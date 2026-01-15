Bão Nokaen có ảnh hưởng đến Việt Nam không? 15/01/2026 15:02

(PLO)- Chiều 15-1, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Nokaen.

Chiều 15-1, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Nokaen. Như vậy, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã xuất hiện cơn bão đầu tiên của năm 2026.

Lúc 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão Nokaen ở vào khoảng 09.9N- 128.9E, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia chia sẻ, so với trung bình nhiều năm thì bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện vào tháng 1 là sớm, nhưng không phải là hiếm.

“Trong giai đoạn từ năm 1950 tới giờ đã có hơn 30 cơn bão xuất hiện vào tháng 1”, ông Khiêm cho biết.

Dự báo trong 24 giờ tới bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ và tiếp tục mạnh thêm. Sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển phía Đông của Philippines.

Về khả năng bão Nokaen có đi vào Biển Đông và ảnh hưởng Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định do ở khu vực Biển Đông hiện đang có khối không khí lạnh chi phối, vì thế bão hầu như không có khả năng di chuyển vào Biển Đông của Việt Nam.

"Khả năng cao bão sẽ tan trên vùng biển phía Đông của Philippines", Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo.