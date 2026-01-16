Từ 1-6, doanh nghiệp chỉ kinh doanh xăng sinh học 16/01/2026 20:22

(PLO)- Năm 2026 sẽ là năm đặc biệt với mặt hàng xăng dầu vì dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu sắp được ban hành cũng như việc chuyển đổi chủng loại xăng dầu.

Chiều 16-1-2026, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác điều hành, cung ứng xăng dầu năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026.

Năm 2026 sẽ là năm cách mạng với mặt hàng xăng dầu

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết năm 2026 sẽ là năm đặc biệt với mặt hàng xăng dầu. Đó là dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu sắp được ban hành cũng như việc chuyển đổi chủng loại xăng dầu.

“Năm 2026 sẽ là năm bước ngoặt, có những thay đổi cơ bản, là năm cách mạng với mặt hàng xăng dầu” - ông Linh đánh giá.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương)

Bên cạnh đó, ông Linh cũng cho biết năm nay, mục tiêu tăng trưởng hai con số dẫn đến ngành năng lượng nói chung và xăng dầu nói riêng được yêu cầu phải đạt được tăng trưởng tương đương. Do đó, lãnh đạo bộ yêu cầu tổ chức cuộc họp từ đầu năm để gặp thương nhân phân phối, đầu mối cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến, thống nhất các chủ trương thời gian tới.

Đánh giá về thị trường xăng dầu năm 2025, ông Linh cho biết tổng nguồn xăng dầu cho tiêu thụ thị trường nội địa năm 2025 ước đạt khoảng 28,6 triệu m³/tấn, tăng 2,14% so với năm 2024; sản lượng tiêu thụ ước khoảng 26,4 triệu m³/tấn, bình quân 2,2 triệu m³/tấn/tháng. Lượng tồn kho duy trì khoảng 1,7 triệu m³/tấn, bảo đảm yêu cầu dự trữ lưu thông theo quy định.

Công tác điều hành giá xăng dầu năm 2025 tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, bám sát diễn biến thị trường thế giới.

Theo thống kê của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, trong năm 2025, giá xăng dầu được điều chỉnh 54 kỳ với số lần tăng - giảm đan xen. Đến kỳ điều hành ngày 31-12-2025, giá các mặt hàng xăng dầu đều giảm từ 6% đến hơn 17% so với đầu năm. Trong đó xăng E5RON92 giảm 8,07%, xăng RON95-III giảm 8,82%, dầu diesel giảm 8%, dầu madut giảm sâu nhất 17,11%, qua đó góp phần giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Song song với điều hành giá, công tác chấn chỉnh hệ thống phân phối xăng dầu được tăng cường. Trong năm 2025, Bộ Công Thương đã thu hồi giấy xác nhận của 1 thương nhân đầu mối và 8 thương nhân phân phối, tước giấy xác nhận của 8 thương nhân phân phối khác; xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 thương nhân phân phối không đủ điều kiện kinh doanh.

Năm 2026, Bộ Công Thương phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu gần 31,8 triệu m³/tấn, bình quân 2,65 triệu m³/tấn/tháng, nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên theo Nghị quyết của Quốc hội.

Để đạt được kết quả này, Cục trưởng Trần Hữu Linh cho biết Bộ Công Thương đặt mục tiêu sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện tổng nguồn của các thương nhân đầu mối. Đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, triển khai Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học từ ngày 1-6, tăng cường chuyển đổi số, nâng cấp Hệ thống quản lý xăng dầu quốc gia.

Thông tin tại hội nghị, ông Phạm Thành Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương) cho biết, Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu hiện đang được trình Chính phủ và đang trong quá trình giải trình để thống nhất trước khi ban hành. Đây là Nghị định được lấy ý kiến rất kỹ lưỡng, với nhiều vòng góp ý, và khi ban hành sẽ có tác động lớn đến thị trường xăng dầu.

Từ ngày 1-6, toàn thị trường sẽ chuyển sang sử dụng xăng sinh học

Thông tin rõ hơn về lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học tại Việt Nam, ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, cho biết ngày 7-11-2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 50/2025, quy định cụ thể lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 1-6-2026, toàn bộ thị trường sẽ chuyển sang sử dụng xăng sinh học, chỉ còn hai loại là E5 RON 92 và E10 RON 95.

Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công phát biểu tại hội nghị.

Ông Đào Duy Anh nhấn mạnh đây không phải là lộ trình mới. Ngay từ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 53/2012 về phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học. Tuy nhiên, việc triển khai thời điểm đó chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Lần này, với sự chuẩn bị bài bản hơn, quyết liệt hơn và sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, lộ trình được kỳ vọng sẽ được thực hiện thành công.

Việc sử dụng xăng sinh học mang lại nhiều lợi ích rõ rệt, đặc biệt về môi trường. Để chuẩn bị cho lộ trình mới, cuối năm 2025, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều đoàn công tác làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp xăng dầu lớn nhằm nắm bắt tình hình triển khai Quyết định 53, đồng thời lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Kết quả cho thấy hầu hết doanh nghiệp đều đồng thuận với chủ trương sử dụng xăng sinh học.

Một số kiến nghị liên quan đến yếu tố kỹ thuật, như việc sử dụng oxy trong xăng đã được Bộ Công Thương tổng hợp và chuyển sang Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, xử lý. Trong thời gian tới, hai bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để giải quyết các kiến nghị này theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.

Theo Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, doanh nghiệp cần tối thiểu khoảng 3 tháng để chuẩn bị cơ sở hạ tầng phối trộn xăng sinh học. Trên thực tế, Bộ Công Thương đã dành thời gian chuẩn bị cho doanh nghiệp dài hơn nhiều, lên tới khoảng 7 tháng. Do đó, ông Đào Duy Anh khẳng định không doanh nghiệp nào có thể viện lý do thiếu thời gian để chậm triển khai, và các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm túc cam kết của mình.

Thời gian tới, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị quán triệt tại cả ba miền trước Tết Nguyên đán nhằm cung cấp đầy đủ, chi tiết thông tin về Thông tư 50, lộ trình triển khai cũng như giải đáp trực tiếp các vướng mắc của doanh nghiệp.