Nhiều doanh nghiệp xăng dầu phản ánh chiết khấu 0 đồng, khó nhập hàng 02/03/2026 20:33

(PLO)- Từ chiều 2-3, tình trạng chiết khấu 0 đồng với xăng dầu xuất hiện, tại một số nơi doanh nghiệp còn khó nhập hàng.

Chiều 2-3, trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra căng thẳng ở Trung Đông, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đồng loạt thông tin đã nhận được thông báo chiết khấu 0 đồng từ các kho hàng quen thuộc.

Doanh nghiệp bán lẻ đồng loạt nhận tin hạ chiết khấu về 0

Ông Lê Đức Tuyên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lộc Phú (TP.HCM), cho hay: “Đơn vị cung ứng xăng dầu cho công ty tôi vừa thông báo từ 15 giờ 40 hôm nay, tại kho Vũng Tàu và Nhà Bè, kho Vũng Rô, mức chiết khấu với xăng A95, E5, dầu đều xuống 0 đồng/lít”.

Với chiết khấu 0 đồng tại kho, doanh nghiệp bán lẻ sẽ bị lỗ vì phải tốn tiền thuê xe chở xăng dầu từ kho về đại lý, quãng đường càng xa lỗ càng nhiều, cùng với đó là chi phí bán hàng, tiền điện, lãi suất ngân hàng…

Một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở Điện Biên cũng cho biết đã nhận được thông báo mức chiết khấu tại kho Nghi Sơn, kho Anh Phát đồng loạt xuống mức 0 đồng/lít đối với các mặt hàng xăng, dầu.

“Với việc chiết khấu 0 đồng tại kho, nếu vận chuyển về Điện Biên cộng với nhân công thì doanh nghiệp tôi đang lỗ khoảng 1.000 đồng/lít” - đại diện doanh nghiệp ở Điện Biên chia sẻ.

Một số đơn vị cung cấp hàng đã ngừng nhận hàng gửi. Ảnh chụp màn hình tin nhắn do doanh nghiệp cung cấp.

Nhập hàng cũng khó khăn

Một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở Sơn La cũng cho biết hiện nay các đầu mối đã ngừng nhận hàng gửi, các doanh nghiệp bán lẻ không mua được hàng.

“Tôi nhập 60 khối xăng A95 và dầu rồi, vẫn đang gửi kho, muốn nhập thêm nhưng đầu mối đã ngừng nhận lô gửi kho” - đại diện doanh nghiệp cho biết.

Một doanh nghiệp xăng dầu ở miền Tây Nam Bộ cũng cho hay đã có đơn vị cung cấp thông báo tạm ngưng nhận đơn xăng A95 và dầu diesel từ 16 giờ 11 cho đến khi có thông báo mới. Đơn vị này còn kèm thông báo: “Những đơn đã đặt, khách vui lòng chuyển khoản trong ngày để được giữ hàng. Do số lượng hiện tại rất hạn chế, giá chiết khấu thay đổi liên tục, công ty không hỗ trợ đặt trước giữ kho”.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Hải Âu Phát, cho biết sáng 2-3 vẫn còn chiết khấu nhưng sau 15 giờ, hầu như mức chiết khấu ở các đơn vị đều về 0 đồng. Đáng chú ý, đã có đơn vị thông báo tạm ngưng cung cấp hàng.

“Nếu ngày 3-3, giá dầu giảm mà vẫn không có hàng và chiết khấu thì đồng nghĩa đầu mối đang găm hàng và triệt tiêu hoạt động của thị trường. Đề nghị cơ quan chức năng thanh tra làm rõ” - ông Thắng nêu ý kiến.

Sáng 2-3, trong khi Mỹ và Israel đẩy mạnh các cuộc tấn công tại Iran, giá dầu thô WTI có lúc tăng lên 71,27 USD/thùng, trong khi giá đóng cửa trước đó chỉ ở mức 67 USD. Giá dầu Brent có thời điểm tăng 9% lên 79,4 USD/thùng.

Ông Thắng cho hay nguồn dầu thô của Việt Nam đã suy giảm mạnh, phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu nhập khẩu để phục vụ sản xuất và lọc dầu. Vì vậy, bất kỳ biến động nào từ thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Đông, đều ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường xăng dầu trong nước, từ nguồn cung đến giá cả.

Bà Nguyễn Thuý Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết: "Hôm nay, Cục đã họp với hai nhà máy lọc dầu và một số doanh nghiệp đầu mối. Các đơn vị cho biết nguồn nguyên liệu vẫn đủ để đảm bảo kế hoạch sản xuất đến hết tháng 3.

Hiện thị trường xăng dầu vẫn đang biến động liên tục, chúng tôi vẫn đang theo dõi và đánh giá trước khi đưa ra phương án phù hợp. Về chiết khấu, đây là vấn đề do thị trường quyết định, chúng tôi không can thiệp."