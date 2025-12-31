Gần 500 container chè của Việt Nam bị kẹt tại cảng Karachi sắp được giải phóng 31/12/2025 14:58

(PLO)- Sau nhiều tuần bị kẹt do gián đoạn vận chuyển và xung đột biên giới, các lô hàng chè của Việt Nam tại Pakistan đã nhận được sự đồng ý tái xuất từ Bộ Thương mại Pakistan, mở ra hướng giải quyết cho doanh nghiệp.

Sau thời gian dài bị ách tắc tại cảng Karachi (Pakistan), gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam đã chính thức được phía Pakistan cho phép tái xuất.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, kết quả này đạt được nhờ sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc quyết liệt, liên tục của Bộ Công Thương, thông qua nhiều kênh làm việc song phương với các cơ quan chức năng của Pakistan.

Ngay khi nhận phản ánh từ Hiệp hội Chè Việt Nam và doanh nghiệp về tình trạng ách tắc, Bộ Công Thương đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Thương vụ Việt Nam tại Pakistan liên tục làm việc với Hải quan, cảng vụ Karachi, Bộ Thương mại Pakistan và các đơn vị chức năng để tìm giải pháp tháo gỡ.

Sau thời gian dài bị tắc tại cảng Karachi, gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam đã chính thức được phía Pakistan cho phép tái xuất. Ảnh minh hoạ

Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi trực tiếp ở các cấp, đề nghị Pakistan có biện pháp linh hoạt cho các lô hàng. Bộ cũng gửi công hàm và công thư chính thức tới Bộ Thương mại Pakistan, đề nghị xem xét cơ chế đặc thù để hỗ trợ doanh nghiệp tái xuất hàng đi thị trường thứ ba.

Ngày 31-12, Bộ Thương mại Pakistan ra văn bản chính thức cho phép miễn trừ các quy định tạm dừng quá cảnh sang Afghanistan và chấp thuận việc tái xuất các container chè của Việt Nam sang cảng khác theo đề nghị của doanh nghiệp hoặc đơn vị logistics liên quan.

Quyết định này tạo cơ sở pháp lý quan trọng để giải phóng gần 500 container chè của Việt Nam, giúp doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại về chi phí lưu kho, lưu bãi, bảo toàn chất lượng hàng hóa và ổn định dòng tiền.

Trước đó, việc vận chuyển đường bộ từ Pakistan sang Afghanistan bị gián đoạn cùng với các biện pháp kiểm soát quá cảnh mới của Pakistan khiến hàng loạt lô chè Việt Nam bị ách tắc tại cảng Karachi.

Thực trạng ùn ứ này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới vận tải nội địa của Pakistan, với khoảng 11.000 container hàng trung chuyển, 25.000 container hàng nhập khẩu và 15.000 container xuất khẩu chưa thể giải phóng.

Bộ Công Thương nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi sát quá trình tái xuất, phối hợp với các cơ quan liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục, đồng thời cảnh báo rủi ro thị trường và thúc đẩy các phương án logistics thay thế, giảm thiểu phụ thuộc vào các tuyến trung chuyển có rủi ro cao.

Việc tháo gỡ thành công vướng mắc cho các lô hàng chè tại Pakistan khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và đồng hành của Bộ Công Thương trong bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người trồng chè Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thương mại quốc tế còn nhiều biến động.