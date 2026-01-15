Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch VCCI được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI 15/01/2026 20:23

(PLO)- Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Hồ Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VCCI, được 100% cử tri thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 15-1, Bộ Công Thương triển khai các hội nghị trong quy trình các bước giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định của pháp luật về bầu cử.

Các hội nghị gồm: Hội nghị tập thể Lãnh đạo Bộ Công Thương để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tại hội nghị, các ý kiến đều bày tỏ sự đồng thuận và nhất trí cao giới thiệu ông Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BCT

Các đại biểu đánh giá ông Lê Mạnh Hùng là cán bộ có kinh nghiệm lâu năm trong ngành năng lượng, được đào tạo bài bản, bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, giàu kinh nghiệm quản lý nhà nước và điều hành doanh nghiệp. Ông luôn gương mẫu, gần gũi, lắng nghe cán bộ và nhân dân, đủ điều kiện làm cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

Theo đó, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại hội nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, cho biết việc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước, cử tri ngành Công Thương, cử tri và nhân dân cả nước.

Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương được 100% cử tri thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: BCT

Quyền Bộ trưởng cũng khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại biểu nhân dân, tham gia tích cực vào các hoạt động của Quốc hội, chủ động nghiên cứu đóng góp vào các Dự án luật, Nghị quyết, quyết sách lớn của Quốc hội để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, duy trì sự kết nối chặt chẽ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri và nhân dân.

Trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu Bộ Công Thương và đại biểu Quốc hội, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương tin tưởng sẽ có nhiều cơ hội tiếp nhận nhiều thông tin đa chiều và có tư duy phản biện đối với các vấn đề của đất nước, của ngành. Từ đó, đưa ra được định hướng, quyết sách kịp thời cho sự phát triển của ngành Công Thương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Thống nhất giới thiệu Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cùng ngày, Bộ Tài chính cũng tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy trình ba bước: Hội nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính; hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác; hội nghị ban lãnh đạo mở rộng. Ông Nguyễn Đức Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã thống nhất 100% biểu quyết giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Tài chính

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều biểu thị sự đồng thuận và nhất trí khẳng định Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng có lý lịch trong sạch, rõ ràng; lập trường tư tưởng kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Ông cũng có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tác phong công tác dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính, nói đi đôi với làm.

Tại các hội nghị, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí giới thiệu Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.