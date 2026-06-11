TP.HCM siết chặt phòng dịch, số hóa quản lý ngành thú y 11/06/2026 15:50

(PLO)- 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM đã chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh, đồng thời tăng tốc chuyển đổi số quản lý.

Ngày 11-6, báo cáo tại hội nghị sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2026, ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, cho biết đơn vị đã bám sát các chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu và quản lý nhà nước chuyên ngành.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, đơn vị đã trực tiếp tham mưu cho UBND TP.HCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường trên 80 văn bản quan trọng nhằm siết chặt kỷ cương, đảm bảo an toàn dịch tễ.

"Chỉ tính riêng trong tháng 6, con số này là 14 văn bản, minh chứng cho sự phản ứng liên tục và kịp thời của cơ quan quản lý trước những biến động phức tạp của thị trường thực phẩm đô thị", lãnh đạo Chi cục thông tin.

Ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QH

Về mặt tài chính và thực thi ngân sách, công tác thu phí, lệ phí của Chi cục đạt hơn 13,6 tỉ đồng, tương đương 39,8% dự toán giao (trên 34,3 tỉ đồng). Trong khi đó, tiến độ giải chi ngân sách nhà nước ghi nhận ở mức 44 tỉ đồng, đạt hơn 21% so với con số dự toán cả năm là hơn 209 tỉ đồng.

Đánh giá về bức tranh hoạt động và các con số này, ông Cường thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù nguồn thu và tiến độ giải ngân vẫn còn đối mặt với một số rào cản về mặt thủ tục hành chính, nhưng toàn thể cán bộ, nhân viên đã nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM đã chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh, đồng thời tăng tốc chuyển đổi số quản lý. Ảnh: QH

Ông Cường cho biết khối lượng công việc khổng lồ, đặc biệt là khâu giám sát an toàn thực phẩm tại các trạm kiểm dịch cửa ngõ thành phố, đòi hỏi đơn vị phải thực sự linh hoạt và quyết liệt hơn trong nửa cuối năm nay. Ưu tiên hàng đầu và xuyên suốt của đơn vị vẫn là tuyệt đối không để xảy ra lỗ hổng dịch tễ, bảo vệ an toàn cho mâm cơm của người tiêu dùng.

Ông Võ Thành Giàu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: QH

Phát biểu chỉ đạo trực tiếp tại hội nghị, ông Võ Thành Giàu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đề nghị ngành cần chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.