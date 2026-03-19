Thuế TP.HCM phát động tháng cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh 19/03/2026 14:58

(PLO)- Tháng cao điểm được Thuế TP.HCM phát động từ ngày 10-3 đến 4-5-2026 với trọng tâm ra quân đồng loạt, mở điểm hỗ trợ lưu động cho hộ kinh doanh tại chợ, trung tâm thương mại.

Sáng 19-3, Thuế TP.HCM chính thức tổ chức lễ phát động tháng cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ chính sách thuế, đánh dấu bước ngoặt trọng tâm trong năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện cơ quan thuế, các ngân hàng thương mại cùng đơn vị cung cấp giải pháp số. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý theo dữ liệu và nâng cao tính tuân thủ trên địa bàn TP.

Đồng hành và nâng cao tuân thủ cho hộ kinh doanh

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM nhấn mạnh về định hướng mới trong công tác quản lý thuế. Khu vực hộ kinh doanh vốn là một bộ phận rất năng động, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương. Nhắc lại thành công của chiến dịch "60 ngày cao điểm", ông Dũng cho biết Thuế TP.HCM đã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là việc đưa vào vận hành Cổng thông tin Thuế TP.HCM và Zalo Mini App HCMTax từ ngày 16-11-2025 nhằm số hóa tài liệu cho người nộp thuế.

Ông Dũng khẳng định, từ ngày 1-1-2026, khi áp dụng chính thức chuyển đổi sang phương pháp kê khai, trọng tâm của ngành Thuế không còn là vận động chuyển đổi, mà đã chuyển sang phương châm “Đồng hành – Ổn định – Nâng cao tuân thủ” để đảm bảo thực thi đồng bộ, công bằng và hiệu quả.

Ngành Thuế TP.HCM đặt mục tiêu 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin tuyên truyền qua ít nhất một hình thức hỗ trợ chính thức. Ảnh: QH

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Kế hoạch hành động 735 của Thuế TP.HCM đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể. Cơ quan thuế phấn đấu mức độ hài lòng đối với sự phục vụ đạt tối thiểu 90%. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin tuyên truyền qua ít nhất một hình thức hỗ trợ chính thức. Ngoài ra, tỉ lệ khai thuế, nộp thuế đúng hạn, giải quyết vướng mắc hay xử lý hồ sơ bằng phương thức điện tử đều được kỳ vọng đạt tối thiểu 90%.

Triển khai phân loại hộ kinh doanh để hỗ trợ

Điểm nhấn của kế hoạch là sự phân loại yêu cầu đối với từng nhóm hộ kinh doanh. Với nhóm có doanh thu dưới 500 triệu đồng và từ 500 triệu đồng/năm, yêu cầu cơ bản là mở sổ kế toán, có tài khoản kinh doanh và cài đặt eTax Mobile.

Nhóm có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc từ máy tính tiền. Đặc biệt, hộ từ 3 tỉ đồng/năm trở lên phải mở tối thiểu 04 loại sổ kế toán, đăng ký hóa đơn điện tử và lập Bảng kê hàng tồn kho, máy móc làm căn cứ quản lý đầu kỳ.

Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM.

Tháng cao điểm được phát động từ ngày 10-3 đến 4-5-2026 với trọng tâm ra quân đồng loạt, mở điểm hỗ trợ lưu động tại chợ, trung tâm thương mại. Tại đây, người nộp thuế được hỗ trợ tại chỗ về mở sổ kế toán, cài đặt eTax Mobile, mở tài khoản và đăng ký hóa đơn điện tử.

Lãnh đạo Thuế TP.HCM yêu cầu duy trì cơ chế hỗ trợ “cầm tay chỉ việc”, tổ chức truyền thông theo từng ngưỡng doanh thu và phối hợp với ngân hàng, nhà cung cấp giải pháp công nghệ.