức khi Chính phủ giao 627.000 tỉ đồng và HĐND TP giao 628.175 tỉ đồng.
Do đó, ông Đoàn Minh Dũng kỳ vọng các cơ quan truyền thông tiếp tục đồng hành, giúp người dân không chỉ "biết" chính sách mới mà còn "hiểu" và "tự giác" tuân thủ. Đáp lại, ngành thuế cam kết thiết lập các kênh đối thoại cởi mở, cung cấp thông tin chính xác, minh bạch nhất cho lực lượng báo chí.