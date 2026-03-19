Đồng Nai sẽ xây dựng ‘thành phố sân bay Long Thành’ ra sao? 19/03/2026 17:56

Ngày 19-3, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, quy hoạch tỉnh Đồng Nai phải phù hợp, đồng bộ với định hướng, tầm nhìn phát triển đất nước. Phát huy vị thế của Đồng Nai trong vùng và quốc tế hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Phát huy tiềm năng thế mạnh lấy sân bay Long Thành, hành lang ven sông Đồng Nai làm động lực mới cho phát triển đột phá. Thu hút ngành công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, trọng tâm giáo dục – đào tạo, y tế, logistics, du lịch.

Đến năm 2030, Đồng Nai đưa ra các khu vực làm động lực phát triển mới của tỉnh, đó là khu vực đô thị sân bay Long Thành.

Máy bay hạ cánh tại sân bay Long Thành vào ngày 19-12. Ảnh: VŨ HỘI.

Cụ thể, khu vực đô thị sân bay Long Thành sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối với sân bay Long Thành với đa phương thức giữa các phân khu, đô thị trung tâm của TP.HCM với Đồng Nai.

Đồng Nai sẽ phát triển toàn diện hệ sinh thái dịch vụ hàng không hiện đại và đồng bộ hướng tới hình thành “thành phố sân bay Long Thành” trở thành trung tâm dịch vụ, logistics và trung chuyển khu vực Đông Nam Á.

Phía Tây Nam sân bay Long Thành sẽ phát triển, xây dựng hệ sinh thái hàng không đồng bộ trở thành trung tâm tài chính - dịch vụ hàng không, địa điểm giao lưu thương mại, ngoại giao, văn hóa giữa Việt Nam và thế giới.

Phối cảnh khu vực tập hoạt động kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ và hành chính của một đô thị của Sân bay Long Thành. Ảnh: ĐVTV.

Phía Đông Nam sân bay Long Thành sẽ phát triển các tuyến công nghiệp, logistics phía Đông Nam sân bay, liên kết với hệ thống công nghiệp - dịch vụ hậu cần cảng biển Cái Mép - Thị Vải, phát triển chuỗi đô thị - công nghiệp - dịch vụ theo trục cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Quốc lộ 51 và Vành đai 4 vùng TP.HCM, định hướng hình thành đô thị sân bay Long Thành.

Tại khu vực đô thị Nhơn Trạch: phát triển chuỗi đô thị - dịch vụ - đổi mới sáng tạo - công nghiệp công nghệ cao ven sông, kết nối đồng bộ về cơ sở hạ tầng, dịch vụ logistics cùng với sân bay Long Thành và với hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải, cảng biển Phước An; phát triển trung tâm đô thị - dịch vụ đẳng cấp quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo tại khu vực đô thị trung tâm xã Nhơn Trạch.

Phát triển tuyến dịch vụ - du lịch kết nối giữa sân bay Long Thành với khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.

Giao thông đường bộ kết nối với sân bay Long Thành đang dần hoàn thiện. Ảnh: VŨ HỘI.

Còn cửa ngõ phía Đông và Đông Nam cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ phát triển khu đô thị - công nghiệp - dịch vụ - thể thao giải trí tại cửa ngõ phía Đông và Đông Nam cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thành lập khu thương mại tự do Đồng Nai tại khu vực đô thị sân bay Long Thành và vùng phụ cận theo mô hình phức hợp bao gồm bốn khu vực năng chính là khu sản xuất công nghiệp công nghệ cao, khu logistic số, khu dịch vụ tài chính thương mại - dịch vụ, giáo dục, khu công nghệ tập trung, khu đổi mới sáng tạo dựa trên mạng lưới giao thông và các chức năng của tỉnh Đồng Nai.