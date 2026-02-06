Bộ Tài chính trả lời kiến nghị về thuế suất đối với hộ kinh doanh 06/02/2026 17:30

Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri Lâm Đồng gửi đến sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

​Cử tri xã Đắk MiI đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh lại chính sách thuế cho phù hợp. Theo cử tri, việc áp dụng mức thuế cho hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng đến dưới 3 tỉ đồng giống nhau là không hợp lý.

​Bộ Tài chính cho biết Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QHI15. Trong đó, luật đã điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm.

​Mức này sẽ được trừ trước khi tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu. Đồng thời, Luật đã bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí) đối với cá nhân kinh doanh.

​Cụ thể, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng áp dụng thuế suất 15% trên thu nhập.

​Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 3 tỉ đồng đến 50 tỉ đồng áp dụng thuế suất 17% trên thu nhập. Những trường hợp có doanh thu năm trên 50 tỉ đồng áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập.

Kiến nghị xem xét mức thuế của hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đến dưới 3 tỉ đồng. Ảnh: TÚ UYÊN

Cũng theo Bộ Tài chính, quy định này thống nhất với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QHI5.

​Cụ thể, thuế suất 15% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỉ đồng. Thuế suất 17% đối với doanh nghiệp có doanh thu năm từ trên 3 tỉ đồng đến không quá 50 tỉ đồng.

​Riêng cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu hoặc theo thu nhập.

​Theo đó, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

​Trường hợp cá nhân lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu thì được trừ 500 triệu đồng trước khi tính thuế. Mức tỉ lệ này được xác định cụ thể theo từng ngành nghề.

​Theo số liệu tính đến tháng 10-2025, cả nước có hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh thường xuyên. Với quy định mới, dự kiến có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế. Con số này chiếm khoảng 90% trên tổng số hộ kinh doanh.

​Ngoài số cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế này, các cá nhân còn lại đa số có mức doanh thu từ 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng.

​Bộ Tài chính khẳng định quy định về thuế đối với cá nhân kinh doanh đã được nghiên cứu và tính toán kỹ lưỡng.

​Chính sách mới đảm bảo phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh doanh hiện nay của người dân. Qua đó, quy định góp phần giảm nghĩa vụ thuế và khuyến khích các cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh.